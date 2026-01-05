Roaming UE rivoluzionato: nuove regole, costi ridotti e servizi potenziati per chi viaggia in Europa

Novità su dati e costi in roaming

Roaming UE più vantaggioso dal 1° gennaio 2026: l’aggiornamento del regolamento riduce i costi all’ingrosso e amplia i GIGA utilizzabili all’estero senza sovrapprezzi. Il tetto dati in roaming ora si calcola dividendo il canone mensile (IVA esclusa) per 1,10 € per GB e poi moltiplicando per due, rispetto all’1,30 del 2025. Taglio anche agli extra-soglia: ogni MB oltre il limite costa circa 0,134 centesimi (IVA inclusa), in calo dai precedenti 0,154. Benefici immediati per chi viaggia spesso nell’Unione Europea, con maggiore disponibilità di traffico dati a parità di prezzo.

Qualità del servizio e accesso al 5g

Gli operatori devono garantire all’estero le stesse condizioni tecniche disponibili in patria: se l’offerta include 5G e la rete locale lo supporta, l’accesso non può essere limitato. Vanno assicurati profili di rete coerenti con il piano domestico, inclusi volte, sms, mms e priorità di traffico non discriminatorie. Obbligo di trasparenza: informativa chiara su copertura, tecnologie disponibili e soglie applicate in roaming. In caso di congestione, le restrizioni devono essere temporanee, proporzionate e non peggiori rispetto a quelle sul territorio nazionale.

Nuove destinazioni incluse e scenari futuri

Moldavia e Ucraina entrano nell’area Roaming UE, con estensione obbligatoria delle offerte domestiche anche su queste reti. La posizione del Regno Unito resta incerta: fuori dall’UE, diversi operatori italiani hanno già escluso Londra dalle condizioni agevolate nel 2025 e potrebbero mantenerne la separazione. Il percorso di riduzione dei costi prosegue: dal 2027 il tetto all’ingrosso scende a 1 € per GB, aumentando ulteriormente i dati disponibili; quadro normativo stabile, salvo interventi, fino al 30 giugno 2032, con prospettive di maggiore uniformità e prevedibilità per i viaggiatori.

