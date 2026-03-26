Home / NEWS / Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto del 26 Marzo 2026: numeri vincenti e quote aggiornate di oggi

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 26 marzo 2026

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 26 marzo 2026 si sono svolte regolarmente in Italia a partire dalle 20, con un jackpot SuperEnalotto da 139,8 milioni di euro.

Il concorso, numero 49 del 2026, non ha registrato né “6” né “5+1”, rinviando il sogno di una vincita record alle prossime estrazioni.

Le combinazioni ufficiali riguardano tutte le ruote del Lotto, la sestina del SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e la sequenza del 10eLotto con Numero Oro e Doppio Oro, dati essenziali per chi deve verificare le proprie giocate.

In sintesi:

Estrazioni del 26 marzo 2026 per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto concluse regolarmente dalle ore 20.

Jackpot SuperEnalotto a 139,8 milioni: nessun “6” né “5+1” centrati nel concorso 49.

Tutte le combinazioni ufficiali pubblicate con dettaglio per ruote, Jolly, SuperStar, Numero Oro e Doppio Oro.

Raccomandata la verifica su siti ufficiali Sisal, Igt e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le estrazioni di oggi rafforzano l’attenzione sul tema del gioco responsabile, con monito a controllare sempre fonti ufficiali e a monitorare il proprio comportamento di gioco.

Il precedente “6” al SuperEnalotto, da 35,4 milioni di euro, era stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, confermando l’attrattività di premi multimilionari ma anche la rarità delle combinazioni vincenti.

Il concorso odierno offre comunque numerose vincite sulle fasce inferiori e su Lotto e 10eLotto, strumenti che restano tra i più seguiti dagli appassionati italiani delle lotterie regolamentate.

Numeri vincenti e analisi delle estrazioni del 26 marzo 2026

Per il Lotto, le ruote hanno restituito le seguenti combinazioni:

Bari: 69 – 58 – 26 – 5 – 22

Cagliari: 59 – 33 – 73 – 2 – 69

Firenze: 44 – 49 – 83 – 75 – 50

Genova: 35 – 77 – 61 – 40 – 86

Milano: 48 – 52 – 12 – 19 – 62

Napoli: 60 – 21 – 47 – 15 – 58

Palermo: 16 – 27 – 28 – 83 – 25

Roma: 35 – 19 – 85 – 81 – 24

Torino: 29 – 44 – 15 – 70 – 31

Venezia: 69 – 20 – 48 – 55 – 2

Nazionale: 56 – 61 – 40 – 27 – 81.

Per il SuperEnalotto, concorso numero 49 del 26/03/2026, la combinazione estratta è: 24 – 26 – 39 – 69 – 77 – 80, con Jolly 82 e SuperStar 3.

Non sono stati centrati né il “6” né il “5+1”, con il jackpot che continuerà a crescere, confermando l’alta volatilità tipica del gioco.

Le quote di vincita per le altre categorie sono consultabili in modo aggiornato sui portali ufficiali del concessionario.

Per il 10eLotto, la combinazione serale collegata al Lotto è: 16 – 19 – 20 – 21 – 26 – 27 – 29 – 33 – 35 – 44 – 48 – 49 – 52 – 58 – 59 – 60 – 69 – 73 – 77 – 83.

Numero Oro: 69.

Doppio Oro: 69 – 58.

Si ribadisce l’importanza di verificare sempre i risultati sulle piattaforme ufficiali Sisal, Igt (ex Lottomatica) e sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ogni ricostruzione giornalistica resta informativa e non sostitutiva dei dati certificati.

Gioco responsabile e prospettive sulle prossime estrazioni

L’assenza di un “6” al SuperEnalotto nel concorso del 26 marzo 2026 spingerà il jackpot verso nuovi massimali, con probabile aumento dell’attenzione mediatica sulle prossime estrazioni.

Parallelamente, cresce l’esigenza di un’informazione chiara sul rischio di dipendenza da gioco e sui limiti economici personali.

Il gioco d’azzardo può causare dipendenza patologica. Se pensi di avere difficoltà a controllare il gioco o conosci qualcuno che ne è coinvolto, chiedere aiuto è possibile. Puoi contattare il numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d’azzardo 800 558 822, attivo tutti i giorni dalle 10 alle 16, oppure rivolgerti ai servizi per le dipendenze (SerD) della tua Asl di riferimento.

Un approccio informato, la verifica dei risultati su fonti ufficiali e il rispetto di budget prefissati restano condizioni essenziali per una partecipazione consapevole alle lotterie nazionali.

FAQ

Quando si è svolta l’estrazione Lotto e SuperEnalotto di oggi?

L’estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si è svolta giovedì 26 marzo 2026, a partire dalle ore 20, secondo calendario ufficiale.

Qual è il jackpot del SuperEnalotto dopo il concorso 49 del 2026?

Il jackpot era di 139,8 milioni prima del concorso 49. Non essendoci stato “6”, il montepremi crescerà ulteriormente, con nuovo valore comunicato da Sisal nelle ore successive.

Come verificare con certezza i numeri vincenti delle estrazioni?

È sempre possibile verificare in modo certo su siti ufficiali Sisal, Igt (ex Lottomatica) e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre alle ricevitorie autorizzate.

Cosa devo fare se sospetto un problema di dipendenza dal gioco?

È fondamentale chiedere aiuto. Chiama il numero verde 800 558 822 o rivolgiti ai SerD della tua Asl per un supporto specialistico.

Da quali fonti sono stati elaborati i dati di questo articolo?

I contenuti derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.