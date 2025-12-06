Elodie racconta il vero motivo del cellulare lanciato a terra in diretta tv italiana

Elodie spiega il motivo del lancio del cellulare

Elodie ha fornito una spiegazione chiara e diretta riguardo al gesto di gettare a terra il cellulare durante il suo concerto al PalaRescifina di Messina lo scorso 25 novembre. Nel corso della trasmissione Propaganda Live su La7, la cantante ha sottolineato il suo disagio nell’avere un telefono puntato quasi a distanza ravvicinata, con il flash acceso mentre si esibiva all’interno di una vasca d’acqua. Ha precisato che l’area riservata ai fotografi, attrezzati con apparecchiature professionali, si trova davanti alla sua postazione, mentre molte persone nel pubblico utilizzano il proprio smartphone. L’intrusione del telefono, non solo ha interrotto la sua concentrazione, ma ha anche violato uno spazio di rispetto minimo, dato che lei si muoveva in un ambiente delicato. “La distanza è fondamentale, sono fatta di carne”, ha ribadito, sottolineando l’inadeguatezza delle riprese amatoriali in questo contesto, che hanno contribuito a far scattare la sua reazione di gettare il dispositivo a terra. Con estrema sincerità, Elodie ha spiegato di non aver agito impulsivamente, ma in risposta a una precisa situazione di mancanza di rispetto nei confronti del suo lavoro e della sua persona.

La reazione di Elodie durante il concerto a Messina

L’episodio che ha visto Elodie reagire gettando a terra il cellulare di un fotografo durante la sua esibizione a Messina non è stato un gesto istintivo ma una risposta ponderata a una situazione di intrusione. Nell’istante in cui un uomo si è avvicinato con il telefono puntato quasi ad un centimetro dal suo volto e con il flash acceso, la cantante ha percepito una violazione immediata della propria sfera personale e della concentrazione necessaria per esibirsi. Tale atteggiamento, ha sottolineato, ha un duplice effetto: oltre a distrarre il performer, mette a rischio la sicurezza dell’artista, specie in un contesto delicato come quello dell’esibizione dentro una vasca d’acqua. Di fronte al ripetersi del comportamento invadente, Elodie ha deciso di prendere in mano la situazione restituendo il segnale attraverso un gesto decisamente netto e inequivocabile. Questa reazione si giustifica quindi come una misura di autodifesa professionale, volta a riaffermare il rispetto indispensabile durante gli spettacoli dal vivo.

Le precedenti esperienze di Elodie con telefonini invasivi

Il gesto di Elodie non rappresenta un episodio isolato nella sua carriera, ma si inserisce in un contesto di esperienze pregresse legate a comportamenti simili. La cantante ha ricordato come episodi analoghi le siano capitati anche in ambienti meno formali, come in discoteca, durante i suoi trascorsi come cubista. In quella occasione, un ragazzo la stava riprendendo con il telefono da una posizione ravvicinata e in modo indiscreto. Con prontezza e determinazione, Elodie ha reagito calciando il cellulare che è finito al centro della pista, sottolineando in quell’azione la necessità di tutelare il proprio spazio e la propria dignità. Questo precedente testimonia la coerenza e la fermezza della cantante nel porre dei limiti chiari rispetto alle invasioni personali, ponendo l’accento su un problema diffuso tra personaggi pubblici e artisti, spesso costretti a difendersi da forme di intromissione e mancanza di rispetto.