Stefano De Martino sorprende i fan sui social dopo il lutto del padre, messaggio misterioso commuove e divide

Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo la morte del padre Enrico: «Il mio nome ha la sua voce»

Il ritorno sui social

Stefano De Martino ha scelto di interrompere il silenzio social con un gesto minimale ma potentissimo, condividendo un’illustrazione dell’artista Marcello Maloberti. In accompagnamento, poche parole, intrise di memoria e identità: «Il mio nome ha la voce di mio padre». Una frase che racchiude il legame indissolubile con Enrico De Martino, scomparso il 19 gennaio dopo una lunga malattia.

Il conduttore di Affari Tuoi ha evitato ogni esposizione spettacolare del proprio dolore, preferendo un linguaggio simbolico e controllato, in linea con la scelta di proteggere la famiglia. Il post segna l’avvio di un graduale riavvicinamento al pubblico, che in questi giorni ha seguito in silenzio la sua assenza dal piccolo schermo e dai social.

Il messaggio, subito rilanciato dai fan, è diventato un luogo di cordoglio collettivo, ma anche un manifesto di continuità: la voce del padre che continua a risuonare nel percorso umano e professionale del figlio.

L’addio a Torre del Greco

I funerali di Enrico De Martino si sono svolti nella chiesa di San Michele a Torre del Greco, in un clima di estrema riservatezza, come desiderato dalla famiglia. Attorno a Stefano si sono stretti amici storici e volti noti dello spettacolo, rispettando la scelta di mantenere l’attenzione lontana dai riflettori.

Tra i presenti, in silenziosa vicinanza, anche Belen Rodriguez con il figlio Santiago, nato dalla relazione con il conduttore, e la cantante Emma Marrone. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, all’uscita del feretro Stefano, che ha voluto portare a spalla la bara del padre, avrebbe sussurrato: «È stato il migliore papà».

In chiesa sono stati avvistati, tra gli altri, Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Alessandro Siani, Herbert Ballerina, il direttore della Rai di Napoli Antonio Parlati e lo scrittore e attore Peppe Lanzetta. Una presenza corale che testimonia quanto la figura di Enrico fosse stimata oltre l’ambito familiare.

Un’eredità fatta di danza e valori

La storia artistica di Stefano De Martino è intrecciata fin dall’inizio con quella del padre. La passione per la danza è nata in casa, anche se, come lo stesso conduttore ha raccontato più volte, Enrico all’inizio tentò di dissuaderlo da una carriera così incerta. Poi però ne è diventato il primo sostenitore, seguendo passo dopo passo il suo percorso televisivo.

Ballerino di lunga esperienza, Enrico De Martino ha ricevuto nel 2025 un premio alla carriera al Teatro Verdi di Salerno, durante la XXIV edizione del Premio Salerno Danza, sotto la direzione artistica di Corona Paone, étoile del Teatro San Carlo, e di Luigi Ferrone, primo ballerino del Massimo partenopeo. Un riconoscimento che suggella una vita spesa sul palcoscenico.

In un’intervista al “Corriere della Sera”, parlando dell’ascesa di Stefano, Enrico aveva confessato: «Ho seguito tutta la sua evoluzione, passo dopo passo. Vederlo condurre programmi importanti è una gioia enorme. Il regalo più grande è che è rimasto la persona che era, senza montarsi la testa». Parole che oggi restituiscono la misura dell’eredità umana lasciata al figlio.

FAQ

D: Chi era Enrico De Martino?

R: Era il padre di Stefano De Martino, ballerino di lungo corso e figura di riferimento nella sua formazione artistica.

D: Quando è scomparso Enrico De Martino?

R: È morto il 19 gennaio, dopo una lunga malattia, circondato dall’affetto dei suoi cari.

D: Dove si sono svolti i funerali?

R: Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Michele a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

D: Chi ha partecipato alle esequie?

R: Oltre alla famiglia, erano presenti amici e colleghi come Belen Rodriguez, Santiago, Emma Marrone, Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Alessandro Siani e altri volti noti.

D: Cosa ha scritto Stefano De Martino sui social?

R: Ha condiviso un’illustrazione di Marcello Maloberti, accompagnata dalla frase «Il mio nome ha la voce di mio padre».

D: Quale riconoscimento ha ricevuto Enrico per la sua carriera?

R: Nel 2025 ha ricevuto un premio alla carriera al Teatro Verdi di Salerno durante il Premio Salerno Danza.

D: Cosa aveva detto Enrico sul successo del figlio?

R: In un’intervista al “Corriere della Sera” aveva sottolineato l’orgoglio per i traguardi di Stefano e il fatto che fosse rimasto una persona semplice.

D: Qual è la fonte giornalistica principale delle ricostruzioni?

R: Le informazioni su funerali e dichiarazioni di Stefano De Martino provengono in particolare dal quotidiano “Il Mattino” e dalle interviste pubblicate dal “Corriere della Sera”.