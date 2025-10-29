La salute delle nostre finanze gioca un ruolo rilevante per il nostro benessere complessivo

Consulenti a Efpa Meeting: approfondimenti sulla finanza comportamentale e strategie innovative

— di Francesco Megna

 

In tempi in cui la vita diventa sempre più complicata, la salute delle nostre finanze gioca un ruolo rilevante per il nostro benessere complessivo. Diversi studi hanno approfondito questo tema e dimostrano quanto sia essenziale avere sotto controllo la propria situazione economica.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Possiamo definire il benessere finanziario come la condizione in cui un individuo è in grado di fronteggiare i suoi impegni finanziari correnti, si sente sicuro del proprio futuro finanziario, può far scelte che consentono di godere della propria vita e si ritiene nella condizione giusta per raggiungere i propri obiettivi finanziari.

Sovente le persone che hanno sotto controllo la propria situazione economica si sentono parecchio soddisfatte della loro vita, sono poco stressate e si sentono in larga misura padrone della propria vita. La capacità di fronteggiare spese impreviste senza cadere nel panico e la consapevolezza di aver preso provvedimenti avveduti per il futuro contribuiscono decisamente ad accrescere il senso di benessere.

Le persone che sanno gestire meglio le proprie finanze hanno meno indecisioni e preoccupazioni nella vita di tutti i giorni, il che comporta una buona salute psichica una decisa stabilità emotiva. Soprattutto in periodi di crisi geopolitica e di turbolenze economiche, emerge con trasparenza quanto la solidità finanziaria possa condizionare il  benessere psichico. Uno dei principali risultati emersi da recenti studi in materia riguarda il ruolo decisivo della pianificazione finanziaria, una strategia per raggiungere obiettivi di vita che necessitano di risorse finanziarie per essere realizzati. Più in generale è una strategia che aiuta a raggiungere il benessere finanziario agendo su alcuni punti. Le persone che sanno pianificare hanno meno problemi a mantenere una visione globale della propria situazione finanziaria e a compiere scelte oculate; tutto ciò le fa sentire al sicuro.

La pianificazione finanziaria

La pianificazione finanziaria è quindi importante perchè la realizzazione di qualsiasi obiettivo non può essere improvvisata dall’oggi al domani ma necessita di un piano di azione.Ci sono alcune regole da seguire per una efficace pianificazione finanziaria; anzitutto occorre porsi obiettivi specifici, misurabili e raggiungibili; predisporre poi un budget personale che tiene conto di tutte le entrate e le uscite (per individuare eventuali sprechi e gestire più efficacemente le risorse). Proteggersi da eventuali shock finanziari, ovvero eventi imprevisti che possono comportare il sostenimento di spese straordinarie ( ad es. il furto della propria automobile); saper investire i propri risparmi perchè decidere di non investire, si rinuncia alla crescita del capitale e si espongono i propri risparmi alla perdita di valore a causa dell’inflazione, rendendo difficile raggiungere obiettivi finanziari a lungo termine. Infine revisionare riallineare la propria posizione periodicamente in funzione della fase del ciclo di vita in cui ci si trova. Il punto quindi  non è solo massimizzare la ricchezza, ma anche utilizzare i soldi per avere una vita piena e soddisfacente.

L’educazione finanziaria si rivela così fondamentale per prendere decisioni ben ponderate e la scuola consente di acquisire i principi generale in materia mentre in famiglia l’acquisizione di competenze finanziarie dipende molto dalle conoscenze dei genitori. Certo,  le nozioni da sole non bastano: servono anche motivazione, applicazione pratica e un contesto favorevole per attuare con successo decisioni in campo finanziario

Paolo Brambilla, bocconiano, ha seguito il mondo economico-finanziario per molti anni. Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti di Lombardia, scrive di finanza, cultura e innovazione digitale su varie testate. E' direttore responsabile de La Mia Finanza green www.lamiafinanza.com e dirige l’Agenzia di stampa Trendiest Media www.trendiest.it E' editor in chief di www.assodigitale.it Rotariano, è stato Assistente del Governatore del Distretto 2041.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 