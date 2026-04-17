Home / EDITORE3 / Commissione Europea apre un’istruttoria su Nutella tra concorrenza, etichettatura e tutela dei consumatori

Perché la Commissione UE indaga su Nutella e sul gruppo Ferrero

La Commissione Europea sta indagando sul gruppo Ferrero, produttore della Nutella, per possibili violazioni delle norme antitrust. I funzionari UE hanno effettuato ispezioni a sorpresa negli uffici della multinazionale, con sede centrale in Lussemburgo e radici storiche ad Alba, per verificare eventuali restrizioni al commercio tra Stati membri. Le verifiche sono iniziate a metà aprile 2026 e mirano a chiarire se Ferrero abbia adottato pratiche anticoncorrenziali, come segmentazioni territoriali dei mercati e ostacoli agli acquisti multinazionali. L’azienda ha confermato l’indagine, precisando in una nota che *“sta collaborando pienamente e fornendo le informazioni richieste”*. L’inchiesta s’inserisce nel più ampio sforzo della Commissione di garantire prezzi equi e libera circolazione dei beni nel mercato unico, dopo altri casi rilevanti nel settore dolciario.

In sintesi:

La Commissione UE indaga su Ferrero per sospette violazioni delle norme antitrust.

per sospette violazioni delle norme antitrust. Nel mirino possibili segmentazioni territoriali del mercato e vincoli agli acquisti multicountry.

Ispezioni a sorpresa in Lussemburgo e collaborazione dichiarata da Ferrero.

Il caso segue la maxi-multa 2024 a Mondelez per pratiche simili.

Le ipotesi della Commissione UE su prezzi e vincoli territoriali

Secondo la comunicazione del 13 aprile della Commissione Europea, l’indagine riguarda *“possibili segmentazioni del mercato sotto forma di restrizioni al commercio di merci tra gli Stati membri del mercato unico e ostacoli agli acquisti multicountry”*. In termini pratici, Bruxelles vuole verificare se alcuni grandi marchi – tra cui ora emerge Ferrero – abbiano imposto cosiddetti “vincoli territoriali di fornitura”.

Questi vincoli possono tradursi in differenze di prezzo artificialmente mantenute tra Paesi UE e in limitazioni alla possibilità, per i grandi supermercati e gruppi di acquisto, di comprare prodotti di marca dove costano meno per poi rivenderli in tutto il blocco. L’associazione dei rivenditori Eurocommerce aveva già denunciato criticità di questo tipo, senza conoscere il nome dell’azienda oggetto delle perquisizioni.

La Commissione sottolinea che le ispezioni a sorpresa sono solo il primo passo di un procedimento preliminare e non equivalgono, di per sé, a una constatazione di illecito. Ferrero, dal canto suo, insiste sulla piena collaborazione e sulla volontà di chiarire rapidamente la propria posizione.

Il precedente Mondelez e gli scenari per il mercato del cioccolato

Il dossier Ferrero arriva dopo un precedente pesante nel settore. Nel 2024 la Commissione Europea ha inflitto a Mondelez, colosso americano rivale di Ferrero, una sanzione di 337,5 milioni di euro per pratiche anticoncorrenziali. L’azienda era accusata di aver abusato della posizione dominante ostacolando il commercio transfrontaliero di cioccolato, biscotti e caffè in vari Stati membri, al termine di un’indagine durata tre anni e chiusa con accordo transattivo e collaborazione riconosciuta.

Proprio Mondelez e Nestlé, alla notizia delle nuove perquisizioni antitrust, si erano affrettate a chiarire di non essere loro l’obiettivo, mentre poche ore dopo fonti di agenzia, tra cui Bloomberg, indicavano in Ferrero il gruppo sotto la lente. Se le ipotesi della Commissione venissero confermate, potrebbero aprirsi scenari importanti per la distribuzione europea dei marchi simbolo come Nutella, con riflessi sui listini e sui poteri di acquisto dei retailer. Per ora, tuttavia, il procedimento resta in fase esplorativa e senza accuse formali.

FAQ

Perché la Commissione Europea ha avviato un’indagine su Ferrero?

L’indagine riguarda possibili violazioni delle norme antitrust UE, in particolare restrizioni territoriali alla vendita e ostacoli agli acquisti multinazionali nel mercato unico.

La Nutella rischia di sparire dagli scaffali dei supermercati?

No, al momento l’indagine è preliminare e non comporta alcun blocco di vendita o distribuzione dei prodotti Ferrero, inclusa Nutella.

Quali sanzioni potrebbe subire Ferrero se l’UE confermasse le violazioni?

In caso di accertate violazioni antitrust, la Commissione può imporre multe fino al 10% del fatturato mondiale del gruppo coinvolto.

Che cosa sono i “vincoli territoriali di fornitura” contestati dall’UE?

Sono accordi o pratiche che impediscono a distributori e retailer di approvvigionarsi liberamente in altri Stati UE per sfruttare prezzi più bassi.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di informazioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.