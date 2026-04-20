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Crociera condannata a maxi risarcimento dopo caduta della passeggera ubriaca per abuso di tequila

Crociera condannata a maxi risarcimento dopo caduta della passeggera ubriaca per abuso di tequila

Crociera Carnival, 15 tequila e caduta: compagnia condannata a risarcire

Una crociera al largo della Baja California, nel gennaio 2024, è finita in tribunale per un incidente alcol-correlato a bordo della nave Carnival Radiance. Protagonista è l’infermiera californiana Diana Sanders, 45 anni, di Vacaville, che in circa otto ore e mezza ha consumato 14-15 shot di tequila rimbalzando tra bar e “tequileras” di bordo. Dopo una caduta su una rampa di scale, la donna ha riportato commozione cerebrale, lesioni alla spina dorsale e possibile trauma cranico. Una giuria della contea di Miami-Dade, in Florida, ha stabilito che la responsabilità non è solo della passeggera ma anche della Carnival Corporation, condannata a versare 300.000 dollari di risarcimento, aprendo un caso chiave sul dovere di somministrare alcol in modo responsabile sulle navi da crociera.

In sintesi:

  • La giuria di Miami-Dade condanna Carnival Corporation a 300.000 dollari di risarcimento a Diana Sanders.
  • Responsabilità condivisa: 60% alla compagnia per dovere di cura violato, 40% alla passeggera.
  • Al centro il principio della somministrazione responsabile di alcol a bordo delle navi da crociera.
  • Il verdetto può spingere verso limiti ai pacchetti alcolici “illimitati” e nuove policy interne.

Come si è arrivati alla condanna della Carnival Corporation

Secondo gli atti processuali, tra le 14:58 e le 23:37 di un venerdì sera, Diana Sanders avrebbe consumato circa 15 drink alcolici ad alta gradazione a bordo della Carnival Radiance. I baristi avrebbero continuato a servirla nonostante fosse, secondo i documenti, visibilmente alterata: “Borbottava, aveva l’alito che sapeva di alcol e si comportava in modo molesto”, si legge negli atti del tribunale federale della Florida.

Tra le 23:45 e le 00:20, ormai in stato di forte intossicazione, la donna è caduta scendendo una scalinata, probabilmente in un’area riservata al personale, riportando seri traumi fisici e uno shock emotivo rilevante. “Svegliarmi dopo uno svenimento e chiedere aiuto all’equipaggio per capire cosa fosse successo è stato frustrante”, ha raccontato sui social. “Mi hanno dato informazioni contrastanti, trattandomi come una criminale”.

L’avvocato Spencer Aronfeld ha impostato la causa sul principio della somministrazione responsabile: I passeggeri hanno il dovere di bere in modo responsabile, ma le compagnie di crociera hanno l’obbligo di servire le bevande in modo altrettanto responsabile, ha dichiarato, sottolineando che continuare a servire una persona visibilmente ubriaca può avere conseguenze disastrose.

La giuria ha riconosciuto una responsabilità condivisa, attribuendo il 60% di colpa alla Carnival Corporation per violazione del “duty of care” verso i passeggeri e il 40% alla condotta imprudente della stessa Sanders. I 300.000 dollari riconosciuti coprono danni fisici, trauma psicologico e sofferenza emotiva. “È stato fantastico. Ero felicissima”, ha commentato la donna, affermando di aver percepito che la giuria avesse compreso l’intento della difesa di “diffamare la mia persona”.

Implicazioni per i pacchetti alcolici e per l’industria delle crociere

Il verdetto rimette al centro il tema dei pacchetti alcolici illimitati, diffusi sulle grandi navi da crociera e spesso percepiti come incentivo a consumi eccessivi. Secondo i critici, questa formula aumenta il rischio di comportamenti pericolosi, scaricando la pressione sui barman chiamati a bilanciare esigenze commerciali e sicurezza dei passeggeri.

La decisione della giuria di Miami-Dade potrebbe costringere i principali operatori, a cominciare da Carnival Corporation, a rivedere i propri protocolli: limiti massimi di drink per ora, formazione obbligatoria del personale sul riconoscimento dell’intossicazione, procedure di intervento immediato verso i clienti a rischio e miglior tracciamento delle consumazioni.

Interpellata dal Los Angeles Times su eventuali cambiamenti, la compagnia ha mantenuto una linea difensiva, dichiarando solo in un comunicato: “Carnival Corporation è rispettosamente in disaccordo con il verdetto della giuria e ritiene vi siano fondati motivi per un nuovo processo e per presentare appello, cosa che intende fare”. L’esito di un eventuale appello sarà cruciale per fissare uno standard giuridico sulla responsabilità alcolica nelle crociere internazionali.

FAQ

Perché la Carnival è stata ritenuta responsabile nonostante l’abuso di alcol della passeggera?

La giuria ha ritenuto provato che la compagnia avesse violato il proprio dovere di cura continuando a servire alcol a Diana Sanders visibilmente intossicata.

Quanto dovrà pagare Carnival Corporation a Diana Sanders?

La compagnia dovrà corrispondere 300.000 dollari, destinati a coprire danni fisici, trauma psicologico e sofferenza emotiva subiti dalla passeggera durante la crociera.

Come cambia la gestione dei pacchetti alcolici sulle navi da crociera?

Il verdetto spinge verso limiti quantitativi, maggiore formazione del personale e protocolli di intervento quando un passeggero mostra segni evidenti di ubriachezza.

Cosa possono fare i passeggeri per tutelarsi quando bevono in crociera?

È fondamentale monitorare il proprio consumo, chiedere assistenza al personale in caso di malessere e segnalare immediatamente comportamenti rischiosi propri o altrui.

Qual è la fonte delle informazioni su questo caso di Carnival Radiance?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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