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Elisabetta Canalis sensualità in body di pizzo conquista i social

Elisabetta Canalis sensualità in body di pizzo conquista i social

Elisabetta Canalis torna in Italia e conquista Instagram con un nuovo shooting

Elisabetta Canalis, 47 anni, è rientrata in Italia per alcuni impegni di lavoro a Milano, tra cui l’ospitata al serale di Amici del 4 aprile.
Reduce dal jet lag, si è allenata in palestra prima di posare per il fotografo americano Dove Shore, noto per le copertine delle principali riviste di moda internazionali.
Il motivo dell’attenzione social è uno scatto in body di pizzo nero trasparente pubblicato su Instagram, che ha raccolto decine di migliaia di like in poche ore, rilanciando il dibattito su forma fisica, stile di vita e nuova fase personale della showgirl.

In sintesi:

  • Nuovo shooting di Elisabetta Canalis a Milano con il fotografo americano Dove Shore.
  • Scatto in body di pizzo nero trasparente supera 75mila like in meno di due ore.
  • Dieta equilibrata e allenamenti misti spiegano la forma fisica a 47 anni.
  • Primo viaggio in Italia dopo la rottura con l’ex rugbista Alvise Rigo.

Lo shooting con Dove Shore e il post virale su Instagram

Nelle immagini diffuse su Instagram, Elisabetta Canalis posa in un body di pizzo nero trasparente a motivi floreali, con profonda scollatura e taglio alto sui fianchi.
Lo shooting, firmato dal fotografo Dove Shore, è ambientato in interni dall’estetica tipicamente californiana: cucina con pannelli in rattan, banquette in pelle caramello, grandi vetrate che danno su un giardino luminoso.
In un altro scatto la showgirl è distesa su un letto d’hotel dalla biancheria bianca, con vista su pini marittimi, in un’atmosfera più intima e contemplativa.
Littlecrumb_, il suo profilo Instagram, ha registrato oltre 75mila like in meno di due ore, confermando l’elevato engagement della ex velina presso un pubblico trasversale, tra follower italiani e internazionali.

Dieta, allenamento e nuova fase personale di Elisabetta Canalis

Dietro la forma fisica definita, spesso descritta dai fan come *«inarrivabile»*, c’è uno stile di vita dichiaratamente sostenibile. Elisabetta Canalis racconta di fare colazione con cornflakes, pranzare con un frullato arricchito da proteine in polvere e burro d’arachidi e, a cena, non imporsi restrizioni: *«Mangio tutto, carboidrati e proteine»*.
Integra con elettroliti, senza schemi rigidi, privilegiando la costanza alla privazione.
Sul fronte fitness alterna regolarmente boxe e kickboxing circa tre volte alla settimana, affiancando un lavoro più strutturato con i pesi e, quando necessario, sessioni di pilates. *«Non ho una routine precisa»*, ha spiegato, rivendicando flessibilità come chiave di lungo periodo.
Per la cura della pelle sceglie trattamenti che stimolano il collagene, evitando però procedure irreversibili per preservare naturalezza e reversibilità degli effetti estetici.

Questo rientro in Italia coincide anche con una svolta privata: è il primo viaggio dopo la fine della relazione con l’ex rugbista Alvise Rigo, chiusa a fine febbraio.
Nel frattempo, Alvise Rigo è stato fotografato con Shaila Gatta, ballerina ed ex velina di Striscia la notizia, proprio come la stessa Elisabetta Canalis.
La showgirl sembra avere scelto di rispondere in modo indiretto, concentrandosi su progetti professionali e su un’immagine di sé controllata e di forte autodeterminazione, che passa anche attraverso uno shooting ad alto impatto estetico ma supportato da un lavoro quotidiano su allenamento e benessere.

FAQ

Chi è il fotografo del nuovo shooting di Elisabetta Canalis?

Il fotografo è Dove Shore, professionista americano noto per campagne e copertine delle principali riviste di moda internazionali.

Quanti like ha ottenuto il post in body di pizzo nero?

Il post pubblicato sul profilo Instagram @littlecrumb_ ha superato circa 75mila like in meno di due ore.

Che tipo di allenamento segue Elisabetta Canalis durante la settimana?

Elisabetta si allena circa tre volte alla settimana alternando boxe, kickboxing, lavoro con i pesi e, quando serve, sessioni di pilates.

La dieta di Elisabetta Canalis prevede rinunce particolari a cena?

No, la showgirl afferma chiaramente: *«Mangio tutto, carboidrati e proteine»*, puntando su equilibrio generale e costanza quotidiana.

Da quali fonti è stata rielaborata questa notizia su Elisabetta Canalis?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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