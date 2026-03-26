Home / NEWS / Crans Montana: Svizzera invia rogatoria a Roma per le autopsie sulle vittime italiane

Rogo di Capodanno a Crans-Montana, svolta nelle indagini tra Svizzera e Italia

La procura generale del canton Vallese ha deciso di inoltrare una commissione rogatoria alla magistratura italiana per il rogo di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana. L’inchiesta, che coinvolge anche la procura di Roma, punta ad acquisire gli esiti completi delle indagini svolte in Italia, inclusi i referti autoptici sulle giovani vittime italiane decedute nel discobar svizzero. L’obiettivo è chiarire cause, dinamica e responsabilità dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno, verificando eventuali profili penali transnazionali e coordinando gli accertamenti tra autorità elvetiche e italiane per una ricostruzione unitaria dei fatti.

In sintesi:

La procura del Vallese avvia una commissione rogatoria verso l’autorità giudiziaria italiana.

avvia una commissione rogatoria verso l’autorità giudiziaria italiana. Roma trasmetterà atti d’indagine e referti delle autopsie sulle vittime italiane.

Focus su cause del rogo, dinamica interna al bar e possibili responsabilità penali.

Cooperazione giudiziaria Svizzera-Italia per un quadro probatorio unificato e affidabile.

Commissione rogatoria e ruolo chiave della procura di Roma

La procura generale del canton Vallese, titolare dell’inchiesta principale sul rogo al bar Le Constellation di Crans-Montana, utilizzerà lo strumento della commissione rogatoria internazionale per ottenere documenti e risultati investigativi dalla procura di Roma. In particolare, saranno richiesti i referti delle autopsie eseguite sulle giovani vittime italiane, elementi essenziali per definire modalità del decesso, tempi di esposizione ai fumi e all’incendio, eventuali criticità nei sistemi di sicurezza del locale.

Gli esiti medico-legali italiani verranno integrati con gli accertamenti tecnici già svolti in Svizzera su impianti, materiali, uscite di emergenza e gestione della serata di Capodanno. La cooperazione tra procure, basata sugli accordi di assistenza giudiziaria tra Italia e Svizzera, mira a evitare duplicazioni, colmare lacune probatorie e consentire decisioni coerenti su eventuali imputazioni per incendio colposo, omicidio colposo plurimo o violazione delle norme di sicurezza.

Prossime mosse dell’inchiesta e possibili ricadute giudiziarie

L’acquisizione degli atti italiani potrebbe rappresentare una svolta nella fase istruttoria, orientando nuove perizie, sopralluoghi integrativi nel bar Le Constellation e audizioni di testimoni chiave, inclusi cittadini italiani presenti a Crans-Montana durante il rogo. Le risultanze autoptiche, combinate con i rilievi tecnici elvetici, potranno rafforzare o indebolire ipotesi di responsabilità dei gestori, di eventuali organizzatori della serata o di fornitori di impianti e materiali.

Sul piano civile, un quadro probatorio condiviso fra Svizzera e Italia sarà determinante per eventuali richieste di risarcimento avanzate dalle famiglie delle vittime, con effetti anche sulle coperture assicurative e sulla definizione dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconoscibili.

FAQ

Che cos’è la commissione rogatoria tra Vallese e procura di Roma?

È uno strumento formale di cooperazione giudiziaria che consente alla procura del Vallese di ottenere atti, prove e perizie raccolte dalla procura di Roma.

Perché sono importanti le autopsie sulle vittime italiane del rogo?

Sono decisive perché definiscono cause esatte del decesso, tempi di esposizione ai fumi e confermano eventuali carenze nei sistemi di sicurezza e soccorso.

Quali reati potrebbero emergere dall’inchiesta sul bar Le Constellation?

Potrebbero configurarsi ipotesi di incendio colposo, omicidio colposo plurimo e violazioni delle norme di sicurezza nei locali aperti al pubblico.

Le famiglie delle vittime come possono far valere i propri diritti?

Possono costituirsi parte civile nei procedimenti, assistite da legali specializzati in responsabilità civile, per ottenere risarcimenti patrimoniali e morali documentati.

Da quali fonti provengono le informazioni su questo caso giudiziario?

Provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.