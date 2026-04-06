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James Bond scelto il nuovo volto della leggendaria spia 007

James Bond scelto il nuovo volto della leggendaria spia 007

Jessie Buckley sarà il nuovo James Bond nel rivoluzionario Bond 26

Chi: l’attrice e cantante irlandese Jessie Buckley, premio Oscar.
Che cosa: interpreterà per la prima volta un James Bond donna nel nuovo film della saga, affiancata da Tom Hiddleston e Gillian Anderson.
Dove: nell’universo cinematografico di 007, ora sotto pieno controllo creativo di Amazon.

Quando: le riprese di Bond 26 inizieranno il prossimo anno, con uscita prevista nel 2028.
Perché: per innovare radicalmente il franchise dopo l’era Daniel Craig, rompere gli stereotipi di genere e rilanciare il personaggio per le nuove generazioni.

In sintesi:

  • Jessie Buckley è il nuovo James Bond, prima donna e prima interprete premio Oscar nel ruolo.
  • Tom Hiddleston sarà il primo “Bond boy”, mentre Gillian Anderson interpreterà la nuova M.
  • Amazon guida la svolta creativa con toni più sperimentali, musical e fortemente identitari.
  • Bond 26, diretto da Denis Villeneuve, uscirà nel 2028, tra attese e polemiche annunciate.

Una svolta storica per il franchise di James Bond

La scelta di Jessie Buckley sovverte oltre 60 anni di tradizione maschile nel ruolo di 007, spingendo il marchio Bond verso un territorio finora inesplorato. L’attrice, rivelata con Wild Rose e consacrata dall’Oscar per Hamnet di Chloé Zhao, porta nel personaggio un bagaglio interpretativo di rara intensità.

Al suo fianco, Tom Hiddleston vestirà i panni del primo “Bond boy” Fitty McCrotch, mentre la nuova M avrà il volto di Gillian Anderson, scelta che incrocia autorevolezza televisiva e carisma cinematografico.

Un portavoce di Amazon prende pubblicamente le distanze dalle posizioni tradizionaliste di Barbara Broccoli, sottolineando la volontà di rompere lo schema “Bond uguale maschio”. La produzione prevede persino numeri musicali, attingendo all’esperienza folk di Buckley, già esplosa in Wild Rose.

La strategia è chiara: non replicare la formula Daniel Craig, ritenuta irripetibile, ma proporre un’interpretazione “radicale”, capace di dividere e generare dibattito. La produzione mette in conto la reazione ostile di una parte del pubblico, ma punta sulla solidità del marchio creato da Ian Fleming e sulla fedeltà dei fan storici.

Cosa aspettarsi dal nuovo 007 e dal futuro del marchio

Bond 26 sarà il primo capitolo interamente gestito da Amazon, con i produttori storici Barbara Broccoli e Michael G. Wilson in secondo piano. Alla regia è confermato Denis Villeneuve, garanzia di respiro autoriale e ambizione visiva, mentre la sceneggiatura è affidata a Steven Knight, creatore di Peaky Blinders.

Il film, ancora senza titolo, entrerà in produzione il prossimo anno per approdare in sala nel 2028, con l’obiettivo di ridefinire il codice genetico di 007: più introspezione, ironia consapevole sulle polemiche “woke” e un equilibrio delicato tra rispetto del canone e reinvenzione.

La provocazione finale della produzione – rivelando il progetto come un elaborato Pesce d’aprile – apre un ulteriore fronte: dimostra quanto l’idea di un Bond donna sia oggi plausibile, discussa e commercialmente interessante, al punto da funzionare come stress test perfetto per misurare la sensibilità del pubblico globale.

FAQ

Jessie Buckley sarà davvero il nuovo James Bond ufficiale?

No, l’annuncio su Jessie Buckley come 007 è un elaborato Pesce d’aprile, pur giocando su temi reali di rinnovamento del franchise.

Quando uscirà il prossimo film ufficiale di James Bond?

Al momento non esiste una data d’uscita confermata. Le tempistiche reali dipenderanno da casting, sceneggiatura e piani produttivi degli eredi di Fleming.

James Bond donna è un’ipotesi davvero presa in considerazione?

Sì, l’ipotesi divide fan e produttori. Le dichiarazioni pubbliche mostrano apertura sul cambiamento, ma nessuna decisione definitiva sul genere del futuro 007.

Che ruolo hanno Amazon e Barbara Broccoli nel futuro di 007?

Attualmente Barbara Broccoli e Michael G. Wilson mantengono forte influenza creativa, mentre Amazon gestisce soprattutto la dimensione distributiva e industriale del catalogo Bond.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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