Home / MOBILE / DentalPro finisce nei messaggi WhatsApp truffaldini con preventivi falsi e richieste di bonifico anticipato

Truffa WhatsApp a nome DentalPro: cosa sta accadendo e perché

Una nuova truffa online sta colpendo in queste ore utenti italiani su WhatsApp, sfruttando in modo illecito il marchio del gruppo odontoiatrico DentalPro. Sconosciuti comprometttono account reali di utenti e inviano falsi preventivi per cure dentali, chiedendo bonifici su conti privati. L’allarme è partito da DentalPro, che ha diffuso un avviso ufficiale per chiarire di non avere alcun ruolo in queste richieste di pagamento e invitare alla massima cautela. Il raggiro si diffonde in tutta Italia e mira a sottrarre denaro sfruttando la fiducia nei contatti personali e l’autorevolezza del brand sanitario.

In sintesi:

Compromessi account WhatsApp reali, usati per inviare falsi preventivi a nome DentalPro .

. Richieste di bonifico con IBAN intestati a privati , non alla società.

, non alla società. Documenti con medici inesistenti e dati aziendali errati o manipolati.

e dati aziendali errati o manipolati. DentalPro invita a non pagare, contattare l’azienda e la Polizia Postale.

Come opera il raggiro e quali segnali devono allarmare

I truffatori partono dal furto di un account WhatsApp legittimo, spesso tramite phishing: un messaggio-esca, come l’invito a votare presunte ballerine in un concorso, induce la vittima a condividere codici o autorizzazioni di accesso. Una volta preso il controllo del profilo, i criminali contattano la rubrica dell’utente, presentando un preventivo per cure dentali apparentemente collegato a DentalPro e chiedendo un bonifico urgente.

I documenti appaiono credibili ma contengono elementi chiave di falsificazione: intestazioni a medici inesistenti, assenza della denominazione societaria ufficiale, IBAN intestati a persone fisiche e dati aziendali errati o manipolati. DentalPro ha già segnalato l’attacco alle autorità, ribadendo di operare nel rispetto del GDPR e di non richiedere pagamenti tramite canali non verificati. L’azienda esorta gli utenti a non inviare denaro, contattare il servizio clienti ufficiale e sporgere immediata denuncia alla Polizia Postale in presenza di richieste sospette.

Conseguenze e precauzioni future per utenti e aziende

La truffa che utilizza il marchio DentalPro conferma una tendenza in crescita: i criminali informatici colpiscono la fiducia tra contatti e l’affidabilità di brand sanitari noti. Nei prossimi mesi è prevedibile un aumento di schemi simili, anche a danno di altri operatori della salute. Per ridurre i rischi è essenziale attivare l’autenticazione a due fattori su WhatsApp, verificare sempre l’intestatario dell’IBAN, diffidare dei pagamenti urgenti via chat e cercare i riferimenti dell’azienda solo tramite i canali ufficiali. Le imprese sanitarie dovranno rafforzare le politiche di comunicazione sulla sicurezza digitale per tutelare reputazione e pazienti.

FAQ

Come riconoscere subito un falso preventivo DentalPro su WhatsApp?

È possibile riconoscerlo verificando intestazione del documento, presenza di medici inesistenti, IBAN a privati e dati aziendali errati. In caso di dubbio, contattare direttamente DentalPro.

Cosa fare se ho già effettuato un bonifico verso un IBAN sospetto?

È necessario contattare immediatamente la propria banca per un eventuale blocco, conservare tutta la documentazione e sporgere subito denuncia alla Polizia Postale.

Come posso proteggere il mio account WhatsApp da queste truffe?

È fondamentale attivare l’autenticazione a due fattori, non condividere codici di verifica, aggiornare l’app e diffidare di link ricevuti via messaggio.

DentalPro richiede mai pagamenti direttamente tramite messaggi WhatsApp?

No, DentalPro non richiede pagamenti improvvisi via WhatsApp. I canali di fatturazione e pagamento sono quelli ufficialmente indicati dall’azienda nelle proprie comunicazioni.

Qual è la fonte delle informazioni su questa truffa WhatsApp DentalPro?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.