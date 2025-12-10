Zootopia 2 e il Box Office Francia Novembre 2025: Perché Non Basta per il Successo

Performance del box office a novembre 2025

Il mese di novembre 2025 si chiude in Francia con un andamento del box office che riflette una dinamica ancora fragile, nonostante un lieve segnale di ripresa rispetto ai mesi precedenti. Con 14,12 milioni di ingressi complessivi, il mercato registra un calo significativo del -20,8% rispetto al 2024 (17,83 milioni) e un decremento anche rispetto agli anni 2023 (-6,92%) e 2022 (-2,62%). Questo risultato rappresenta il peggior novembre dal 2007, fatta eccezione per il 2021, mettendo in luce le difficoltà che il settore continua ad affrontare dopo un ottobre già debole, chiuso a 12,84 milioni di biglietti venduti e lontano dagli standard pre-pandemici.

Le performance della prima parte del mese sono particolarmente modeste, con una media di soli 24 ingressi per sala nelle classifiche settimanali, lontana dagli indicatori di 34 ingressi medi nel 2024 e dai 28 degli ultimi due anni. La top five settimanale si caratterizza per numeri inferiori ai picchi degli anni precedenti, a testimonianza di una domanda che rimane contenuta e di un’offerta cinematografica incapace di generare un forte richiamo di pubblico.

Tra i titoli che hanno contribuito a mantenere attivo il mercato, spiccano alcune pellicole con performance moderate: “La Femme la plus riche du monde” di Thierry Klifa supera gli 850.000 spettatori, mentre “Dossier 137” di Dominik Moll raggiunge oltre 370.000 ingressi. Buoni risultati anche per “Insaisissables 3” (810.000), “L’Étranger” (700.000) e “T’as pas changé” (675.000), mentre film come “Jean Valjean” (230.000), “Running Man” (370.000) e “Wicked: Parte II” (350.000) mostrano dati meno brillanti, in contrasto con le esperienze internazionali.

Nel complesso, l’anno 2025 si attesta a 135,93 milioni di biglietti venduti, superando leggermente il 2022 (133,8 milioni), ma restando ben al di sotto delle cifre registrate nel 2024 e 2023, rispettivamente 161 e 163,05 milioni di ingressi. L’intervallo mobile dicembre 2024–novembre 2025 conferma questa tendenza con 156,48 milioni di spettatori, contro i 178,35 milioni del periodo precedente, evidenziando un mercato ancora in fase di recupero. Fonte: CNC

L’impatto di Zootopia 2 sul mercato cinematografico

Il lancio di Zootopia 2 ha rappresentato un punto di svolta nel mese di novembre 2025, offrendo un impulso significativo a un mercato fino a quel momento stagnante. Il film Disney debutta con un numero impressionante di 1,5 milioni di ingressi nel primo weekend, segnando così il miglior avvio dell’anno e posizionandosi come il titolo più visto dell’intero mese. Questo exploit ha contribuito a interrompere il trend di performance deboli delle prime tre settimane, caratterizzate da una domanda contenuta e da offerte cinematografiche incapaci di catalizzare masse di spettatori.

Oltre a Zootopia 2, degno di nota è il risultato di Vie privée di Rebecca Zlotowski, che ha totalizzato oltre 200.000 spettatori con una media per sala di 33 ingressi, una performance significativa considerando il contesto generale del mese. Altri titoli hanno partecipato a sostenere il mercato, come La Femme la plus riche du monde di Thierry Klifa, che ha superato gli 850.000 ingressi, e Dossier 137 di Dominik Moll con più di 370.000 biglietti venduti.

Risultati solidi sono arrivati anche da produzioni come Insaisissables 3 (810.000), L’Étranger (700.000) e T’as pas changé (675.000), che si sono posizionati tra le uscite più seguite del mese. Tuttavia, pellicole di richiamo internazionale come Jean Valjean, Running Man e Wicked: Parte II non hanno replicato in Francia il successo ottenuto altrove, con numeri inferiori alle aspettative.

In definitiva, Zootopia 2 si conferma come l’unico titolo capace di trainare effettivamente il mercato cinematografico francese nel mese, andando a contrastare un andamento complessivamente fiacco e dimostrando l’importanza strategica dei blockbuster di grande richiamo nella ripresa di un settore ancora fragile. Fonte: CNC

Prospettive e uscite previste per dicembre 2025

Verso la chiusura del 2025, il mercato cinematografico francese si prepara ad affrontare un dicembre particolarmente intenso, con un listino ricco di uscite strategiche volte a invertire la tendenza degli ultimi mesi. La permanenza di Zootopia 2 in sala costituirà un elemento fondamentale per mantenere vivo l’interesse del pubblico, fungendo da traino nell’imminente periodo natalizio. Accanto a questo, è attesa l’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere, un titolo ad alto potenziale commerciale destinato a catalizzare una quota significativa di spettatori e a rivitalizzare ulteriormente il settore.

Oltre ai blockbuster, il panorama delle uscite generaliste sarà arricchito da titoli come Five Nights At Freddy’s 2, Chasse gardée 2, L’Âme idéale e La Femme de ménage, che andranno a comporre una programmazione diversificata e mirata a soddisfare differenti segmenti di pubblico. Sul fronte del cinema d’essai, le proposte di dicembre comprenderanno pellicole di valore come Teresa, La Condition, L’Agent secret e L’Engloutie, titoli previsti per stimolare l’interesse di una nicchia di spettatori più selettivi e attenti a contenuti di qualità.

Il dicembre 2025 si presenta quindi come un banco di prova cruciale per il box office francese, chiamato a contrastare il calo degli ingressi accumulato nei primi undici mesi dell’anno. La strategia si basa su un mix di titoli a forte appeal commerciale e produzioni di spessore culturale, con l’obiettivo di generare un incremento significativo nelle presenze e avvicinare i risultati ai livelli storici pre-pandemici.