Home / TURISMO / Pasqua rincari sui voli low cost e tradizionali aumentano i prezzi delle vacanze di primavera

Pasqua 2026, caro-voli record tra Nord e Sud Italia

Chi: i viaggiatori italiani che si spostano tra Nord e Sud per Pasqua, monitorati da Assoutenti. Cosa: forti rincari su voli e treni, con biglietti aerei A/R che superano i 400 euro su alcune tratte. Dove: collegamenti interni tra principali città come Genova, Milano, Roma, Torino e destinazioni del Mezzogiorno, tra cui Catania, Reggio Calabria, Brindisi, Olbia. Quando: per il ponte di Pasqua, con partenze il 3 aprile e rientri il 7 aprile 2026, nonostante manchino ancora circa 20 giorni alle festività. Perché: domanda in aumento, dinamiche tariffarie delle compagnie aeree, rincari dei carburanti e tensioni geopolitiche in Medio Oriente che minacciano ulteriori aumenti dei prezzi.

In sintesi:

Biglietti aerei A/R Nord-Sud per Pasqua già oltre 400 euro su alcune rotte.

Tariffe ferroviarie alta velocità in forte crescita, fino a 185 euro a tratta.

Assoutenti : rischio nuovi rincari per effetto crisi Medio Oriente e carburanti.

: rischio nuovi rincari per effetto crisi Medio Oriente e carburanti. Prezzi rilevati al 12 marzo 2026, destinati a salire con l’avvicinarsi delle feste.

Quanto costa spostarsi per Pasqua tra Nord e Sud Italia

Il monitoraggio di Assoutenti, aggiornato al 12 marzo 2026, certifica un caro-viaggi generalizzato per il ponte pasquale. Per i voli con partenza il 3 aprile e ritorno il 7, il collegamento Genova–Catania rappresenta uno dei casi più critici: la spesa minima è già a 418 euro A/R, esclusi servizi accessori come bagaglio a mano o scelta del posto, che aumentano ulteriormente il conto finale.

Per raggiungere Catania servono almeno 343 euro da Milano verso Crotone, 324 euro da Roma a Reggio Calabria (308 euro da Milano), oltre 320 euro da Torino, Firenze e Ancona. Tratte molto care anche Napoli–Olbia (310 euro), Verona–Catania (297 euro), Milano–Brindisi (296 euro), Milano–Catania (290 euro), Verona–Palermo (282 euro), Bologna–Reggio Calabria (281 euro).

Neppure il treno rappresenta una vera alternativa economica. Un biglietto di sola andata il 3 aprile, acquistato oggi, costa almeno 185 euro con Italo da Torino a Reggio Calabria (175 euro da Milano). Con Trenitalia servono 120 euro da Milano a Lecce, 116 euro da Torino a Bari, 96 euro da Venezia a Lecce, 92 euro da Genova a Salerno.

Il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso avverte: “Si tratta di tariffe destinate a salire ulteriormente nei prossimi giorni come effetto della maggiore domanda da parte dei cittadini che vogliono tornare a casa durante le feste. Ma su viaggi e spostamenti in aereo degli italiani incombe anche un’altra minaccia: i rincari dei carburanti e le perdite subite dalle compagnie aeree negli ultimi giorni a causa della chiusura degli spazi aerei rischiano di essere a breve trasferiti sulle tariffe praticate ai consumatori, con una nuova ondata di rincari per i biglietti per tutte le destinazioni”.

Le possibili conseguenze future per prezzi e mobilità pasquale

L’incrocio tra domanda stagionale, caro-carburanti e tensioni geopolitiche in Medio Oriente può trasformare il caro-voli pasquale in un banco di prova per la regolazione del trasporto nazionale. Nei prossimi mesi, le associazioni dei consumatori potrebbero chiedere interventi su trasparenza tariffaria, limiti alle pratiche speculative e maggior tutela per i residenti nelle isole e nel Mezzogiorno, spesso costretti a costi elevati per rientrare a casa.

Se la dinamica dei prezzi dovesse confermarsi, il rischio è una progressiva esclusione delle fasce di reddito più basse dai viaggi festivi, con impatti sociali e turistici significativi. Il monitoraggio continuativo delle tariffe e una più rigorosa vigilanza sulle politiche commerciali delle compagnie potrebbero diventare elementi centrali del dibattito pubblico in vista delle prossime festività e dell’estate.

FAQ

Perché i voli di Pasqua costano già oltre 400 euro?

I prezzi risultano elevati per l’alta domanda stagionale, le politiche di pricing dinamico delle compagnie e l’aumento dei costi operativi, inclusi carburanti e rotte più lunghe dovute alle tensioni geopolitiche.

Conviene prenotare subito o aspettare per i viaggi di Pasqua?

Conviene prenotare subito: Assoutenti segnala tariffe già alte e destinate a crescere con l’avvicinarsi delle feste, riducendo le possibilità di trovare offerte convenienti.

I treni sono davvero più economici rispetto ai voli pasquali?

Non sempre: alcune tratte alta velocità superano i 150 euro a tratta. Occorre confrontare con anticipo offerte di Trenitalia e Italo, considerando eventuali soluzioni con cambi.

Come posso risparmiare sui viaggi di Pasqua in Italia?

È utile anticipare l’acquisto, valutare partenze in giorni diversi dal picco, confrontare aeroporti e stazioni alternative e monitorare promo last minute delle compagnie ferroviarie e aeree.

Da quali fonti provengono i dati sui prezzi di voli e treni?

I dati derivano da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.