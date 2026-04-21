Home / TURISMO / Compagnie aeree, tornano i supplementi carburante: costi in aumento per i biglietti dei passeggeri

Supplementi carburante aerei, torna il rischio rincari per i passeggeri

Il trasporto aereo globale sta reintroducendo in modo massiccio il fuel surcharge, a causa dell’aumento del jet fuel legato alla crisi in Medio Oriente. Nelle ultime due settimane, compagnie in Europa, Asia e Australia stanno adeguando tariffe e capacità, spostando il rischio carburante sui viaggiatori.

Al centro del dibattito c’è il nodo giuridico: quando è lecito applicare supplementi, soprattutto dopo l’acquisto del biglietto.

In Europa, il commissario ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas esclude carenze fisiche di carburante, indicando nei costi – non nella disponibilità – la ragione dei tagli ai voli.

La questione è cruciale perché, se un volo viene cancellato, scattano obblighi di rimborso; per questo molte compagnie preferiscono recuperare i maggiori costi tramite supplementi dedicati, destinati a incidere sui prezzi fino almeno al 2026.

In sintesi:

Il rialzo del jet fuel spinge le compagnie a reintrodurre massicci supplementi carburante.

In Europa il focus è su legalità e trasparenza dei surcharge post-acquisto.

Il modello giapponese prevede aumenti forti ma stabiliti e pubblicati in anticipo.

Pacchetti turistici tutelati da limiti precisi: soglia dell’8% e stop a 20 giorni.

Crisi del carburante aereo tra costi reali, tariffe e diritti dei passeggeri

La tensione geopolitica tra Stati Uniti, Israele e Iran ha accelerato il rialzo del costo del carburante avio, spingendo le compagnie a rivedere piani di capacità e pricing. Secondo Apostolos Tzitzikostas, non mancano i rifornimenti: le scorte strategiche europee sono disponibili, ma il mercato riflette prezzi in crescita.

Di conseguenza, molte compagnie preferiscono evitare cancellazioni – che obbligano al rimborso integrale dei biglietti – e recuperare i maggiori costi con supplementi carburante e tariffe più alte.

Il ricorso al fuel surcharge rientra in una strategia globale che combina tre leve: aumento delle tariffe base, introduzione o rialzo dei supplementi e revisione delle rotte meno redditizie.

Vettori come Qantas hanno già incrementato i surcharge sui voli a lungo raggio, mentre altri stanno rallentando piani di espansione, trasferendo progressivamente la volatilità del prezzo del jet fuel su chi viaggia, soprattutto sulle tratte intercontinentali.

Volotea, modello giapponese e strumenti di difesa per chi viaggia

Il caso più delicato riguarda Volotea, che ha introdotto un sistema di adeguamento del prezzo collegato all’andamento del carburante, con un supplemento fino a circa 14 euro per passeggero e tratta anche dopo la prenotazione sui biglietti acquistati dopo metà marzo. La compagnia sostiene che il meccanismo, automatico e basato sul prezzo del petrolio, sia stato chiaramente comunicato e preveda rimborsi in caso di cali.

Di fatto si tratta di uno dei primi esempi recenti in Europa di surcharge “retroattivo”, destinato a essere scrutinato da autorità e associazioni dei consumatori.

In Giappone, invece, il sistema è strutturato: Japan Airlines e All Nippon Airways hanno deciso di anticipare gli aumenti dei fuel surcharge già da maggio 2026, con incrementi fino al quasi raddoppio delle tariffe. I supplementi sono calcolati sulla media del prezzo del kerosene di Singapore, pubblicati in anticipo e non modificabili dopo l’emissione del biglietto, garantendo prevedibilità ma forti oscillazioni periodiche.

In Europa, il Regolamento CE 1008/2008 impone che il prezzo finale, comprensivo di tasse e supplementi, sia indicato prima dell’acquisto. È lecito inserire un fuel surcharge se chiaramente indicato in fase di prenotazione; diventa contestabile qualsiasi integrazione successiva, salvo clausole esplicite accettate dal cliente.

Per i pacchetti turistici, il Codice del Consumo prevede tre paletti: aumento ammesso solo se previsto nel contratto, diritto di recesso senza penali sopra l’8% del prezzo totale e divieto assoluto di adeguamenti nei 20 giorni precedenti la partenza.

FAQ

Il fuel surcharge può essere aggiunto dopo l’acquisto del biglietto?

Sì, ma solo se il contratto prevede esplicitamente tale possibilità e il passeggero l’ha accettata. In mancanza, l’integrazione è generalmente contestabile davanti alle autorità competenti o alle associazioni dei consumatori.

Come capire se il supplemento carburante è legittimo in Europa?

È legittimo quando il prezzo finale, inclusi tutti i supplementi, è indicato chiaramente prima del pagamento. Eventuali variazioni successive devono basarsi su clausole precise, evidenziate nelle condizioni di trasporto.

Quali tutele ho se aumenta il prezzo di un pacchetto turistico?

Esistono tutele forti: oltre l’8% di aumento hai diritto a recesso senza penali e rimborso completo. Inoltre, nessun adeguamento è ammesso nei 20 giorni precedenti la partenza.

Come posso proteggermi dai rincari del carburante quando prenoto?

Conviene scegliere pacchetti con opzioni “prezzo garantito”, valutare assicurazioni che coprono adeguamenti carburante e preferire vettori che non applicano integrazioni post-acquisto, leggendo sempre con attenzione tutte le clausole contrattuali.

Da dove provengono le informazioni su fuel surcharge e tutele del passeggero?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.