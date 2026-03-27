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Canzonissima svela la seconda puntata con nuovi big e brani in gara

Canzonissima svela la seconda puntata con nuovi big e brani in gara

Canzonissima seconda puntata: nuovi big, tributo a Gino Paoli e canzoni in dedica

Chi: la conduttrice Milly Carlucci, i big in gara e i nuovi ingressi Arisa e Paolo Jannacci.
Che cosa: la seconda puntata di Canzonissima, talent musicale di Rai Uno dedicato alle grandi hit italiane.
Dove: in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma.

Quando: sabato 28 marzo, in prima serata, dopo il debutto al 22,5% di share.
Perché: onorare la tradizione della musica d’autore, rendere omaggio a Gino Paoli e proporre un nuovo tema, “La dedica”.

In sintesi:

  • Seconda puntata di Canzonissima su Rai Uno, tema “La dedica” e tributo a Gino Paoli.
  • In gara tornano i big e debuttano Arisa e Paolo Jannacci con brani dedicati.
  • Scelte canzoni simbolo della musica italiana, dall’evergreen d’autore ai successi Sanremo.
  • Voto affidato a “magnifici 7”, artisti in gara e pubblico attraverso i social.

Il nuovo appuntamento con Canzonissima rilancia la sfida musicale di Rai Uno puntando su memoria, emozione e forte riconoscibilità dei brani. Dopo la prima puntata dedicata alla “canzone del cuore”, la serata del 28 marzo ruoterà attorno al tema “La dedica”: ogni artista interpreterà un pezzo non proprio, scelto per rappresentare una persona, un affetto, un ricordo o un momento decisivo della propria vita.

La puntata si aprirà con un tributo a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo a 91 anni, omaggio necessario a una colonna della canzone d’autore italiana. Sul palco si alterneranno veterani e nuove voci del pop nazionale – da Elio e le Storie Tese a Malika Ayane, da Fausto Leali a Michele Bravi – affiancati da un’orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà. L’obiettivo editoriale Rai è consolidare il risultato d’esordio, intercettando pubblico familiare e platea social.

Brani in gara, nuovi ingressi e meccanismo di voto

La scaletta della seconda puntata conferma la vocazione antologica del format, che privilegia brani già sedimentati nell’immaginario collettivo. Leo Gassmann proporrà il classico romanesco Tanto pe’ cantà, mentre Irene Grandi affronterà l’iconica La donna cannone. Fausto Leali renderà omaggio a Mia Martini con Almeno tu nell’universo, e i Jalisse canteranno Per sempre sì di Sal Da Vinci, brano vincitore del Festival di Sanremo 2026.

Nel dettaglio, i brani e le dediche saranno:
Quello che le donne non diconoEnrico Ruggeri (per sua madre)
Anima fragileFabrizio Moro (per il suo primo amore)
Tanto pe’ cantàLeo Gassmann (per sua mamma)
Se io fossi un angeloMichele Bravi (per i medici eroi)
Almeno tu nell’universoFausto Leali (per la moglie Germana)
FotoromanzaMalika Ayane (per la forza delle donne)
La donna cannoneIrene Grandi (per un’amica salvifica)
Alta mareaElettra Lamborghini (per la cavalla Lolita)
La leva calcistica della classe ‘68Arisa (per il cagnolino Nino)
E lucevan le stelleVittorio Grigolo (per la figlia Bianca Maria)
Vengo anch’io (no tu no)Paolo Jannacci (per suo padre)
Per sempre sìJalisse (per il loro amore)

Tra gli ospiti spicca un estratto da Notre Dame de Paris e l’intervento di Vanessa Scalera, protagonista tv come Imma Tataranni – Sostituto procuratore e al cinema con Il Bene Comune di Rocco Papaleo e Il Dio dell’amore. L’attrice proporrà un monologo di canzoni e parole dedicato ad Adriano Celentano.

Il meccanismo di voto resta tripartito: il panel dei “magnifici 7” – Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo, Giacomo Maiolini – la giuria degli stessi artisti (che non possono votare se stessi) e il pubblico coinvolto tramite social. Un equilibrio studiato per combinare competenza, peer review e partecipazione attiva degli spettatori.

Canzonissima tra memoria popolare e strategia per gli ascolti futuri

La seconda puntata di Canzonissima si configura come cartina di tornasole per la tenuta del format sul medio periodo. Il tributo a Gino Paoli, l’ingresso di profili trasversali come Arisa e Paolo Jannacci e la centralità del tema “La dedica” puntano a intercettare pubblici differenti, dalla platea più generalista fino alle community social sensibili alle narrazioni emotive.

Se gli ascolti confermeranno o miglioreranno il 22,5% di share del debutto, Rai Uno potrebbe avere tra le mani un asset strategico per la primavera televisiva: un varietà musicale in grado di valorizzare il catalogo storico italiano, generare contenuti virali e porsi come ponte naturale verso eventi come Sanremo e gli speciali dedicati ai grandi del cantautorato.

FAQ

Quando va in onda la seconda puntata di Canzonissima?

La seconda puntata di Canzonissima andrà in onda sabato 28 marzo in prima serata su Rai Uno, dall’Auditorium Rai del Foro Italico.

Qual è il tema della seconda puntata di Canzonissima?

Il tema è “La dedica”: ogni artista interpreta un brano non proprio, scelto per dedicarlo a persone, affetti, ricordi o momenti cruciali.

Chi sono i nuovi big in gara a Canzonissima?

I nuovi ingressi sono Arisa e Paolo Jannacci, che porteranno rispettivamente La leva calcistica della classe ‘68 e Vengo anch’io (no tu no).

Come funziona il sistema di voto a Canzonissima?

Il voto è triplo: panel dei “magnifici 7”, artisti in gara (senza autovoto) e pubblico, che esprime le proprie preferenze attraverso i canali social ufficiali del programma.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni su Canzonissima?

Le informazioni sono state elaborate a partire da una sintesi congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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