michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Compagnie aeree, tornano i supplementi carburante: costi in aumento per i biglietti dei passeggeri

Compagnie aeree, tornano i supplementi carburante: costi in aumento per i biglietti dei passeggeri

Supplementi carburante aerei, torna il rischio rincari per i passeggeri

Il trasporto aereo globale sta reintroducendo in modo massiccio il fuel surcharge, a causa dell’aumento del jet fuel legato alla crisi in Medio Oriente. Nelle ultime due settimane, compagnie in Europa, Asia e Australia stanno adeguando tariffe e capacità, spostando il rischio carburante sui viaggiatori.
Al centro del dibattito c’è il nodo giuridico: quando è lecito applicare supplementi, soprattutto dopo l’acquisto del biglietto.
In Europa, il commissario ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas esclude carenze fisiche di carburante, indicando nei costi – non nella disponibilità – la ragione dei tagli ai voli.
La questione è cruciale perché, se un volo viene cancellato, scattano obblighi di rimborso; per questo molte compagnie preferiscono recuperare i maggiori costi tramite supplementi dedicati, destinati a incidere sui prezzi fino almeno al 2026.

In sintesi:

  • Il rialzo del jet fuel spinge le compagnie a reintrodurre massicci supplementi carburante.
  • In Europa il focus è su legalità e trasparenza dei surcharge post-acquisto.
  • Il modello giapponese prevede aumenti forti ma stabiliti e pubblicati in anticipo.
  • Pacchetti turistici tutelati da limiti precisi: soglia dell’8% e stop a 20 giorni.

Crisi del carburante aereo tra costi reali, tariffe e diritti dei passeggeri

La tensione geopolitica tra Stati Uniti, Israele e Iran ha accelerato il rialzo del costo del carburante avio, spingendo le compagnie a rivedere piani di capacità e pricing. Secondo Apostolos Tzitzikostas, non mancano i rifornimenti: le scorte strategiche europee sono disponibili, ma il mercato riflette prezzi in crescita.

Di conseguenza, molte compagnie preferiscono evitare cancellazioni – che obbligano al rimborso integrale dei biglietti – e recuperare i maggiori costi con supplementi carburante e tariffe più alte.
Il ricorso al fuel surcharge rientra in una strategia globale che combina tre leve: aumento delle tariffe base, introduzione o rialzo dei supplementi e revisione delle rotte meno redditizie.

Vettori come Qantas hanno già incrementato i surcharge sui voli a lungo raggio, mentre altri stanno rallentando piani di espansione, trasferendo progressivamente la volatilità del prezzo del jet fuel su chi viaggia, soprattutto sulle tratte intercontinentali.

Volotea, modello giapponese e strumenti di difesa per chi viaggia

Il caso più delicato riguarda Volotea, che ha introdotto un sistema di adeguamento del prezzo collegato all’andamento del carburante, con un supplemento fino a circa 14 euro per passeggero e tratta anche dopo la prenotazione sui biglietti acquistati dopo metà marzo. La compagnia sostiene che il meccanismo, automatico e basato sul prezzo del petrolio, sia stato chiaramente comunicato e preveda rimborsi in caso di cali.

Di fatto si tratta di uno dei primi esempi recenti in Europa di surcharge “retroattivo”, destinato a essere scrutinato da autorità e associazioni dei consumatori.
In Giappone, invece, il sistema è strutturato: Japan Airlines e All Nippon Airways hanno deciso di anticipare gli aumenti dei fuel surcharge già da maggio 2026, con incrementi fino al quasi raddoppio delle tariffe. I supplementi sono calcolati sulla media del prezzo del kerosene di Singapore, pubblicati in anticipo e non modificabili dopo l’emissione del biglietto, garantendo prevedibilità ma forti oscillazioni periodiche.

In Europa, il Regolamento CE 1008/2008 impone che il prezzo finale, comprensivo di tasse e supplementi, sia indicato prima dell’acquisto. È lecito inserire un fuel surcharge se chiaramente indicato in fase di prenotazione; diventa contestabile qualsiasi integrazione successiva, salvo clausole esplicite accettate dal cliente.
Per i pacchetti turistici, il Codice del Consumo prevede tre paletti: aumento ammesso solo se previsto nel contratto, diritto di recesso senza penali sopra l’8% del prezzo totale e divieto assoluto di adeguamenti nei 20 giorni precedenti la partenza.

FAQ

Il fuel surcharge può essere aggiunto dopo l’acquisto del biglietto?

Sì, ma solo se il contratto prevede esplicitamente tale possibilità e il passeggero l’ha accettata. In mancanza, l’integrazione è generalmente contestabile davanti alle autorità competenti o alle associazioni dei consumatori.

Come capire se il supplemento carburante è legittimo in Europa?

È legittimo quando il prezzo finale, inclusi tutti i supplementi, è indicato chiaramente prima del pagamento. Eventuali variazioni successive devono basarsi su clausole precise, evidenziate nelle condizioni di trasporto.

Quali tutele ho se aumenta il prezzo di un pacchetto turistico?

Esistono tutele forti: oltre l’8% di aumento hai diritto a recesso senza penali e rimborso completo. Inoltre, nessun adeguamento è ammesso nei 20 giorni precedenti la partenza.

Come posso proteggermi dai rincari del carburante quando prenoto?

Conviene scegliere pacchetti con opzioni “prezzo garantito”, valutare assicurazioni che coprono adeguamenti carburante e preferire vettori che non applicano integrazioni post-acquisto, leggendo sempre con attenzione tutte le clausole contrattuali.

Da dove provengono le informazioni su fuel surcharge e tutele del passeggero?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache