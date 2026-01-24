Eleonora Terzulli sconvolge Italia Shore giovanissima: la decisione di partecipare divide il web, mamma reagisce così

Eleonora Terzulli sconvolge Italia Shore giovanissima: la decisione di partecipare divide il web, mamma reagisce così

Eleonora Terzulli a Italia Shore a 18 anni: “Vado a spaccare”, la reazione di sua mamma

La nuova protagonista di Italia Shore

Eleonora Terzulli, 18 anni, torinese, entra nel cast della terza stagione di Italia Shore su Paramount+ con un profilo già virale sui social. Si presenta come ballerina, legata al twerk “ancor prima di camminare”, e si definisce “esplosiva”, amante della folla, delle feste e di tutto ciò che è “wild”, cifra identitaria del reality.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Abituata a essere etichettata come “snob”, ribalta l’etichetta rivendicando un’attitudine dichiaratamente sopra le righe e autoironica: dice di incarnare “l’ignoranza in persona”, pronta a mostrare senza filtri la propria personalità in casa. L’obiettivo è creare legami, fare rumore, prendersi spazio in un format in cui dinamiche sociali e scontri sono centrali.

Tra i suoi punti di forza, sottolinea con provocazione le sue “bambine”, il décolleté usato come arma di distrazione di massa per catalizzare lo sguardo dei coinquilini maschi. Nessuna regola, nessun freno: racconta di aver sempre seguito l’istinto, di non essersi mai sottoposta a limiti familiari o sociali, e promette di vivere l’esperienza nel loft senza filtri o autocensura.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Motto, attitudine e promessa televisiva

Il mantra di Eleonora è una dichiarazione di intenti: cogliere l’attimo, perché “ogni lasciata è persa”. Nel linguaggio del reality significa entrare in ogni dinamica, sentimentale e di gruppo, senza paura delle conseguenze, nel pieno solco dei format di party-reality internazionali.

Il claim con cui annuncia l’ingresso nel programma – “Italia Shore, sono arrivata. Basta chiacchiere: vado a spaccare” – è costruito per essere citabile sui social e nei promo, perfetto per il pubblico giovane di Paramount+ e per l’ecosistema di Google Discover e Google News, dove brevi frasi iconiche alimentano clic e condivisioni.

Il posizionamento narrativo è chiaro: ragazza giovanissima, apparentemente senza freni, che fa del proprio corpo, della danza e dell’eccesso il biglietto da visita. Un profilo che promette “trash di qualità”, come sottolineano ironicamente i commenti online che vedono nel passaggio alle piattaforme streaming il naturale erede dei vecchi reality “disinibiti” delle reti generaliste.

Il legame con la madre e il tema della solidarietà femminile

Dietro il personaggio da party girl, Eleonora Terzulli mostra un asse emotivo fortissimo con la madre, che definisce “migliore amica” e “unica persona per cui vivo”. Nel suo racconto, il valore centrale trasmesso in famiglia è la solidarietà femminile, considerata un bene raro “con tutta la cattiveria che c’è nel mondo”.

Sotto il video di presentazione, la madre le dedica un commento pubblico: la chiama “migliore amica per sempre”, si dice orgogliosa del coraggio e dell’autenticità della figlia e rivendica la scelta di “vivere e crescere” invece che “restare fermi a giudicare”. Una presa di posizione chiara anche contro il moralismo che spesso circonda i reality.

Il messaggio materno trasforma l’ingresso nel programma in un rito di passaggio: da ragazza a giovane donna, libera di esporsi e rischiare, con la benedizione di casa. L’arco narrativo che ne deriva è perfetto per la serializzazione: eccesso, fragilità, scontro con i giudizi esterni e ritorno al porto sicuro del legame familiare.

FAQ

D: Chi è Eleonora Terzulli?
R: È una 18enne di Torino, ballerina, nuova concorrente della terza stagione di Italia Shore su Paramount+.

D: Quando uscirà la nuova stagione di Italia Shore?
R: La terza stagione sarà disponibile su Paramount+ a febbraio, con un cast in gran parte rinnovato.

D: Come si descrive Eleonora nel video di presentazione?
R: Si definisce esplosiva, amante delle feste, del wild e del twerk, con pochissime regole personali.

D: Perché Eleonora parla di “bambine”?
R: Usa ironicamente il termine per riferirsi al suo décolleté, che considera un’arma di seduzione e distrazione verso i ragazzi.

D: Qual è il suo motto dentro il reality?
R: Vive secondo l’idea di cogliere sempre l’attimo, perché ogni occasione mancata è persa, e promette di “andare a spaccare”.

D: Che rapporto ha Eleonora con la madre?
R: Racconta un legame strettissimo: la madre è la sua migliore amica, figura di riferimento e principale fonte di sostegno emotivo.

D: Che cosa le ha insegnato la madre?
R: Le ha trasmesso il valore della solidarietà femminile, che Eleonora considera un tratto distintivo del suo modo di relazionarsi con le altre donne.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia?
R: Le informazioni derivano da un articolo firmato Fabiano Minacci pubblicato dal sito di intrattenimento Nexilia, rilanciato nell’ecosistema di gossip e TV italiana.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com