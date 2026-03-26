Home / NEWS / Eleonora racconta la strage di Crans-Montana e denuncia online la manipolazione dei suoi discorsi

Strage di Crans-Montana, la testimonianza di Eleonora e le sue richieste

Chi parla è Eleonora, superstite della tragedia di Crans-Montana, intervenuta a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele.

Che cosa chiede: ammissione di responsabilità, risarcimento economico e tutela contro gli abusi digitali sull’immagine.

Dove e quando: il suo racconto va in onda in Italia, pochi giorni dopo la strage sulle nevi svizzere.

Perché interviene: per ribadire il peso delle responsabilità, la centralità del processo e la necessità di maggiori protezioni contro l’uso distorto dell’intelligenza artificiale sulle vittime.

In sintesi:

La superstite Eleonora definisce la tragedia di Crans-Montana una vera e propria strage.

Chiede che i responsabili ammettano pubblicamente il proprio ruolo e valutino un risarcimento economico.

Sottolinea la centralità delle indagini e del processo per accertare ogni responsabilità.

Denuncia l’uso illegittimo della sua immagine online tramite intelligenza artificiale.

La richiesta di responsabilità e giustizia dopo la tragedia

Nel suo intervento televisivo, Eleonora definisce senza esitazioni quanto accaduto a Crans-Montana “una strage”, chiedendo che i responsabili riconoscano pubblicamente il loro ruolo.

Per lei, l’ammissione di colpa non è solo un gesto simbolico, ma un primo passo concreto verso la giustizia per le vittime e i sopravvissuti.

Interrogata sul tema del risarcimento, Eleonora precisa che un indennizzo economico rappresenta “l’unica cosa che può aiutare” insieme all’ammissione di responsabilità: nulla può riportare la vita “come prima”, ma il riconoscimento del danno è imprescindibile.

Ribadisce inoltre piena fiducia nel lavoro degli inquirenti: *“Per il resto ci penserà il tribunale”*, sottolineando che sarà l’autorità giudiziaria, al termine di inchiesta e indagini, a chiarire chi sia effettivamente coinvolto.

Quanto a un eventuale incontro diretto con i responsabili, Eleonora non lo esclude, ma lo subordina alla conclusione del quadro investigativo, a conferma di un approccio lucido e orientato alle evidenze processuali.

L’abuso digitale dell’immagine e il nodo dell’intelligenza artificiale

Nella parte più dolorosa del suo racconto, Eleonora rivela di essersi ritrovata sul web con pagine che parlavano di lei usando foto manipolate tramite intelligenza artificiale.

Sono stati creati contenuti in cui frasi da lei realmente pronunciate sono state mescolate con parole mai dette, distorcendo la sua identità pubblica.

*“Hanno creato discorsi estrapolando alcune delle parole che ho detto ma aggiungendone altrettante che non rappresentano me e la mia persona”*, denuncia in diretta su Rai1 e su RaiPlay.

Da qui l’appello: “Bisognerebbe avere più protezione in questo senso e potersi rivolgere a qualcuno per poter fermare questa situazione”.

La sua testimonianza mette in luce un problema emergente: la vulnerabilità delle vittime di cronaca all’uso distorto dell’intelligenza artificiale generativa, che può amplificare la sofferenza attraverso deepfake, manipolazioni d’immagine e falsi contenuti virali, spesso difficili da rimuovere rapidamente.

FAQ

Che cosa è accaduto nella tragedia di Crans-Montana?

È avvenuta una grave strage sulle nevi di Crans-Montana, con vittime e superstiti, tra cui Eleonora, ora al centro delle indagini.

Cosa chiede Eleonora ai responsabili della tragedia?

Chiede un’ammissione pubblica di responsabilità, un adeguato risarcimento economico e piena collaborazione alle indagini e al futuro procedimento giudiziario.

Perché Eleonora parla di strage e non di incidente?

Parla di strage perché, a suo giudizio, la gravità dei fatti e delle responsabilità supera il concetto di semplice incidente.

Come viene utilizzata contro Eleonora l’intelligenza artificiale?

Viene usata per manipolare sue foto e discorsi, generando contenuti falsi che la distorcono e alimentano disinformazione online.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.