Home - NEWS - Franzoni sorprende la Streif e ribalta i pronostici: ascesa fulminea del nuovo dominatore nella discesa libera

Parola a Franzoni, il nuovo re della Streif

Trionfo sulla Streif

Giovanni Franzoni si prende la scena a Kitzbühel con una vittoria che pesa come una carriera intera, trasformando una discesa in un passaporto immediato per la leggenda dello sci alpino. A 24 anni, il bresciano rompe gli equilibri della specialità e si inserisce nel club ristrettissimo di chi ha domato la Streif.

L’esito del superG del giorno precedente gli aveva tolto pressione, permettendogli di presentarsi al cancelletto con la leggerezza dei grandi. Qualche piccola imprecisione prima della stradina non ha incrinato la lucidità: dalla sezione di scorrimento in poi ha sciato con aggressività controllata, ritrovando le sensazioni delle migliori prove e trasformandole in velocità pura.

Al traguardo, il margine su Mattia Casse ha certificato l’impresa. La consapevolezza di aver imposto un tempo quasi irraggiungibile ha cambiato l’atmosfera a bordo pista, mentre lo sguardo di Marco Odermatt raccontava la frustrazione di chi in Tirolo insegue ancora il tassello mancante della propria collezione.

Emozioni e dediche

Tra i pali della Streif c’era anche un pensiero fisso: Matteo Franzoso, compagno di stanza nella scorsa stagione e riferimento umano prima ancora che sportivo. In partenza, l’idea di dedicare proprio a lui la discesa più importante ha funzionato da detonatore emotivo e motivazionale.

La scelta di trasformare la pressione in energia positiva ha reso ogni curva un atto di volontà. Il feeling con la neve, consolidato nelle prove, è diventato un filo sottile da seguire senza esitazioni, fino all’arrivo dove il tabellone ha certificato la miglior dedica possibile a un amico e collega che vive un momento delicato.

Nel parterre, il confronto diretto con Odermatt ha aggiunto un tocco di umanità alla giornata storica. Il fuoriclasse svizzero, ancora a secco sulla Streif, è apparso scosso; il neo vincitore lo ha rincuorato, ricordandogli che certi traguardi, per i campioni, sono solo rinviati e non negati.

La svolta mentale

Negli ultimi due mesi la traiettoria agonistica di Franzoni ha cambiato angolo d’incidenza. Non sono stati solo materiali o tracciati a fare la differenza, ma soprattutto la gestione mentale. Un atleta spesso frenato dall’insicurezza ha scelto di fidarsi delle proprie sensazioni e del lavoro svolto, trasformando la paura di sbagliare in volontà di attaccare.

Il nuovo approccio in gara gli consente di sciogliersi già dalle prime porte, senza rimanere ingabbiato nello schema “difendere” invece che “cercare”. Aumenta così la confidenza sugli sci, crescono le linee rischiose ma vincenti e migliora la qualità delle decisioni a oltre 130 all’ora.

Questa maturazione interiore apre scenari inediti per la velocità azzurra. Il successo di Kitzbühel non è solo un exploit, ma il possibile punto di partenza di una continuità da fuoriclasse, in un panorama internazionale in cui l’Italia torna a presentare un riferimento stabile anche nelle discese mito del Circo Bianco.

FAQ

D: Chi è Giovanni Franzoni?

R: È uno sciatore italiano classe 1999, specialista delle discipline veloci, esploso definitivamente con il successo in discesa sulla Streif di Kitzbühel.

D: Perché la vittoria sulla Streif è così importante?

R: Perché Kitzbühel è considerata la discesa più prestigiosa e temuta della Coppa del Mondo, un successo qui vale come un sigillo di leggenda nella carriera di un discesista.

D: Che ruolo ha avuto il superG del giorno precedente?

R: Il risultato positivo nel superG ha alleggerito la pressione su Franzoni, permettendogli di affrontare la discesa con maggiore serenità e fiducia.

D: A chi ha dedicato la gara Giovanni Franzoni?

R: L’atleta bresciano ha dedicato la vittoria a Matteo Franzoso, amico e compagno di stanza nella scorsa stagione.

D: Come ha reagito Marco Odermatt al risultato?

R: Odermatt è apparso molto deluso al traguardo, ma Franzoni lo ha consolato ricordandogli il suo status di campione e che la vittoria a Kitzbühel arriverà.

D: Cosa è cambiato nella testa di Franzoni nelle ultime settimane?

R: Ha imparato a credere di più in sé stesso, riducendo l’insicurezza e riuscendo a sciogliersi già dalle prime curve in gara.

D: Qual è il valore tecnico di questa discesa?

R: Ha unito coraggio, precisione nelle sezioni chiave e gestione del rischio, con un gioco di centesimi che ha premiato la sua lucidità sulla parte centrale della pista.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?

R: La ricostruzione e le dichiarazioni di Giovanni Franzoni si basano sull’articolo e sulle interviste riportate da RAI Sport e dalla stampa specializzata di settore.