Gli effetti del Coronavirus sull’andamento dell’industria Crypto e Blockchain

Il mondo è scioccato al momento dall’ascesa di un’epidemia mortale dalla Cina chiamata Coronavirus, che fino ad oggi ha causato oltre 1000 vittime, con oltre 90.000 casi intorpiditi registrati.

Non è stato ancora trovato un trattamento perfetto per la malattia e il bilancio delle vittime aumenta rapidamente di giorno in giorno.

In effetti, il numero di decessi causati da Coronavirus è passato oltre quelli causati dalla temuta malattia da SARS che è apparsa in Cina all’inizio degli anni 2000.

Mentre epidemie come queste sono un disastro sanitario globale, possono anche infliggere gravi ammaccature alle economie dei paesi infetti e di quei paesi che hanno forti legami con loro.

In effetti, il mondo ha già iniziato a vedere i danni economici causati dal Coronavirus in tutti i settori e settori. In questo articolo, proveremo a osservare e comprendere le gravi implicazioni che il virus mortale avrà o può avere sull’industria delle cripto-blockchain.

Many medical company stocks in #China are going crazy recently due to the #CoronaVirus. More than 20 stocks reached the highest daily trading limit (10%) today. pic.twitter.com/fZMUuSgSiE — Samson Mow (@Excellion) February 6, 2020

L’emergenza del coronavirus

La recente malattia di Coronavirus è stata segnalata per la prima volta il 31 dicembre 2019, nella città di Wuhan. Da allora, la malattia si è diffusa come il fuoco e ha vittimizzato decine di migliaia di persone nel giro di poche settimane.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha già dichiarato il Coronavirus un’emergenza sanitaria globale e un team dell’OMS è arrivato in Cina l’11 febbraio.

Ad oggi, circa 15 città e una popolazione che supera i diversi milioni, sono in quarantena in Cina. Oltre alla Cina, diversi altri Paesi hanno riportato casi positivi per il virus, tra cui Australia (15+), Canada (7+), Francia (11+), Germania (16+), India (3+), Giappone (135+ ), Malesia (18+), Singapore (47+), Corea del Sud (28+), Taiwan (18+), Thailandia (33+), Regno Unito (8+), USA (13+), Vietnam (15+) , Emirati Arabi Uniti (8+), ecc.

Tutto sommato, la minaccia del Coronavirus si sta diffondendo rapidamente e il mondo sembra non essere preparato per questo, senza che venga alla luce alcun trattamento significativo.

Diversi paesi hanno proibito ai loro cittadini di recarsi in Cina e i governi stanno adottando misure cautelative per evacuare i propri cittadini in Cina e riportarli a casa dopo accurati test per il Coronavirus.

Impatto sull’economia globale

Come altre importanti epidemie globali, si prevede che il Coronavirus avrà un grave impatto sull’economia mondiale, principalmente a causa della sua esplosione in Cina, il più grande mercato di consumo.

Lunedì, il ministro delle finanze canadese Bill Morneau ha dichiarato che il virus avrà un impatto reale sull’economia dei paesi. Ha detto: “Voglio riconoscere che il virus avrà senza dubbio un impatto economico. Sappiamo che l’impatto è reale. “

La maggior parte delle industrie si sta chiudendo in Cina e il numero è ancora in aumento. Pertanto, la produzione sta subendo un grande successo, e questo farà salire i prezzi delle materie prime a cui la Cina esporta pesantemente e, francamente, che include quasi tutte le principali economie.

Inoltre, poiché è probabile che il PIL della Cina diminuisca drasticamente, almeno per l’attuale trimestre, le stime di crescita globale diminuiranno drasticamente.

Crypto Industry estende il supporto nella lotta contro il coronavirus

L’industria delle criptovalute è stata tra i primi grandi settori a farsi avanti per sostenere la lotta contro la terribile malattia. Binance Charity ha reagito presto, poiché ha iniziato a lavorare con il Corpo cinese per distribuire oltre 70.000 maschere nelle aree infette.

.@BinanceBCF has bought over 470K pcs of medical supplies from global suppliers, including masks, gloves, protective suits, disinfecting water, testing kits, etc. With 178K of them delivered directly to 50+ hospitals/medical teams in Wuhan and surrounding cities. more to come… pic.twitter.com/QXd1Naf6JB — CZ Binance 🔶🔶🔶 (@cz_binance) February 6, 2020

Seguendo le orme, altri nomi di spicco del settore, come Qtum Chain e TRON , si fecero avanti per aiutare la causa. Diversi eventi importanti sono stati posticipati per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia negli incontri pubblici.

La Cina è uno dei principali mercati di criptovalute

Dopo il Nord America, la Cina continua ad essere il mercato più importante per l’industria delle cripto-blockchain, non solo in termini di vendite e adozione, ma anche in termini di numero di start-up emergenti dalla nazione.

Il paese è il luogo di nascita delle principali società di criptovalute tra cui Binance, TRON , Huobi, ecc. Pertanto, è sicuro affermare che la Cina è un terreno fertile per le menti crittografiche.

Sending N95 masks to China to fight #cronavirus! Stay strong, stay safe & know that you are in our prayers! TRON is w/ you in this fight, you are not alone. #TRON global community will send more when we can, we will get through this together! pic.twitter.com/o6ZIpEDFNT — Justin Sun (@justinsuntron) February 12, 2020

In secondo luogo, la Cina è probabilmente il più grande mercato per l’ adozione della blockchain .

Lo stesso presidente cinese Xi Jinping è stato un forte promotore della tecnologia blockchain, sebbene sia un fervente critico delle criptovalute.

Dai pagamenti peer-to-peer e al commercio elettronico, alle telecomunicazioni, ai sistemi di identificazione intelligenti e alla finanza, la blockchain si è diffusa in tutto il paese.

Tutti questi fattori rendono la Cina un motore per lo sviluppo di blockchain e criptovalute e qualsiasi rallentamento nel paese può avere un impatto grave sui dati globali.

Un declino dell’attività industriale in Cina può essere devastante

La Cina è stata ostile nei confronti delle criptovalute, poiché la Banca popolare cinese, il regolatore bancario del paese, ha effettivamente vietato il trading di criptovalute di per sé.

Tuttavia, la centrale elettrica asiatica è un terreno fertile per il mining di criptovalute e l’industria mineraria stessa rappresenta miliardi di dollari ogni mese dalla Cina.

L’estrazione di Bitcoin locale in Cina è così grande, la Provincia della Mongolia Interna ha deciso di limitare l’attività nella regione.

Pertanto, la chiusura delle industrie include anche l’estrazione mineraria, e quindi la fornitura costante di blocchi freschi è destinata a risentirne.

In secondo luogo, a causa del limitato movimento economico sul campo, i pagamenti basati sulla criptovaluta sono diminuiti in modo significativo, il che rappresenta un altro grave arretramento per l’intero settore.

A causa della scarsa domanda da parte della Cina, i mercati globali possono affrontare una temporanea stagnazione, e questa è una brutta notizia per l’industria delle criptovalute già satura.

Man mano che la situazione in Cina peggiora ulteriormente, l’intero ecosistema blockchain nel paese si fermerà, e questo è a dir poco allarmante per l’industria!