Domenica In stravolge il pomeriggio Rai con Mara Venier protagonista assoluta e un omaggio inaspettato a Valentino

Domenica In, anticipazioni del 25 gennaio: Mara Venier e l’omaggio a Valentino

Un pomeriggio tra musica e ricordi

Mara Venier torna in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma alle 14.00 su Rai1, subito dopo il TG1, con una puntata che intreccia memoria sanremese, attualità e intrattenimento. Accanto a lei la squadra fissa formata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, per un pomeriggio costruito su ritmi televisivi studiati per Google News e Discover.

L’attenzione sarà puntata sulla storia del Festival di Sanremo con ospiti simbolo della canzone italiana: in studio arriveranno Iva Zanicchi, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Mal e Pierdavide Carone. Le esibizioni live faranno rivivere hit che hanno segnato il palco dell’Ariston, tra aneddoti inediti e clip d’archivio.

Il filo conduttore sarà la celebrazione della tradizione musicale nazionale in attesa della 76ª edizione del Festival, con un racconto che punta su emozione controllata, ritmo veloce e forte riconoscibilità dei volti in scena, pensato per intercettare ricerche e suggerimenti automatizzati delle piattaforme.

Cinema, libri e attualità in studio

Lo spazio cinema sarà guidato dal regista Gabriele Muccino, che presenterà il nuovo film “Le cose non dette”, in sala dal 29 gennaio. Con lui parte del cast: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria, impegnati a raccontare una storia di coppia ambientata in Marocco, tra crisi sentimentali, verità taciute e fragilità emotive.

Nel segmento dedicato all’editoria arriverà l’antiquaria e scrittrice Roberta Tagliavini, volto popolare grazie al programma “Cash or Trash – Chi offre di più?” su Nove. Presenterà il memoir “La mercante di Brera”, viaggio tra botteghe, aste, collezionisti e trasformazione dell’antiquariato in linguaggio televisivo accessibile al grande pubblico.

Per l’approfondimento sull’attualità, Mara Venier e il giornalista Tommaso Cerno analizzeranno i principali fatti della settimana. Al dibattito parteciperanno, tra gli altri, Vladimir Luxuria e l’avvocato Antonio De Rensis, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio tra analisi giornalistica, divulgazione e ritmo da talk pomeridiano.

Omaggio a Valentino e spazio al gioco

Il momento più emozionante sarà dedicato a Valentino Garavani, icona mondiale della moda scomparsa il 19 gennaio a 93 anni. L’esperto di stile Enzo Miccio guiderà un tributo costruito su immagini d’archivio, abiti iconici e testimonianze che ripercorrono l’impatto del couturier sul “Made in Italy” e sul rapporto fra alta moda e costume televisivo.

Nel salotto pomeridiano si insisterà sulla dimensione affettiva e culturale del lavoro di Valentino, dalla nascita del celebre “rosso” al legame con il cinema internazionale e con le grandi dive, sottolineando come la sua estetica abbia contribuito a definire l’immaginario del lusso italiano nel mondo.

Per alleggerire il tono della chiusura, tornerà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In” gestito da Teo Mammucari, che coinvolgerà i telespettatori da casa con quiz rapidi e premi, mantenendo alta l’interazione e il tempo di permanenza sul programma, parametro chiave anche per la visibilità sui social e sulle piattaforme digitali della Rai.

