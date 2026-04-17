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Dalla strada al palco svela gli ospiti imperdibili della nuova puntata

Dalla strada al palco svela gli ospiti imperdibili della nuova puntata

Dalla strada al palco Special, cosa vedere stasera su Rai 1

Stasera, venerdì 17 aprile alle 21.30, su Rai 1 torna il secondo appuntamento di Dalla strada al palco Special, people-show dedicato agli artisti di strada italiani e internazionali. A guidare il racconto, come “passanti importanti”, ci sono Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero. Dopo un debutto vicino ai tre milioni di telespettatori e al 21% di share, il programma conferma la formula che trasforma lo studio in una piazza contemporanea, dove talento, storie personali e musica live si intrecciano. In palio c’è l’accesso diretto alla finale, già conquistato dal sassofonista Alfio Russo e dal Gruppo Lirico Priolo. Questa puntata decide chi li raggiungerà, offrendo al pubblico generalista un format inclusivo che valorizza la creatività nata fuori dai circuiti televisivi tradizionali.

In sintesi:

  • Seconda puntata di Dalla strada al palco Special stasera alle 21.30 su Rai 1.
  • Giuria-passanti con Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero.
  • In palio due nuovi posti per la finale, dopo Russo e Gruppo Lirico Priolo.
  • Format piazza: storie reali di artisti di strada, musica live e ospiti speciali.

Giuria, ospiti e meccanismo della seconda puntata

Dalla strada al palco Special conferma un’impostazione narrativa più che competitiva: ogni artista sale sul palco portando la propria storia, spesso segnata da sacrifici, lavori precari, cambi di vita o semplicemente dalla ricerca di visibilità oltre marciapiedi e metrò.

La giuria, definita “pubblico amplificato”, è composta da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero. Non agiscono come giudici tecnici, ma reagiscono emotivamente alle performance, commentano e orientano il racconto, interpretando le sensazioni del pubblico a casa.

Al termine della serata, saranno loro, insieme alla platea in studio, a scegliere i due performer che accederanno direttamente alla finale, affiancandosi al giovanissimo sassofonista Alfio Russo e al Gruppo Lirico Priolo, famiglia di lirici venezuelani rivelazione della prima puntata.

Accanto agli artisti di strada arrivano poi gli ospiti musicali: Alex Britti, con il suo stile essenziale e la chitarra al centro, e i Gipsy Kings, che portano sonorità mediterranee e un’energia da grande piazza estiva. La band live diretta da Enrico Melozzi sostiene molte esibizioni, curando arrangiamenti che mantengono la spontaneità degli interpreti senza appesantirla.

Dove vedere il programma e perché sta funzionando

La seconda puntata di Dalla strada al palco Special è in onda stasera, venerdì 17 aprile, alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, dove restano disponibili anche le puntate precedenti per il recupero on demand.

Nel palinsesto del venerdì sera, il people-show si posiziona come alternativa “leggera ma non superficiale”: intrattenimento familiare, ma con attenzione a inclusione sociale, nuove forme di lavoro artistico e valorizzazione dei talenti fuori dai talent show classici.

La forza del format sta nell’equilibrio tra spettacolo e autenticità: i protagonisti sono musicisti, giocolieri, performer e cantanti di strada che il pubblico può incontrare ogni giorno in città, ma qui trovano un contesto professionale, luci, suoni e un ascolto attento.

Per Rai 1, il buon esordio di ascolti conferma l’interesse verso prodotti che raccontano il Paese reale, offrendo una vetrina nazionale a chi, solitamente, si esibisce ai margini dei grandi circuiti culturali. Le prossime puntate, compresa la finale, misureranno la tenuta del format e il suo potenziale di diventare un appuntamento fisso nel prime time generalista.

FAQ

Quando va in onda Dalla strada al palco Special?

Va in onda stasera, venerdì 17 aprile, alle 21.30 su Rai 1, in prima serata nazionale.

Come rivedere Dalla strada al palco Special in streaming?

È disponibile integralmente su RaiPlay, con puntate on demand accessibili gratuitamente previa registrazione alla piattaforma.

Chi sono i finalisti già confermati del programma?

Sono già in finale il giovane sassofonista Alfio Russo e il Gruppo Lirico Priolo, famiglia di cantanti lirici venezuelani.

Qual è il ruolo della giuria in Dalla strada al palco Special?

La giuria, guidata da Carlo Conti, agisce come pubblico amplificato, commenta le esibizioni e sceglie, col pubblico, i finalisti.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia televisiva?

È stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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