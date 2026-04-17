Home / NEWS / Crans-Montana al centro dell’inchiesta: il Comune sotto pressione con altri quattro indagati

Nuova convocazione di Jacques Moretti e decisioni della procura vallesana

La procura del Vallese ha nuovamente convocato per venerdì 5 giugno Jacques Moretti, figura centrale in un procedimento penale di rilievo, dopo il rinvio concesso a fine marzo per una diagnosi di depressione post traumatica. L’interrogatorio si terrà presso l’ufficio del Ministero pubblico a Sion, che ha anche rigettato, per la seconda volta, l’istanza di nomina di procuratori straordinari avanzata da un avvocato di parte civile. La decisione, formalizzata in una nota ufficiale, è motivata con l’esigenza di garantire un’indagine efficiente e conforme ai principi di indipendenza, obiettività e celerità, nel quadro dell’ordinamento giudiziario svizzero.

In sintesi:

La procura del Vallese riconvoca Jacques Moretti per un interrogatorio fissato a venerdì 5 giugno.

A marzo Moretti aveva ottenuto il rinvio presentando un certificato di depressione post traumatica.

Respinta per la seconda volta la richiesta di nominare procuratori straordinari sul caso.

La procura di Sion rivendica strumenti adeguati e indipendenza nella gestione del procedimento.

Interrogatorio, richieste respinte e posizione del Ministero pubblico

L’udienza del 5 giugno segna un passaggio processuale delicato per Jacques Moretti, chiamato a rispondere dopo il rinvio chiesto e ottenuto a fine marzo tramite certificazione medica attestante una depressione post traumatica. La nuova convocazione indica che la procura del Vallese ritiene ora sussistenti le condizioni per procedere con l’interrogatorio, elemento chiave per chiarire la sua posizione e consolidare il quadro probatorio.

Parallelamente, l’ufficio del Ministero pubblico ha nuovamente respinto l’istanza, presentata da un legale di parte civile, per la nomina di procuratori straordinari incaricati di proseguire le indagini. In una nota ufficiale diffusa dalla procura di Sion si precisa che *“il ministero pubblico si è dotato degli strumenti per garantire la gestione efficace del procedimento, nel rispetto dei principi di indipendenza, obiettività e celerità”*.

Con questa presa di posizione, la procura ribadisce di ritenersi pienamente legittimata e strutturata per seguire il fascicolo, respingendo l’ipotesi di un potenziale conflitto d’interessi o di carenze organizzative che giustificherebbero un cambio di titolarità delle indagini.

Implicazioni future per l’indagine e le parti coinvolte

La conferma della piena titolarità del fascicolo da parte della procura del Vallese rafforza l’idea di una continuità investigativa, destinata a incidere sui tempi e sulle strategie processuali di accusa e difesa. L’interrogatorio di Jacques Moretti del 5 giugno potrà orientare eventuali nuove perizie, integrazioni testimoniali o richieste cautelari, chiarendo lo stato di salute dell’indagato e la sua capacità di partecipare attivamente al procedimento.

Per le parti civili, il nuovo rigetto della nomina di procuratori straordinari impone ora di concentrare la loro azione sulle istanze probatorie e sulle verifiche di trasparenza interna al Ministero pubblico, che si è impegnato pubblicamente su indipendenza, obiettività e celerità delle indagini.

FAQ

Chi è Jacques Moretti nel procedimento della procura del Vallese?

Jacques Moretti è un soggetto centrale del procedimento penale seguito dalla procura del Vallese, convocato per un interrogatorio formale.

Perché l’interrogatorio di Jacques Moretti era stato rinviato a marzo?

L’interrogatorio era stato rinviato perché Moretti aveva presentato un certificato medico attestante una depressione post traumatica.

Per quale motivo la procura ha respinto i procuratori straordinari?

La procura ha respinto la richiesta ritenendo di possedere strumenti e garanzie sufficienti per gestire il procedimento in modo indipendente.

Quali principi richiama la nota della procura di Sion?

La nota richiama esplicitamente i principi di indipendenza, obiettività e celerità nella conduzione delle indagini penali.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla Redazione.