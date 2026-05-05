Home / SPETTACOLI & CINEMA / Le Iene svelano Inside in tv, focus sconvolgente sull’abitudine alla guerra

Ci si può abituare alla guerra? Lo speciale di Le Iene Inside

Chi: la redazione di “Le Iene presentano: Inside”, con la conduzione di Matteo Viviani e la scrittura di Nicola Remisceg.

Cosa: uno speciale tv dal titolo “Ci si può abituare alla guerra?” che analizza la progressiva normalizzazione dei conflitti nel dibattito pubblico e nella coscienza collettiva.

Dove: in onda su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, con focus sull’impatto in Europa e in Italia.

Quando: martedì 5 maggio 2026, in prima serata alle 21.20.

Perché: per capire come e perché la guerra sia diventata uno sfondo permanente dell’attualità, quali effetti produca su economia, politica e sicurezza e quanto rischiamo di assuefarci alla violenza armata.

In sintesi:

Lo speciale analizza la normalizzazione della guerra nell’informazione e nella coscienza collettiva.

Analisti, economisti e osservatori spiegano come i conflitti siano ormai strutturali agli equilibri globali.

Il caso Ucraina mostra l’impatto diretto su Europa e Italia , tra energia e sicurezza.

mostra l’impatto diretto su e , tra energia e sicurezza. Lo speciale invita a interrogarsi su come informarsi senza assuefarsi alla violenza.

Lo speciale Inside sulla normalizzazione dei conflitti globali

Lo speciale di Italia 1 parte da un dato cruciale: nel mondo sono attivi decine di conflitti, distribuiti su quasi tutti i continenti, spesso relegati a titoli brevi o a scorrimenti veloci nei notiziari.

La domanda centrale è se la continua esposizione a immagini di bombardamenti, profughi e distruzione stia progressivamente riducendo la nostra capacità di indignarci e di percepire la guerra come un’eccezione e non come “nuova normalità”.

Attraverso contributi di analisti, economisti e osservatori internazionali, “Inside” mostra come i conflitti non siano episodi isolati, ma elementi strutturali di equilibri geopolitici, interessi energetici, catene di approvvigionamento e mercati finanziari globali.

Uno dei punti chiave messi in luce da Nicola Remisceg è l’illusione della distanza: anche se i fronti sono lontani dai confini italiani, gli effetti arrivano con rincari energetici, instabilità commerciale, nuove rotte migratorie e cambiamenti nelle priorità di spesa pubblica.

Il conflitto in Ucraina diventa così caso di studio: ridefinisce le relazioni tra Europa, Russia e Stati Uniti, condiziona le politiche di difesa dell’Unione europea e ridisegna la percezione di sicurezza dei cittadini, inclusi quelli italiani.

La sfida etica: informarsi senza abituarsi alla guerra

La puntata condotta da Matteo Viviani non offre soluzioni facili, ma pone una questione etica decisiva: *come raccontare la guerra senza trasformarla in un rumore di fondo permanente?*

Il programma interroga lo spettatore su cosa accada quando lo shock iniziale lascia spazio alla routine: titoli ripetuti, immagini simili, una cronaca che rischia di diventare consumo passivo di sofferenza.

La conseguenza possibile, suggerita dallo speciale, è una società meno sensibile ai diritti violati e più rassegnata a vivere in un mondo “permanentemente in guerra”.

La capacità di selezionare le fonti, comprendere i nessi economici e politici e mantenere viva la consapevolezza diventa quindi una competenza civica decisiva, destinata a pesare anche sulle future scelte di politica estera e di sicurezza dell’Italia e dell’Unione europea.

FAQ

Quando va in onda lo speciale Le Iene Inside sulla guerra?

Va in onda martedì 5 maggio 2026 alle 21.20 su Italia 1, in prima serata, all’interno del ciclo “Le Iene presentano: Inside”.

Chi conduce e chi ha scritto lo speciale sulla guerra?

È condotto da Matteo Viviani e scritto da Nicola Remisceg, giornalista e autore del format “Inside”.

Dove posso vedere Le Iene Inside in streaming legale?

È visibile in diretta streaming e successivamente on demand sulla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity, accessibile da browser, app mobile e smart TV.

Perché lo speciale parla del conflitto in Ucraina?

Perché il conflitto in Ucraina è un caso emblematico: influenza energia, sicurezza, economie europee e scelte politiche, rendendo evidente l’impatto delle guerre sull’Italia.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.