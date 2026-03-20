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DentalPro finisce nei messaggi WhatsApp truffaldini con preventivi falsi e richieste di bonifico anticipato

DentalPro finisce nei messaggi WhatsApp truffaldini con preventivi falsi e richieste di bonifico anticipato

Truffa WhatsApp a nome DentalPro: cosa sta accadendo e perché

Una nuova truffa online sta colpendo in queste ore utenti italiani su WhatsApp, sfruttando in modo illecito il marchio del gruppo odontoiatrico DentalPro. Sconosciuti comprometttono account reali di utenti e inviano falsi preventivi per cure dentali, chiedendo bonifici su conti privati. L’allarme è partito da DentalPro, che ha diffuso un avviso ufficiale per chiarire di non avere alcun ruolo in queste richieste di pagamento e invitare alla massima cautela. Il raggiro si diffonde in tutta Italia e mira a sottrarre denaro sfruttando la fiducia nei contatti personali e l’autorevolezza del brand sanitario.

In sintesi:

  • Compromessi account WhatsApp reali, usati per inviare falsi preventivi a nome DentalPro.
  • Richieste di bonifico con IBAN intestati a privati, non alla società.
  • Documenti con medici inesistenti e dati aziendali errati o manipolati.
  • DentalPro invita a non pagare, contattare l’azienda e la Polizia Postale.

Come opera il raggiro e quali segnali devono allarmare

I truffatori partono dal furto di un account WhatsApp legittimo, spesso tramite phishing: un messaggio-esca, come l’invito a votare presunte ballerine in un concorso, induce la vittima a condividere codici o autorizzazioni di accesso. Una volta preso il controllo del profilo, i criminali contattano la rubrica dell’utente, presentando un preventivo per cure dentali apparentemente collegato a DentalPro e chiedendo un bonifico urgente.

I documenti appaiono credibili ma contengono elementi chiave di falsificazione: intestazioni a medici inesistenti, assenza della denominazione societaria ufficiale, IBAN intestati a persone fisiche e dati aziendali errati o manipolati. DentalPro ha già segnalato l’attacco alle autorità, ribadendo di operare nel rispetto del GDPR e di non richiedere pagamenti tramite canali non verificati. L’azienda esorta gli utenti a non inviare denaro, contattare il servizio clienti ufficiale e sporgere immediata denuncia alla Polizia Postale in presenza di richieste sospette.

Conseguenze e precauzioni future per utenti e aziende

La truffa che utilizza il marchio DentalPro conferma una tendenza in crescita: i criminali informatici colpiscono la fiducia tra contatti e l’affidabilità di brand sanitari noti. Nei prossimi mesi è prevedibile un aumento di schemi simili, anche a danno di altri operatori della salute. Per ridurre i rischi è essenziale attivare l’autenticazione a due fattori su WhatsApp, verificare sempre l’intestatario dell’IBAN, diffidare dei pagamenti urgenti via chat e cercare i riferimenti dell’azienda solo tramite i canali ufficiali. Le imprese sanitarie dovranno rafforzare le politiche di comunicazione sulla sicurezza digitale per tutelare reputazione e pazienti.

FAQ

Come riconoscere subito un falso preventivo DentalPro su WhatsApp?

È possibile riconoscerlo verificando intestazione del documento, presenza di medici inesistenti, IBAN a privati e dati aziendali errati. In caso di dubbio, contattare direttamente DentalPro.

Cosa fare se ho già effettuato un bonifico verso un IBAN sospetto?

È necessario contattare immediatamente la propria banca per un eventuale blocco, conservare tutta la documentazione e sporgere subito denuncia alla Polizia Postale.

Come posso proteggere il mio account WhatsApp da queste truffe?

È fondamentale attivare l’autenticazione a due fattori, non condividere codici di verifica, aggiornare l’app e diffidare di link ricevuti via messaggio.

DentalPro richiede mai pagamenti direttamente tramite messaggi WhatsApp?

No, DentalPro non richiede pagamenti improvvisi via WhatsApp. I canali di fatturazione e pagamento sono quelli ufficialmente indicati dall’azienda nelle proprie comunicazioni.

Qual è la fonte delle informazioni su questa truffa WhatsApp DentalPro?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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