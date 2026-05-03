michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Meryl Streep critica Hollywood polarizzata dai cinecomic senza più sfumature

Meryl Streep critica Hollywood polarizzata dai cinecomic senza più sfumature

Meryl Streep rilancia Il Diavolo Veste Prada 2 e critica Hollywood

Meryl Streep, in tour mondiale per Il Diavolo Veste Prada 2, interviene sullo stato del cinema USA. Durante le anteprime internazionali, l’attrice premio Oscar denuncia la tendenza hollywoodiana a trasformare ogni storia in uno scontro tra “buoni” e “cattivi”, modello Marvel.
Il sequel, ambientato tra New York, Londra e le capitali della moda, arriva circa vent’anni dopo il primo film, con l’uscita fissata tra estate e autunno, a seconda dei mercati.
Streep spiega perché considera ancora attuale Miranda Priestly e perché difende i personaggi complessi, lontani dalla semplificazione morale dominante. Il successo al botteghino rafforza il dibattito su come e perché gli studios stiano sacrificando le sfumature psicologiche in favore di narrazioni iper-semplificate.

In sintesi:

  • Meryl Streep critica la “marvellizzazione” del cinema: solo eroi e nemici, niente zone grigie.
  • Il Diavolo Veste Prada 2 domina il box office internazionale con il cast originale al completo.
  • La sceneggiatura affronta crisi della carta stampata, social network ostili e moda sempre più spietata.
  • Il film diventa caso di studio su personaggi femminili complessi nell’industria hollywoodiana.

Meryl Streep contro il cinema diviso tra eroi e cattivi

Durante una recente intervista radiofonica, Meryl Streep ha sintetizzato così la sua critica alla narrativa dominante a Hollywood: “Credo che abbiamo la tendenza a ‘marvellizare’ i film. Abbiamo i cattivi e abbiamo i buoni, ed è così noioso… La cosa interessante della vita è che alcuni eroi hanno delle debolezze e alcuni cattivi sono umani, interessanti e hanno i loro punti di forza, e questo è ciò che amo nel nostro film, che ha la sua complessità.”

Per Streep, Miranda Priestly resta un modello di scrittura multilivello: autoritaria, temibile, ma non caricaturale. Nei due film emergono fragilità, solitudine, compromessi professionali: elementi che la avvicinano al pubblico, oltre la maschera della direttrice glaciale.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Accanto a lei tornano Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily) e Stanley Tucci (Nigel), guidati ancora da David Frankel su sceneggiatura di Aline Brosh McKenna. La scelta di mantenere lo stesso team creativo, spiegano i produttori, è stata decisiva per preservare toni, ironia e realismo spietato dietro il glamour.

Nel sequel, Andy Sachs torna a lavorare per Miranda Priestly non più come assistente, ma come feature editor, nel pieno della crisi della carta stampata.

Emily ha lasciato Runway per una posizione di vertice in Dior, mentre Nigel resta fedele a Miranda, ora sposata con un nuovo marito interpretato da Kenneth Branagh. Il quadro è reso più cupo dall’ambiente digitale: social tossici, hater e una “società liquida” che erode reputazioni e carriere in poche ore.

Nel corso dell’intervista, Streep ha ironizzato sull’Intelligenza Artificiale, sostenendo che “Miranda non ne avrebbe bisogno: ha già i suoi assistenti”. Anne Hathaway ha aggiunto un dettaglio significativo: due candidati ai provini le hanno inviato identiche mail di ringraziamento, probabilmente generate da ChatGPT, segno di un’industria che rischia di omologare perfino la gratitudine.

Perché Il Diavolo Veste Prada 2 pesa sul futuro di Hollywood

Il ritorno di Il Diavolo Veste Prada 2 a vent’anni dal primo film va oltre la nostalgia. Conferma che esiste ancora un pubblico globale disposto a premiare storie fondate su personaggi moralmente ambigui, soprattutto femminili, capaci di riflettere le contraddizioni del lavoro contemporaneo.

Il successo commerciale del sequel arriva mentre gli studios faticano a replicare gli incassi record dei cinecomic. Il film dimostra che l’alternativa non è tra blockbuster di supereroi e produzioni di nicchia, ma tra figure bidimensionali e narrazioni che accettano di mostrare debolezze, compromessi e lati oscuri.

Se questo modello dovesse consolidarsi, le parole di Meryl Streep sulla “marvellizzazione” del cinema potrebbero trasformarsi in un’agenda creativa per Hollywood: meno manicheismo, più complessità psicologica, soprattutto nei ruoli femminili di potere.

FAQ

Cosa intende Meryl Streep per marvellizzazione del cinema

Streep critica la tendenza a imitare lo schema dei cinecomic: divisione netta tra eroi e cattivi, riducendo complessità e sfumature psicologiche dei personaggi.

Perché il cast ha accettato Il Diavolo Veste Prada 2

Gli interpreti hanno dichiarato di aver firmato solo dopo aver letto una sceneggiatura ritenuta all’altezza, scritta ancora da Aline Brosh McKenna.

Qual è il tema centrale de Il Diavolo Veste Prada 2

Il film affronta crisi della carta stampata, potere dei social, violenza degli hater e trasformazioni del sistema moda globale post-digitale.

Che ruolo ha l’Intelligenza Artificiale nel racconto sul film

L’AI non è protagonista nel film, ma emerge nell’intervista: Anne Hathaway cita mail identiche probabilmente scritte con ChatGPT.

Quali sono le fonti alla base di questo articolo sul film

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla DIVISIONE COMMERCIALE.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la DIVISIONE DI SUPPORTO.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache