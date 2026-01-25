Che tempo che fa sorprende ancora, Fazio cala l’asso: superstar internazionale a sorpresa, ospiti inattesi in studio

Che tempo che fa, gran colpo di Fazio: porta in studio una star internazionale (e non solo). Ecco tutti gli ospiti

Star internazionali sul Nove

Nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” sul Nove, in onda dalle 19.30 e in streaming su discovery+, con un parterre pensato per spingere ascolti e visibilità anche su Google Discover. Riflettori puntati su Noah Wyle, icona di Hollywood premiata con Golden Globe ed Emmy Award, in studio per presentare la seconda stagione della serie internazionale “The Pitt”, in esclusiva su HBO Max.

Il talk di Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, conferma il suo profilo sempre più globale, intrecciando promozione seriale, cinema d’autore e attualità. La presenza di una star statunitense consolida il posizionamento del programma come hub di lancio per le grandi produzioni streaming, con forte appeal per pubblico generalista e digital-first.

L’ospitata di Noah Wyle sarà al centro della comunicazione social del Nove e delle piattaforme del gruppo, con clip, estratti e contenuti verticali che puntano a intercettare il pubblico più giovane e l’audience da second screen.

Cinema d’autore e musica live

Spazio di primo piano al grande cinema italiano con il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, tornato in sala con “La grazia”, presentato all’82ª Mostra del Cinema di Venezia e accolto da una lunga standing ovation. Il film ha regalato a Toni Servillo la prestigiosa Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile, consolidando ancora una volta l’asse creativo tra i due.

Nel blocco dedicato allo spettacolo ci sarà anche la cantautrice Noemi, pronta a esibirsi dal vivo con i suoi ultimi brani e a ripercorrere le tappe principali della sua carriera tra classifiche, streaming e grandi palchi televisivi. Il segmento musicale, da sempre asset chiave del format, sarà pensato per generare contenuti condivisibili e facilmente indicizzabili sulle piattaforme video.

La serata ospiterà inoltre volti amatissimi dal grande pubblico come Christian De Sica e Lillo, protagonisti di una stagione cinematografica e televisiva in continua evoluzione, tra commedia popolare, serie, cinema e nuovi progetti digital.

Attualità, memoria e dibattito

Uno dei momenti più intensi sarà dedicato alla vicenda di Giulio Regeni, a dieci anni dal rapimento e dall’uccisione al Cairo. In studio i genitori, Paola Deffendi e Claudio Regeni, insieme all’avvocata Alessandra Ballerini, per parlare del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” e dello stato attuale della battaglia per verità e giustizia.

Il tavolo dell’attualità ospiterà il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, chiamato a leggere le grandi sfide globali tra scienza, clima e politica, affiancato da protagonisti del mondo dell’informazione come Claudio Cerasa, Massimo Giannini, Fiorenza Sarzanini e Walter Veltroni. Il dibattito, come consuetudine, unirà approfondimento e linguaggio televisivo accessibile.

Completano il cast della puntata Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, oltre a Giorgio Gherarducci e Marco Santin, garanzia di ritmo, ironia e incursioni comiche che rendono il format riconoscibile e altamente condivisibile sui social.

