Eleonora Terzulli sconvolge Italia Shore giovanissima: la decisione di partecipare divide il web, mamma reagisce così

Eleonora Terzulli a Italia Shore a 18 anni: “Vado a spaccare”, la reazione di sua mamma

La nuova protagonista di Italia Shore

Eleonora Terzulli, 18 anni, torinese, entra nel cast della terza stagione di Italia Shore su Paramount+ con un profilo già virale sui social. Si presenta come ballerina, legata al twerk “ancor prima di camminare”, e si definisce “esplosiva”, amante della folla, delle feste e di tutto ciò che è “wild”, cifra identitaria del reality.

Abituata a essere etichettata come “snob”, ribalta l’etichetta rivendicando un’attitudine dichiaratamente sopra le righe e autoironica: dice di incarnare “l’ignoranza in persona”, pronta a mostrare senza filtri la propria personalità in casa. L’obiettivo è creare legami, fare rumore, prendersi spazio in un format in cui dinamiche sociali e scontri sono centrali.

Tra i suoi punti di forza, sottolinea con provocazione le sue “bambine”, il décolleté usato come arma di distrazione di massa per catalizzare lo sguardo dei coinquilini maschi. Nessuna regola, nessun freno: racconta di aver sempre seguito l’istinto, di non essersi mai sottoposta a limiti familiari o sociali, e promette di vivere l’esperienza nel loft senza filtri o autocensura.

Motto, attitudine e promessa televisiva

Il mantra di Eleonora è una dichiarazione di intenti: cogliere l’attimo, perché “ogni lasciata è persa”. Nel linguaggio del reality significa entrare in ogni dinamica, sentimentale e di gruppo, senza paura delle conseguenze, nel pieno solco dei format di party-reality internazionali.

Il claim con cui annuncia l’ingresso nel programma – “Italia Shore, sono arrivata. Basta chiacchiere: vado a spaccare” – è costruito per essere citabile sui social e nei promo, perfetto per il pubblico giovane di Paramount+ e per l’ecosistema di Google Discover e Google News, dove brevi frasi iconiche alimentano clic e condivisioni.

Il posizionamento narrativo è chiaro: ragazza giovanissima, apparentemente senza freni, che fa del proprio corpo, della danza e dell’eccesso il biglietto da visita. Un profilo che promette “trash di qualità”, come sottolineano ironicamente i commenti online che vedono nel passaggio alle piattaforme streaming il naturale erede dei vecchi reality “disinibiti” delle reti generaliste.

Il legame con la madre e il tema della solidarietà femminile

Dietro il personaggio da party girl, Eleonora Terzulli mostra un asse emotivo fortissimo con la madre, che definisce “migliore amica” e “unica persona per cui vivo”. Nel suo racconto, il valore centrale trasmesso in famiglia è la solidarietà femminile, considerata un bene raro “con tutta la cattiveria che c’è nel mondo”.

Sotto il video di presentazione, la madre le dedica un commento pubblico: la chiama “migliore amica per sempre”, si dice orgogliosa del coraggio e dell’autenticità della figlia e rivendica la scelta di “vivere e crescere” invece che “restare fermi a giudicare”. Una presa di posizione chiara anche contro il moralismo che spesso circonda i reality.

Il messaggio materno trasforma l’ingresso nel programma in un rito di passaggio: da ragazza a giovane donna, libera di esporsi e rischiare, con la benedizione di casa. L’arco narrativo che ne deriva è perfetto per la serializzazione: eccesso, fragilità, scontro con i giudizi esterni e ritorno al porto sicuro del legame familiare.

FAQ

D: Chi è Eleonora Terzulli?

R: È una 18enne di Torino, ballerina, nuova concorrente della terza stagione di Italia Shore su Paramount+.

D: Quando uscirà la nuova stagione di Italia Shore?

R: La terza stagione sarà disponibile su Paramount+ a febbraio, con un cast in gran parte rinnovato.

D: Come si descrive Eleonora nel video di presentazione?

R: Si definisce esplosiva, amante delle feste, del wild e del twerk, con pochissime regole personali.

D: Perché Eleonora parla di “bambine”?

R: Usa ironicamente il termine per riferirsi al suo décolleté, che considera un’arma di seduzione e distrazione verso i ragazzi.

D: Qual è il suo motto dentro il reality?

R: Vive secondo l’idea di cogliere sempre l’attimo, perché ogni occasione mancata è persa, e promette di “andare a spaccare”.

D: Che rapporto ha Eleonora con la madre?

R: Racconta un legame strettissimo: la madre è la sua migliore amica, figura di riferimento e principale fonte di sostegno emotivo.

D: Che cosa le ha insegnato la madre?

R: Le ha trasmesso il valore della solidarietà femminile, che Eleonora considera un tratto distintivo del suo modo di relazionarsi con le altre donne.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia?

R: Le informazioni derivano da un articolo firmato Fabiano Minacci pubblicato dal sito di intrattenimento Nexilia, rilanciato nell’ecosistema di gossip e TV italiana.