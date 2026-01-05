Bonus Elettrodomestici bloccato: stop alle domande, ecco cosa rischi e come non perdere l’agevolazione
Sospensione delle domande e motivazioni
Bonus Elettrodomestici fermo: dal 1° gennaio lo MIMIT ha bloccato nuove istanze con decreto direttoriale del 23 dicembre 2025. La sospensione riguarda lo sportello di richiesta dei voucher attivati via app IO con SPID/CIE, motivata dall’esigenza di valutare l’effettivo assorbimento dei fondi residui del plafond da 48,1 milioni di euro. Lo stop serve a evitare overbooking di risorse e garantire l’erogazione ordinata dei contributi già prenotati, in attesa di esiti sulle somme non utilizzate entro i termini previsti per i voucher generati.
Indice dei Contenuti:
▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI
Verifiche sui fondi e possibile riapertura
Il MIMIT sta controllando le somme prenotate ma non spese per il Bonus Elettrodomestici. I voucher generati via app IO hanno 15 giorni di validità: se scadono, le risorse tornano disponibili e passano al primo in coda. L’esito del monitoraggio determinerà l’eventuale riapertura dello sportello, con priorità agli utenti in lista d’attesa. La verifica riguarda sia i voucher non utilizzati sia quelli annullati, così da riallocare in modo tempestivo eventuali residui del plafond da 48,1 milioni di euro senza nuovi oneri.
Requisiti del bonus e dati sulle richieste
Il Bonus Elettrodomestici 2025 offre un voucher pari al 30% della spesa fino a 100 euro (200 euro con ISEE sotto 25.000 euro) per l’acquisto di nuovi elettrodomestici prodotti in Europa e ad alta efficienza energetica, con obbligo di rottamazione di un apparecchio della stessa tipologia. Ammessi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, cappe, forni, frigoriferi, piani cottura. Secondo il MIMIT, oltre un milione di istanze presentate, più di 22 milioni di euro già spesi e restante importo prenotato; la lista d’attesa conta 441.302 cittadini.
FAQ
- Chi può ottenere il Bonus Elettrodomestici 2025? Cittadini che acquistano un elettrodomestico nuovo prodotto in Europa, ad alta efficienza, con rottamazione del vecchio apparecchio della stessa categoria.
- Qual è l’importo del voucher? Copre il 30% della spesa fino a 100 euro, elevati a 200 euro per chi ha ISEE inferiore a 25.000 euro.
- Quali prodotti sono ammessi? Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, cappe, forni, frigoriferi, piani cottura con alta classe energetica.
- È obbligatoria la rottamazione? Sì, va dismesso un apparecchio della stessa tipologia per accedere al contributo.
- Quante domande sono state presentate? Oltre un milione, con più di 22 milioni di euro già spesi e il resto delle risorse prenotate.
- La lista d’attesa è ancora attiva? Sì, risultano 441.302 cittadini in coda in attesa dell’eventuale riallocazione dei fondi.