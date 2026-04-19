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Crans-Montana, dossier parzialmente oscurati arrivano alla procura e aprono un nuovo fronte d’indagine

Crans-Montana, dossier parzialmente oscurati arrivano alla procura e aprono un nuovo fronte d’indagine

Incendio al bar Constellation, nuovi dubbi sui documenti dell’inchiesta

Le indagini sull’incendio del bar Constellation di Crans-Montana, dove il 1° gennaio sono morti 41 giovani e 115 sono rimasti feriti, registrano un nuovo elemento critico.
Secondo la domenicale SonntagZeitung, confermata dal Ministero pubblico vallesano, alcuni documenti trasmessi alla procura sono arrivati con parti coperte da pennarello nero.
Le cancellature, riferite a nomi e cognomi legati all’interrogatorio del sindaco Nicolas Féraud tenuto a Sion lunedì scorso, aprono interrogativi sulla trasparenza del fascicolo e sulle possibili ricadute giuridiche.

In sintesi:

  • Documenti dell’inchiesta Constellation consegnati con passaggi oscurati da pennarello nero.
  • Coinvolto l’interrogatorio del sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, a Sion.
  • Indagati saliti da nove a tredici per omicidio, lesioni e incendio colposi.
  • Procura vallesana valuta la rilevanza probatoria dei contenuti cancellati.

Documenti oscurati, indagati in aumento e prossime audizioni

La conferma ufficiale della procura vallesana sull’arrivo di atti parzialmente oscurati rafforza l’ipotesi di un possibile tentativo di filtrare le informazioni nel procedimento sul rogo del Constellation.
Le cancellature riguardano in particolare nominativi contenuti in documenti prodotti nell’ambito dell’interrogatorio del sindaco Nicolas Féraud, figura centrale nella gestione politica e amministrativa di Crans-Montana.
Una fonte vicina al dossier precisa che l’oscuramento non sarebbe stato effettuato direttamente da Féraud, suggerendo l’intervento di altri soggetti nella catena di trasmissione degli atti.

Spetta ora al Ministero pubblico stabilire se i passaggi cancellati abbiano un valore probatorio, influenzando la ricostruzione delle responsabilità amministrative, tecniche o gestionali legate alla sicurezza del locale.
Nel frattempo il numero degli indagati è salito da nove a tredici, tutti chiamati a rispondere di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.
Le nuove iscrizioni nel registro degli indagati indicano un ampliamento del raggio d’azione investigativo verso più livelli di responsabilità, mentre le audizioni riprenderanno l’11 maggio, momento chiave per consolidare la linea accusatoria.

Trasparenza dell’inchiesta e possibili conseguenze istituzionali

L’emersione di documenti oscurati arriva in una fase delicata, con 38 feriti ancora ricoverati e una forte pressione dell’opinione pubblica su Crans-Montana e sulle autorità vallesane.
L’eventuale rilevanza penale dei passaggi coperti potrebbe aprire un fronte parallelo su omissioni informative, gestione del rischio e rapporti tra amministrazione comunale, gestori del locale e organi di controllo.
In prospettiva, l’inchiesta Constellation potrebbe incidere sulla normativa svizzera in materia di sicurezza degli spazi pubblici chiusi, standard antincendio per i locali notturni e responsabilità degli enti locali nella prevenzione, diventando un caso di riferimento per futuri adeguamenti regolatori.

FAQ

Quante vittime ha causato l’incendio del bar Constellation?

L’incendio del bar Constellation a Crans-Montana ha causato 41 morti e 115 feriti, secondo il bilancio ufficiale comunicato dalle autorità vallesane.

Perché alcuni documenti dell’inchiesta risultano oscurati?

I documenti presentano passaggi coperti da pennarello nero per oscurare nomi e cognomi; la procura sta verificando se siano elementi rilevanti per il procedimento penale.

Quante persone sono attualmente indagate per l’incendio di Crans-Montana?

Secondo la procura vallesana, gli indagati sono passati da nove a tredici, tutti accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

Qual è il ruolo del sindaco Nicolas Féraud nell’inchiesta Constellation?

Il sindaco Nicolas Féraud è stato interrogato a Sion; alcuni atti legati al suo interrogatorio contengono nomi oscurati, oggetto di valutazione da parte della procura.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questa inchiesta?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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