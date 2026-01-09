Corona shock: 100mila euro sotto il sellino di Carlos, il retroscena proibito che nessuno racconta

Rivelazione del denaro nascosto

Fabrizio Corona rievoca un episodio destinato a far discutere: il denaro occultato nella bici del figlio Carlos. Racconta che il sellino si sollevava e sotto avrebbe nascosto 100mila euro, un dettaglio che incornicia l’ossessione per il controllo e il denaro come misura di potere. L’aneddoto emerge nel trailer della docu-serie “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, in uscita su Netflix dal 9 gennaio, dove il protagonista rivendica la propria centralità mediatica e il diritto alla celebrità.

Nel filmato, Corona si presenta senza filtri: “Non esiste il bene, non credo a nulla”, afferma in camera, definendo un perimetro etico personale che si intreccia con scelte estreme e strategie spregiudicate. A corroborare il racconto, le voci di chi lo ha conosciuto da vicino, tra cui la madre e l’ex moglie Nina Moric, contribuiscono a delineare un contesto familiare complesso e un percorso segnato dall’uso della notorietà come leva di influenza.

La rivelazione del denaro sotto il sellino non è solo curiosità narrativa: indica una modalità operativa che fonde spettacolo e pragmatismo, simbolo di una gestione borderline delle risorse e della fama. Un gesto che diventa manifesto di un’identità costruita sull’accumulo, sul segreto e sulla messa in scena costante.

Ritratto di un antieroe mediatico

Fabrizio Corona si racconta come personaggio totale: “ero un uomo di grandissimo potere, avevo in mano le vite di tutti”, dichiara nel trailer della docu-serie “Io sono notizia”. La sua cifra è l’iper-esposizione, trasformata in metodo e in modello di business, dove l’assenza di un orizzonte morale esplicito diventa identità narrativa.

Attorno a lui, un coro di testimoni definisce il perimetro del mito e del crollo: la madre sostiene che “riesce a impadronirsi della mente degli altri”, mentre l’ex moglie Nina Moric afferma che per lui “essere un bravo padre significa monetizzare”. Il privato serve la scena pubblica, e viceversa, in una trama che confonde confessione e strategia.

Dalla lezione paterna di Vittorio Corona, giornalista degli anni ’80, al sodalizio con Lele Mora, la traiettoria è chiara: il gossip come leva di potere, il denaro come indice assoluto di successo. L’inchiesta Vallettopoli spezza e insieme consacra il personaggio: da nemico pubblico a icona polarizzante, capace di alimentare un reality permanente dove realtà e finzione si sovrappongono.

Indagini e controversie recenti

Il caso più caldo riguarda il presunto “sistema Signorini”, denunciato da Fabrizio Corona nella sua trasmissione “Falsissimo”, con accuse di reclutamento di giovani eterosessuali in cambio di promesse legate al Grande Fratello. L’inchiesta vede attualmente Alfonso Signorini autosospeso dagli impegni con Mediaset e indagato per estorsione e violenza sessuale dopo l’esposto dell’ex concorrente Antonio Medugno.

Parallelamente, a seguito della querela di Signorini, Corona è indagato per revenge porn in relazione ai contenuti diffusi nelle puntate incriminate di “Falsissimo”. Le due posizioni giudiziarie corrono in parallelo e alimentano un clima di forte polarizzazione mediatica, con riflessi immediati su audience, reputazioni e filiere editoriali.

Il perimetro investigativo non tocca la docu-serie Netflix “Io sono notizia”, ma ne amplifica la risonanza: la narrazione dell’antieroe si intreccia con atti, esposti e sequestri, in un contesto dove dichiarazioni pubbliche e dossier televisivi diventano materiale d’indagine, e ogni apparizione si traduce in prova, controporva o arma retorica.

