Home / SPETTACOLI & CINEMA / Netflix crolla in Borsa dopo l’uscita di scena di Hastings

Netflix cambia guida: l’uscita di Reed Hastings pesa su Borsa e strategie

Chi: il presidente e co-fondatore di Netflix Reed Hastings, 65 anni. Cosa: lascia la guida operativa della piattaforma di streaming dopo 29 anni, per dedicarsi alla filantropia, mentre il titolo perde il 9% in Borsa. Dove: negli Stati Uniti, con impatti immediati sui mercati globali e sul settore media europeo. Quando: la decisione arriva a ridosso della chiusura del 2025, in un trimestre di crescita più lenta dei ricavi. Perché: il cambio al vertice si intreccia con l’uscita di scena dal dossier Warner Bros Discovery e con la necessità di trovare nuovi driver di sviluppo in un mercato streaming maturo e altamente competitivo.

In sintesi:

Uscita di Reed Hastings e flessione del titolo Netflix del 9% in Borsa.

e flessione del titolo del 9% in Borsa. Oltre 325 milioni di abbonati e ricavi trimestrali a 12,25 miliardi di dollari.

Stop all’operazione Warner Bros Discovery , penale da 2,8 miliardi da Paramount .

, penale da 2,8 miliardi da . Puntata forte su pubblicità, eventi live e nuovi formati video globali.

Numeri, strategie e sfide dopo l’addio del fondatore

Il passaggio di testimone in Netflix avviene in una fase di rallentamento relativo: gli analisti stimano per il trimestre in corso un utile per azione sotto le attese e la crescita dei ricavi più lenta degli ultimi dodici mesi. Nel periodo appena chiuso, tuttavia, il fatturato è salito a 12,25 miliardi di dollari, +16% anno su anno, confermando la capacità del gruppo di monetizzare una base di oltre 325 milioni di abbonati e una platea potenziale vicina al miliardo di spettatori nel mondo.

Il co-amministratore delegato Greg Peters ha ribadito che *“abbiamo ancora molto spazio per crescere”*, ma il contesto competitivo è più duro. La scelta di non rilanciare sull’acquisto di Warner Bros Discovery, lasciando campo libero a Paramount dopo un’offerta ferma a 82 miliardi di dollari, priva Netflix di una scorciatoia per consolidare catalogo e potere negoziale sui contenuti premium.

La società incassa intanto 2,8 miliardi di dollari di penale da Paramount, contribuendo a portare l’utile per azione a 1,23 dollari nel primo trimestre contro i 66 centesimi di un anno prima. Resta però aperta la questione cruciale: come verrà allocata questa liquidità extra in investimenti, buyback o nuova produzione proprietaria, in un quadro regolatorio e concorrenziale sempre più stringente, specie in Europa.

Pubblicità, live e legacy di Hastings nel futuro dello streaming

L’agenda strategica delineata da Greg Peters punta su tre direttrici: espansione dell’offerta d’intrattenimento, ingresso deciso nei contenuti live e forte accelerazione dei ricavi pubblicitari. Fra i progetti citati spiccano i podcast video e gli eventi dal vivo, come il World Baseball Classic in Giappone, indicativo della volontà di presidiare gli sport globali e il tempo reale, terreno finora dominato dalle tv tradizionali.

I ricavi da advertising, ancora minoritari sul totale, dovrebbero raggiungere i 3 miliardi di dollari nel 2026, il doppio rispetto a un anno fa. Una mossa che rischia di erodere ulteriormente le quote delle tv generaliste europee, già penalizzate dallo spostamento degli investimenti verso l’online. Sullo sfondo rimane la legacy industriale di Reed Hastings, capace di trasformare un servizio di noleggio Dvd per posta in un campione globale dello streaming. Come ha ricordato lui stesso ai dipendenti, *“il mio vero contributo a Netflix non è stata una singola decisione, ma la costruzione di un’azienda che altri potessero ereditare e migliorare”*: un test di continuità manageriale e innovazione che il mercato inizierà a valutare già dai prossimi trimestri.

FAQ

Perché l’uscita di Reed Hastings ha fatto scendere il titolo Netflix?

La reazione negativa è legata all’incertezza strategica: il -9% riflette timori sul futuro equilibrio tra crescita, contenuti e margini in assenza del fondatore.

Quanti abbonati ha oggi Netflix e quanto fattura a trimestre?

Attualmente Netflix dichiara oltre 325 milioni di abbonati globali e ricavi trimestrali pari a 12,25 miliardi di dollari, in crescita del 16% anno su anno.

Che cosa significa lo stop alla fusione con Warner Bros Discovery?

Lo stop elimina una via rapida al consolidamento dei contenuti premium, ma garantisce a Netflix 2,8 miliardi di dollari di penale incassata da Paramount.

Quanto peserà la pubblicità sul modello di business di Netflix?

Secondo le stime interne, i ricavi pubblicitari dovrebbero raggiungere i 3 miliardi di dollari nel 2026, raddoppiando i livelli registrati un anno fa.

Qual è la fonte delle informazioni utilizzate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.