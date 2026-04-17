Home / SPETTACOLI & CINEMA / Antonella Clerici racconta tradimento sanitario e inquietante ossessione di uno stalker

Antonella Clerici, maternità, tv e privacy: cosa è davvero accaduto

Antonella Clerici, volto storico della tv italiana, racconta la maternità, l’addio forzato a La Prova del Cuoco e la violazione della sua privacy medica. Nel podcast BMST di Gianluca Gazzoli, la conduttrice ripercorre la nascita della figlia Maelle, il temporaneo passaggio di consegne a Elisa Isoardi in Rai e lo shock nel trovare sui giornali la notizia della sua gravidanza prima ancora di comunicarla alla famiglia. Le sue parole, registrate in un colloquio confidenziale ma rigoroso, offrono uno spaccato concreto sulle difficoltà delle donne in maternità nel lavoro e sui rischi di esposizione per i personaggi pubblici, tra diritto alla riservatezza sanitaria e “prezzo” della notorietà.

In sintesi:

Clerici scopre di non poter rientrare a La Prova del Cuoco dopo la maternità.

dopo la maternità. Il successo a Sanremo 2010 le consente di reclamare il ritorno in trasmissione.

le consente di reclamare il ritorno in trasmissione. Le analisi di gravidanza sarebbero state vendute ai giornali senza il suo consenso.

Il racconto diventa caso emblematico di maternità e privacy nel lavoro televisivo.

Maternità, lavoro in tv e violazione della privacy sanitaria

La storia parte dal 21 febbraio 2009, quando Antonella Clerici diventa madre di Maelle, avuta con l’ex compagno Eddy Martens. Per tutelare la gravidanza, la conduttrice lascia momentaneamente La Prova del Cuoco, cedendo la guida a Elisa Isoardi. Crede di rientrare al termine del congedo, ma si sente comunicare che il programma ha già un’altra conduttrice: una scelta che la sorprende dopo quindici anni di ascolti record.

Il riscatto arriva con il Festival di Sanremo 2010: al termine dell’esperienza, quando le viene chiesto cosa desideri, non avanza richieste economiche ma una sola condizione: *«Io rivoglio La Prova del Cuoco»*. Da lì il ritorno in Rai alla guida del format che l’aveva consacrata. La vicenda la induce a una riflessione ampia: *«Se una cosa del genere è successa a me, non oso immaginare cosa succede alle altre donne»*, collegando la sua esperienza alla condizione delle lavoratrici madri in Italia.

Parallelamente, ricostruisce la violazione della sua privacy sanitaria: durante una vacanza ad Ansedonia, all’inizio della gravidanza, trova in edicola il titolo: *“La Clerici finalmente incinta”*. Alla richiesta di chiarimenti, la risposta: i giornalisti avrebbero in mano le sue analisi del sangue, presumibilmente vendute da terzi. Nasce così la decisione di rivelare la gravidanza al padre, prima di quanto desiderasse, accettando amaramente che *«anche quello è il prezzo della notorietà»*.

L’amore per Maelle, il rapporto coi fan e le prospettive future

Accanto alle ferite professionali e personali, Antonella Clerici sottolinea la centralità della figlia oggi diciassettenne: *«Ho fatto tante cure per avere la mia bambina… ho una figlia meravigliosa»*. Il primo “confidente” della gravidanza, racconta, fu il labrador Oliver, presente quando decise di fare autonomamente il test a casa, nonostante le indicazioni mediche di attendere le analisi ufficiali.

Nel podcast, la conduttrice riflette anche sul rapporto con il pubblico: dice di non aver incontrato fan realmente invadenti, salvo un unico caso ai tempi di UnoMattina, un telespettatore ossessionato dalle sue scarpe, definito da lei stessa *«un feticista»*. Queste esperienze, tra vulnerabilità e affetto dei telespettatori, la posizionano come caso di studio sul bilanciamento tra esposizione mediatica, tutela delle lavoratrici madri e diritto alla riservatezza, temi destinati a restare centrali nel futuro della televisione generalista e delle piattaforme digitali.

FAQ

Cosa è successo ad Antonella Clerici dopo la maternità

È stata temporaneamente sostituita a La Prova del Cuoco durante il congedo e ha scoperto di non poter rientrare immediatamente.

Come è tornata Antonella Clerici a La Prova del Cuoco

È tornata dopo il Festival di Sanremo 2010, chiedendo espressamente alla Rai di riottenere la conduzione del programma.

Cosa racconta Clerici sulla violazione della sua privacy medica

Racconta che le sue analisi di gravidanza sarebbero state vendute ai giornali, permettendo la pubblicazione anticipata della notizia.

Che rapporto ha Antonella Clerici con il pubblico televisivo

Riferisce un rapporto generalmente rispettoso, con pochi episodi limite, tra cui un unico fan ossessivo legato alle sue scarpe.

Quali sono le fonti della ricostruzione giornalistica su Antonella Clerici

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla Redazione.