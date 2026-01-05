Diesel più caro della benzina: come la riforma delle accise sta ribaltando prezzi e scelte degli automobilisti

Riallineamento delle accise e inversione dei prezzi

Riforma delle accise attiva dal 1° gennaio 2026: l’allineamento delle imposte ha ribaltato i listini, con diesel tornato più caro della benzina per la prima volta da quasi tre anni. Come segnala Staffetta Quotidiana, l’ultima inversione risaliva al 9 febbraio 2023, dopo il picco legato alla guerra in Ucraina. Il taglio sulle accise della benzina ha spinto i prezzi ai minimi dal 19 dicembre 2022, mentre l’aumento sul gasolio (rialzo di 4,05 cent/litro nel complessivo intervento) ha chiuso il differenziale a sfavore dei veicoli diesel, certificando il cambio di segno nei listini.

Impatto dei biocarburanti e dinamiche internazionali

Dal 1° gennaio incide anche il maggior costo di miscelazione dei biocarburanti, legato all’aumento della quota d’obbligo: oneri saliti di 1,5-2 cent/litro. L’effetto è stato però neutralizzato dal calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, scese in misura analoga (1,5-2 cent/litro). Il saldo netto sui listini alla pompa resta così dominato dal nuovo assetto delle accise, mentre la componente bio e il mercato estero si compensano, limitando pressioni rialziste immediate su benzina e diesel.

Prezzi alla pompa e allerta contro le speculazioni

Secondo Staffetta Quotidiana, la media self è a 1,650 €/l per la benzina e 1,666 €/l per il diesel; al servito benzina a 1,798 €/l e diesel a 1,803 €/l. Il Codacons monitora i listini regionali dopo il riallineamento (taglio accise benzina e aumento gasolio di 4,05 cent/l): se i prezzi non rifletteranno gli interventi o emergeranno scostamenti anomali tra aree, l’associazione annuncia esposti alle Procure per contrastare possibili speculazioni a danno degli automobilisti.

FAQ

  • Quando è scattata la riforma delle accise?
    Dal 1° gennaio 2026.
  • Perché il diesel costa più della benzina?
    Per l’allineamento delle accise che aumenta il prelievo sul gasolio e riduce quello sulla benzina.
  • Quali sono i prezzi medi attuali alla pompa?
    Self: benzina 1,650 €/l, diesel 1,666 €/l. Servito: benzina 1,798 €/l, diesel 1,803 €/l.
  • Quanto incide la quota bio sui prezzi?
    Aumento del costo di miscelazione di 1,5-2 cent/l, compensato dal calo delle quotazioni internazionali.
  • Cosa controlla il Codacons?
    Andamento dei listini nelle Regioni e coerenza con il riallineamento delle accise.
  • Cosa accade in caso di speculazioni?
    Segnalazioni ed esposti alle Procure competenti.

