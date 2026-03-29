Home / SPETTACOLI & CINEMA / Corona svela retroscena scottanti nella nuova puntata di Falsissimo

Fabrizio Corona rilancia Falsissimo e riapre lo scontro con Signorini

Chi: Fabrizio Corona, ex “re dei paparazzi”, e il conduttore Alfonso Signorini. Cosa: l’annuncio della nuova e ultima puntata di “Falsissimo”, definito da Corona una sorta di “MeToo italiano” sul ruolo di Signorini. Dove: sui social e sulle principali piattaforme online. Quando: il 6 aprile, data fissata per la pubblicazione dell’episodio conclusivo. Perché: Corona promette materiale inedito che, a suo dire, potrebbe incidere sulla percezione pubblica del caso, mentre sullo sfondo si consuma un duro confronto giudiziario fatto di interpretazioni opposte della stessa ordinanza, tra libertà di espressione rivendicata e diritti alla reputazione e alla privacy rivendicati dalla difesa di Signorini.

Il 6 aprile diventa così uno spartiacque tra narrazione mediatica e contenzioso legale, con possibili ripercussioni sul dibattito pubblico.

In sintesi:

Il 6 aprile uscirà online l’ultima puntata di “Falsissimo” di Fabrizio Corona .

di . Corona annuncia nuovi contenuti inediti sul presunto “MeToo italiano” legato ad Alfonso Signorini .

. Corona sostiene che l’ordinanza consenta il ritorno online dei video, con limiti di linguaggio.

I legali di Signorini ribadiscono la natura lesiva dei contenuti e il divieto su audio e video.

Nuova ordinanza, letture opposte e attesa per il 6 aprile

Nel suo ultimo video sui social, Fabrizio Corona sostiene che il nuovo giudice avrebbe di fatto allentato il blocco preventivo sulle puntate di “Falsissimo”. Impedire la pubblicazione, afferma, violerebbe i principi costituzionali sulla libertà di espressione e il diritto di critica.

Corona annuncia così il ritorno online delle puntate oscurate entro pochi giorni, rivendicando la possibilità di proseguire il racconto, ma riconoscendo paletti precisi: linguaggio contenuto e divieto di presentare come accertate responsabilità che non hanno ancora trovato riscontro giudiziario. Una narrazione che cerca di restare nella zona grigia tra diritto di cronaca e giudizio definitivo.

Di segno opposto la posizione degli avvocati di Alfonso Signorini, Domenico Aiello e Daniela Missaglia. Secondo la difesa, l’ordinanza confermerebbe la natura diffamatoria e lesiva dei contenuti diffusi da Corona, escludendoli dal perimetro del diritto di cronaca per carenza di verità, continenza e corretto interesse pubblico. Resterebbe inoltre fermo – precisano i legali – l’obbligo di rimuovere ogni materiale audio o video attribuito a Signorini, confermando le restrizioni già ottenute in precedenza.

Un caso mediatico-giudiziario destinato a pesare oltre il 6 aprile

La data del 6 aprile si profila come momento di forte esposizione pubblica: la chiusura di “Falsissimo” potrebbe segnare il passaggio definitivo del conflitto dal piano mediatico a quello processuale. Corona parla esplicitamente di consegnare il resto alla giustizia, suggerendo ulteriori sviluppi in sede penale e civile.

Al di là del singolo caso, lo scontro tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini diventa banco di prova per i limiti della libertà di espressione online, soprattutto quando si toccano temi sensibili come molestie, potere e reputazione di figure televisive di primo piano. Le prossime mosse delle parti e dei giudici potrebbero incidere su come, in futuro, verranno gestite in Italia inchieste digitali, format borderline e contenuti para-giornalistici diffusi attraverso i social.

FAQ

Cosa uscirà nella nuova puntata di Falsissimo del 6 aprile?

La puntata conterrà, secondo Fabrizio Corona, materiale inedito e contenuti mai pubblicati prima sulla vicenda legata ad Alfonso Signorini.

I video di Falsissimo oscurati possono davvero tornare online?

Secondo Corona sì, con limiti su linguaggio e toni; per i legali di Signorini restano vietati i contenuti lesivi e i materiali a lui attribuiti.

Perché i legali di Signorini parlano di contenuti non coperti dal diritto di cronaca?

Perché ritengono che manchino verità, continenza espressiva e corretto interesse pubblico, elementi essenziali per invocare cronaca e critica.

Che cosa rischia Fabrizio Corona sul piano giudiziario con Falsissimo?

Rischia nuove azioni civili e penali per diffamazione, qualora i giudici ravvisassero lesioni alla reputazione e violazioni delle precedenti ordinanze.

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