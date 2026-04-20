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Ascolti tv domenica sfida tra Roberta Valente Report e Fabio Fazio

Ascolti tv domenica sfida tra Roberta Valente Report e Fabio Fazio

Ascolti tv di domenica 19 aprile 2026: dominio Rai in tre fasce

Domenica 19 aprile 2026 la Rai conquista la leadership degli ascolti televisivi nelle tre fasce chiave: preserale, access prime time e prima serata.
Su Rai 1, Affari Tuoi di Stefano De Martino batte La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5, mentre L’Eredità svetta nel preserale davanti ad Avanti un altro.

In prime time la fiction Roberta Valente notaio in Sorrento con Maria Vera Ratti è il titolo più visto, staccando sia Report su Rai 3 sia il film Racconto di una notte su Canale 5.
Il quadro certificato dai dati Auditel conferma la centralità dell’intrattenimento familiare Rai nella competizione tra generaliste.

In sintesi:

  • Rai 1 vince preserale, access prime time e prima serata nella giornata del 19 aprile 2026.
  • Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna nel testa a testa dell’access prime time.
  • L’Eredità stacca Avanti un altro e consolida la leadership nel preserale.
  • La fiction Roberta Valente notaio in Sorrento guida la prima serata davanti a Report.

I numeri Auditel: prime time, access e preserale a confronto

Nel prime time, la fiction di Rai 1 Roberta Valente notaio in Sorrento totalizza 3.264.000 spettatori con il 20,5% di share, risultando il programma più visto della serata.
Report su Rai 3 segue con 1.772.000 spettatori (9,8%), mentre il film di Canale 5 Racconto di una notte raccoglie 1.736.000 spettatori con il 12,8%.

Fuori dal podio si collocano il talk di Nove Che tempo che fa (1.500.000 spettatori, 8,4%) e Che tempo che fa – Il tavolo (726.000, 7,2%), la comicità di Zelig On su Italia 1 (935.000, 6,6%) e l’approfondimento di Fuori dal coro su Rete 4 (720.000, 5,8%).
Più staccati il documentario House of Trump – Attacco al Papa su La7 (535.000, 3%), le serie NCIS su Rai 2 (513.000, 2,7%) e il food entertainment di Foodish su Tv8 (248.000, 1,5%).

Nell’access prime time, fascia strategica 20:30–21:30, Rai 1 consolida il vantaggio: Affari Tuoi con Stefano De Martino ottiene 4.888.000 spettatori (25,1%), contro i 4.427.000 spettatori (22,5%) de La Ruota della Fortuna su Canale 5, seguita a ruota da Gira la Ruota della Fortuna con 3.405.000 spettatori (18,7%).

A ridosso del podio si posizionano NCIS su Italia 1 (1.019.000, 5,3%), In Onda – 1ª parte su La7 (889.000, 4,7%) e 4 di Sera – 1ª parte su Rete 4 (794.000, 4,4%), seguiti nella seconda parte da In Onda – 2ª parte (668.000, 3,4%), 4 di Sera – 2ª parte (644.000, 3,3%) e 4 Ristoranti su Tv8 (587.000, 3,1%).

Nel preserale (18–20), Rai 1 domina con L’Eredità: la versione principale raggiunge 3.649.000 spettatori (24,4%), mentre L’Eredità – La sfida dei 7 segna 2.538.000 spettatori (20,6%).
Segue il TGR di Rai 3 con 2.263.000 spettatori (14,6%).

Su Canale 5, Avanti un altro ottiene 2.003.000 spettatori (14,4%), mentre Avanti il primo si ferma a 1.701.000 spettatori (14,9%).
Tra i programmi minori, spiccano la soap La promessa su Rete 4 (838.000, 5%), Blob su Rai 3 (746.000, 4,2%), la serie Hawaii Five-0 su Italia 1 (617.000, 3,7%), Studio Aperto Mag (415.000, 3,2%), le proposte di Rai 2 NCIS (396.000, 2,4%) e Tg2 Dossier (242.000, 2%), oltre a Little Big Italy su Nove (266.000, 2,4%) e 4 Ristoranti su Tv8 (241.000, 1,8%).

Cosa indicano questi ascolti per la strategia delle reti generaliste

I risultati di domenica 19 aprile 2026 confermano la solidità del palinsesto di Rai 1 nelle fasce più redditizie per la pubblicità, grazie alla combinazione di game show familiari e fiction originale.

Il distacco, ancora contenuto ma costante, tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna evidenzia la capacità di Stefano De Martino di consolidarsi come volto centrale dell’access Rai, mentre L’Eredità continua a rappresentare un asset editoriale stabile per il preserale.

La performance di Roberta Valente notaio in Sorrento, sostenuta dall’interpretazione di Maria Vera Ratti, segnala l’interesse del pubblico per la fiction di genere investigativo–legale ambientata in contesti italiani riconoscibili, elemento su cui la tv di Stato potrà costruire ulteriori sviluppi seriali e spin-off.

FAQ

Chi ha vinto la prima serata di domenica 19 aprile 2026?

Ha vinto Rai 1 con Roberta Valente notaio in Sorrento, seguita da Report su Rai 3 e da Racconto di una notte su Canale 5.

Quanto ha fatto Affari Tuoi rispetto a La Ruota della Fortuna?

Affari Tuoi ha totalizzato 4.888.000 spettatori (25,1%), superando La Ruota della Fortuna ferma a 4.427.000 spettatori con il 22,5% di share.

Quali ascolti ha registrato L’Eredità nel preserale?

L’Eredità ha ottenuto 3.649.000 spettatori con il 24,4% di share, mentre L’Eredità – La sfida dei 7 si è attestata a 2.538.000 spettatori (20,6%).

Come si è posizionato Che tempo che fa nella serata?

Che tempo che fa su Nove ha raccolto 1.500.000 spettatori (8,4%), mentre Il tavolo ha registrato 726.000 spettatori con il 7,2% di share.

Da quali fonti sono stati elaborati questi dati sugli ascolti tv?

I dati e le informazioni sono stati elaborati congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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