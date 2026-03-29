Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabrizio Corona condannato per diffamazione aggravata contro Alfonso Signorini

Tribunale di Milano conferma le ragioni di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona

Il Tribunale Civile di Milano, con un’ordinanza collegiale del 19 marzo 2026, ha confermato le ragioni di Alfonso Signorini contro le accuse mosse da Fabrizio Corona.

Al centro del procedimento vi sono contenuti online ritenuti gravemente diffamatori e privi dei requisiti di verità, pertinenza e continenza richiesti dal diritto di cronaca.

La decisione chiarisce che non esistono elementi concreti a sostegno delle ipotesi di estorsioni sessuali attribuite al direttore televisivo, diffuse da Corona come fatti certi.

Il provvedimento arriva in un contesto di forte esposizione mediatica e di conflitto giudiziario reciproco, con possibili ripercussioni anche in sede penale per l’ex agente dei vip, già più volte condannato per gravi reati.

In sintesi:

Il Tribunale di Milano conferma la natura diffamatoria dei contenuti diffusi da Fabrizio Corona .

. Escluse dal giudice ipotesi di estorsioni sessuali a carico di Alfonso Signorini .

. Disposta la rimozione dei contenuti illeciti e il divieto di nuove pubblicazioni analoghe.

L’ordinanza può pesare sui procedimenti penali pendenti a carico di Corona.

I punti chiave dell’ordinanza civile del Tribunale di Milano

Nel provvedimento collegiale del 19 marzo 2026, il Tribunale di Milano ha accolto le richieste avanzate dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello nell’interesse del dott. Alfonso Signorini.

Secondo la nota dei legali, il giudice ha riconosciuto la “piena fondatezza delle ragioni del dott. Alfonso Signorini”, ritenendo che i contenuti diffusi da Fabrizio Corona fossero lesivi dell’onore, della reputazione e della riservatezza del conduttore televisivo.

In particolare, il Tribunale ha sottolineato che non esiste *alcun elemento concreto* idoneo a far ritenere sussistente l’ipotesi di estorsioni sessuali attribuite a Signorini, rilevando come tali accuse siano state presentate come fatti certi, senza verifiche e senza riscontri oggettivi.

La decisione configura quindi una “grave condotta diffamatoria”, aggravata dalle modalità di diffusione online e dalla rappresentazione di fatti non verificati come verità.

È stato confermato l’ordine di rimozione dei contenuti e delle immagini illecitamente diffuse, con divieto di futura pubblicazione di materiali analoghi e applicazione di una sanzione economica per ogni violazione.

La pronuncia ribadisce il principio secondo cui la libertà di espressione non può trasformarsi in uno strumento per attribuire fatti gravissimi in assenza di qualsiasi riscontro, soprattutto quando sono in gioco dignità e reputazione personale.

Il dott. Alfonso Signorini ha espresso soddisfazione per un provvedimento che, a suo avviso, riconosce la gravità della campagna diffamatoria subita e ristabilisce un corretto equilibrio tra informazione e tutela della persona.

Implicazioni penali e futuro giudiziario di Fabrizio Corona

Mentre si consolida il quadro civile, prosegue in parallelo l’iter giudiziario reciproco in sede penale tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona.

L’ordinanza del Tribunale Civile di Milano potrebbe assumere rilievo nei procedimenti penali in corso, incidendo sulla valutazione della condotta di Corona e sulle sue concrete prospettive di libertà.

L’ex agente fotografico, più volte condannato per reati gravi quali estorsione, bancarotta, calunnia e diffamazione, non ha infatti esaurito la pena detentiva, dalla quale è stato in parte sottratto per ragioni connesse al suo stato psicologico e ai percorsi di disintossicazione dalla dipendenza da cocaina.

Un eventuale ulteriore accertamento di responsabilità, anche alla luce dell’odierna decisione civile, potrebbe determinare nuove restrizioni sulle sue attività pubbliche e sulla possibilità di continuare a utilizzare piattaforme mediatiche per diffondere contenuti su personaggi dello spettacolo.

La vicenda, destinata a proseguire nelle aule giudiziarie, rappresenta un banco di prova importante per il confine tra libertà di informazione, responsabilità digitale e tutela della reputazione in ambiente online, con possibili riflessi sui futuri orientamenti giurisprudenziali in materia di comunicazione via social e piattaforme web.

FAQ

Cosa ha deciso il Tribunale di Milano su Alfonso Signorini e Fabrizio Corona?

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la natura diffamatoria dei contenuti diffusi da Fabrizio Corona e ha accolto le ragioni di Alfonso Signorini.

Il giudice ha confermato le accuse di estorsione sessuale contro Alfonso Signorini?

No, il Tribunale ha escluso qualsiasi elemento concreto a sostegno di presunte estorsioni sessuali attribuite ad Alfonso Signorini, definendo tali accuse prive di riscontri.

Quali obblighi sono stati imposti a Fabrizio Corona dall’ordinanza civile?

L’ordinanza impone la rimozione dei contenuti e delle immagini illecite, vieta nuove pubblicazioni analoghe e prevede sanzioni economiche per ogni violazione futura accertata.

Questa decisione può influire sui procedimenti penali contro Fabrizio Corona?

Sì, la decisione civile potrà essere valutata nei procedimenti penali in corso, incidendo sulla ricostruzione della condotta di Fabrizio Corona e sulle sue condizioni di libertà.

Da quali fonti è stata elaborata la ricostruzione di questa vicenda giudiziaria?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione giornalistica della Redazione su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente integrate.