Home / SPETTACOLI & CINEMA / Cristel Carrisi accusa Al Bano di narcisismo e spacca la famiglia

Scontro familiare tra Al Bano e Romina Power dopo le accuse in tv

Il nuovo capitolo dello scontro tra Al Bano e Romina Power esplode dopo l’intervista della cantante a Belve, dove lei contesta all’ex marito la scelta di tornare al lavoro dopo la scomparsa della figlia Ylenia. Le parole, pronunciate in tv a Roma e riprese dai principali media italiani, hanno ferito profondamente il cantante di Cellino San Marco, che replica pochi giorni dopo nel salotto di Mara Venier a Domenica In, su Rai1. Al centro del conflitto, la gestione del lutto familiare e l’immagine pubblica di entrambi, mentre i figli – in particolare Yari e Cristel – intervengono via social, trasformando il caso in una frattura generazionale e mediatica che divide il pubblico e riaccende l’attenzione sulla famiglia Carrisi-Power.

In sintesi:

Romina Power critica in tv Al Bano per il ritorno al lavoro dopo la scomparsa di Ylenia.

Al Bano replica a Domenica In, rivendicando obblighi contrattuali e il proprio dolore di padre.

Yari e Cristel intervengono sui social, con la figlia che attacca apertamente il padre.

Le più giovani, Romina Carrisi Power e Jasmine Carrisi, restano per ora pubblicamente silenziose.

Nell’intervista a Belve, Romina Power contesta all’ex marito non solo presunte mancanze affettive, ma soprattutto la decisione di tornare sul palco dopo la scomparsa di Ylenia, avvenuta negli anni Novanta in circostanze mai chiarite.

La cantante lega quel ritorno al lavoro a una ferita mai sanata, suggerendo una distanza tra il proprio vissuto di madre e quello di Al Bano.

Ospite a Domenica In, Al Bano ricostruisce invece quei mesi drammatici sottolineando di aver fatto “tutto il possibile” per cercare la figlia, precisando che sia lui sia Romina furono poi tenuti a onorare impegni già firmati.

Il cantante respinge con decisione le accuse, parlando di sofferenza continua e di un dolore che non si è mai attenuato, ma che è stato gestito anche attraverso il lavoro.

La divergenza non riguarda solo i fatti, ma il modo in cui il lutto viene narrato oggi, decenni dopo, davanti a un pubblico televisivo e social sempre più coinvolto nelle dinamiche private dei personaggi noti.

Il tweet di Cristel e il ruolo dei figli nello scontro mediatico

Dopo le apparizioni televisive dei genitori, la vicenda si sposta sui social, amplificando lo scontro familiare.

Romina Power pubblica su Instagram alcune foto con le figlie Romina e Cristel e con un nipote, ribadendo visivamente il proprio legame con la famiglia allargata.

Poco dopo, il figlio Yari condivide un’immagine dei genitori da giovani, accompagnata dalla frase: *“Grazie a Dio adesso esiste Internet e i social e non sono più soggetto alla stampa”*.

Il messaggio sembra voler marcare distanza dalla narrazione dei media tradizionali, senza schierarsi apertamente.

Molto più esplicita è invece la posizione di Cristel.

Ore dopo il passaggio del padre a Domenica In, la figlia – che oggi vive in Croazia con il marito, l’imprenditore cileno-croato Davor Luksic, e i loro tre figli – pubblica su X un tweet durissimo: *“E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso…”*.

Pur senza nominare Al Bano, la tempistica e il tenore del messaggio vengono letti come un chiaro schieramento a favore della madre.

Al momento, il cantante non ha replicato pubblicamente alla figlia, lasciando aperto il dubbio se sceglierà il confronto mediatico o una gestione privata del conflitto.

Equilibri futuri e immagine pubblica della famiglia Carrisi-Power

Il silenzio pubblico di Romina Carrisi Power e di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, segnala quanto il conflitto incida su più generazioni, tra tutela della privacy e pressione mediatica.

La frattura narrativa tra versione paterna e materna sulla scomparsa di Ylenia rischia di consolidarsi come elemento identitario della famiglia nell’immaginario collettivo, superando il ricordo artistico della storica coppia.

Per la carriera di Al Bano e Romina Power, la gestione dei prossimi passi comunicativi – eventuali interviste congiunte, riconciliazioni private rese pubbliche o nuovi botta e risposta – sarà decisiva nel ridefinire credibilità e percezione del loro rapporto, sia come ex coniugi sia come genitori.

FAQ

Cosa ha detto Romina Power sul ritorno al lavoro di Al Bano?

Romina Power ha criticato apertamente Al Bano per essere tornato a lavorare dopo la scomparsa di Ylenia, interpretando quella scelta come mancanza di sensibilità rispetto al lutto.

Come ha risposto Al Bano alle accuse di Romina Power?

Al Bano ha risposto a Domenica In, affermando di aver fatto tutto il possibile per Ylenia e di essere tornato al lavoro solo per obblighi contrattuali inderogabili.

Cosa ha scritto Cristel Carrisi nel tweet diventato virale?

Cristel ha scritto che “nessuno si arrabbia di più di un narcisista accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso”, frase interpretata come riferimento al padre.

Qual è stata la posizione di Yari Carrisi sullo scontro mediatico?

Yari ha pubblicato una foto dei genitori da giovani, ringraziando l’esistenza dei social e prendendo le distanze dal racconto della stampa tradizionale.

Quali sono le fonti di questa ricostruzione sul caso Al Bano-Romina?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.