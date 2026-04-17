Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip televoto decisivo spalanca le porte della finale

Grande Fratello Vip 17 aprile: cosa succede, chi rischia, perché conta

Stasera, venerdì 17 aprile, il Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale 5, guidato da Ilary Blasi con opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nella casa, tra tensioni crescenti e alleanze ormai consolidate, entra nel vivo la corsa verso la finale con un televoto atipico che non elimina nessuno ma premia il concorrente più votato.

A contendersi il ruolo di prima finalista sono Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo, mentre tiene banco la crisi di Nicolò Brigante, tentato dall’abbandono dopo l’uscita di Blu.

La puntata, cruciale per gli equilibri interni e per la definizione del finale di stagione, chiarirà anche gli scenari sulla data conclusiva del reality.

In sintesi:

Televoto “al contrario”: nessuna eliminazione, si sceglie la prima finalista tra quattro vip

Nicolò Brigante valuta l’addio, decisive le sorprese di madre e sorella

valuta l’addio, decisive le sorprese di madre e sorella Ipotesi chiusura anticipata superata: finale verso il 19 maggio su Canale 5

Puntata visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sui social ufficiali

Televoto decisivo, strategie e la crisi di Nicolò Brigante

All’interno della casa del Grande Fratello Vip la tensione è ai massimi: le strategie si sono ormai cristallizzate, con blocchi di alleanze e opposizioni nette. I concorrenti ritengono di conoscere bene dinamiche e fragilità reciproche, orientando nomination e schieramenti.

Sul fronte palinsesto, l’ipotesi di una chiusura anticipata del reality condotto da Ilary Blasi sembra tramontata. Le ultime indicazioni puntano a una finale spostata al 19 maggio, due settimane oltre la precedente data del 5 maggio, segno di ascolti e interesse ancora solidi.

Questa sera il televoto cambierà le regole del gioco: tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo il pubblico sceglierà la prima finalista, inaugurando ufficialmente la corsa all’ultima puntata.

Parallelamente, la produzione dovrà gestire la delicata crisi di Nicolò Brigante, scosso dall’uscita di Blu: il concorrente ha preparato le valigie e manifestato la volontà di abbandonare. In diretta, l’incontro con madre e sorella proverà a trattenerlo nel gioco.

Dove vedere la puntata e cosa aspettarsi nelle prossime settimane

La puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda stasera dalle 21:20 circa su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Il reality sarà disponibile in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, dove le puntate restano on demand per la visione nei giorni successivi, anche da mobile.

Sui profili social ufficiali saranno pubblicate clip con gli highlights e i momenti chiave della serata, mentre l’hashtag dedicato permetterà a chi segue la diretta di commentare in tempo reale. Le prossime settimane, con la finale attesa intorno al 19 maggio, definiranno gerarchie e consensi del pubblico, rendendo strategica ogni scelta di voto e ogni dinamica interna.

FAQ

Quando va in onda il Grande Fratello Vip del 17 aprile?

La puntata del 17 aprile va in onda stasera alle 21:20 circa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Chi sono le opinioniste del Grande Fratello Vip quest’anno?

Le opinioniste sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, affiancano in studio la conduttrice Ilary Blasi commentando dinamiche e televoti.

Come funziona il televoto che decide la prima finalista?

Il televoto premia, non elimina: il pubblico vota tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo per scegliere la prima finalista.

Dove rivedere le puntate del Grande Fratello Vip in replica?

È possibile rivedere integralmente le puntate su Mediaset Infinity, gratuitamente previa registrazione, sia da browser sia tramite app mobile e smart TV.

Qual è la fonte delle informazioni su questa puntata del Grande Fratello Vip?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle notizie diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.