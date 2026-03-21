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Canzonissima torna in tv: cantanti, regolamento, giuria e numero puntate

Canzonissima torna in tv: cantanti, regolamento, giuria e numero puntate

Canzonissima 2026, il grande ritorno della musica d’autore su Rai 1

Chi: la conduttrice Milly Carlucci, con un cast di cantanti e giurati di primo piano.

Cosa: il ritorno in prima serata di “Canzonissima 2026”, show musicale che celebra le grandi canzoni italiane.

Dove: in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Quando: da sabato 21 marzo 2026, in sei appuntamenti più finalissima.

Perché: per aggiornare un titolo storico Rai al linguaggio contemporaneo, mettendo al centro musica dal vivo, memoria collettiva e partecipazione del pubblico.

In sintesi:

  • “Canzonissima 2026” riporta in Rai 1 un brand storico con format rinnovato e centrale sulla canzone.
  • Milly Carlucci guida sei serate tematiche più finalissima, con orchestra dal vivo e grandi ospiti.
  • Non competono i cantanti ma i brani, votati da giuria, artisti e pubblico social.
  • Lo show è visibile in tv su Rai 1 e in streaming live/on demand su RaiPlay.

Un format che mette al centro le canzoni e le loro storie

“Canzonissima 2026” riparte dalla sua eredità storica ma abbandona il varietà classico per un racconto musicale più autoriale. Milly Carlucci, già “Signora del sabato sera” con “Ballando con le stelle”, guida uno spettacolo costruito su musica dal vivo, immagini d’archivio e memoria personale degli artisti.

Dall’Auditorium Rai del Foro Italico prende forma un ibrido tra concerto, talk e documentario: ogni esibizione viene introdotta da filmati, ricordi e aneddoti che spiegano il valore del brano nella carriera del cantante e nella storia della musica italiana.

La gara è simbolica: a sfidarsi non sono i nomi, ma le canzoni. Ogni puntata elegge la propria “canzonissima”, che accederà alla finalissima, dove verrà incoronato il brano vincitore assoluto, in un percorso che punta più sulla qualità narrativa che sul semplice televoto.

Temi, cast, giuria e dove seguire Canzonissima 2026

La stagione prevede sei serate tematiche più finalissima. I temi attesi: La canzone del cuore, La dedica, Il primo successo, La rivincita di Sanremo (brani non vincenti ma rimasti nella memoria), La canzone che avrei voluto scrivere io, Il tuo più grande successo, seguite dalla finalissima tra i brani vincitori.

Il cast riunisce generazioni e generi diversi: Riccardo Cocciante, Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci e Vittorio Grigolo. Alcuni seguiranno l’intero percorso, altri appariranno solo in puntate mirate, garantendo varietà di repertorio e pubblico.

Il voto è affidato ai “magnifici 7” – Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo, Giacomo Maiolini – affiancati dagli stessi artisti (che non possono votarsi) e dal pubblico attraverso i social.

La prima puntata va in onda sabato 21 marzo 2026 alle 21.30 su Rai 1, in diretta e on demand su RaiPlay, con orchestra guidata dal maestro Luigi Saccà.

Memoria, futuro e impatto culturale del ritorno di Canzonissima

Il ritorno di “Canzonissima” rafforza la strategia Rai di valorizzare i propri brand storici rendendoli competitivi nell’ecosistema digitale e social. La scelta di spostare la competizione dalle star ai brani intercetta un bisogno di racconto profondo della musica, oltre la pura classifica.

La combinazione tra orchestra live, linguaggio televisivo contemporaneo e interazione online mira a coinvolgere sia il pubblico storico del servizio pubblico, sia le fasce più giovani, abituate a scoprire la musica in streaming e sugli algoritmi.

Se il format riuscirà ad affermarsi, “Canzonissima 2026” potrà diventare un laboratorio stabile di riscoperta del catalogo italiano e, al tempo stesso, una vetrina per nuove letture dei classici, con impatto diretto su ascolti, streaming e memoria collettiva.

FAQ

Quando va in onda Canzonissima 2026 su Rai 1?

Va in onda da sabato 21 marzo 2026, in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.30 circa, salvo variazioni di palinsesto.

Come vedere Canzonissima 2026 in streaming e on demand?

È visibile gratuitamente su RaiPlay, sia in diretta streaming durante la messa in onda sia successivamente in modalità on demand, tramite app e sito.

Chi compone la giuria dei “magnifici 7” di Canzonissima?

La giuria è formata da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini.

Qual è la differenza tra Canzonissima 2026 e i talent musicali?

È centrata sulle canzoni già esistenti, non sui debutti: non lancia nuovi cantanti, ma rilegge brani iconici con taglio narrativo e competitivo.

Da quali fonti sono state tratte e rielaborate le informazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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