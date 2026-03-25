Home / TURISMO / Ora legale 2026 come funziona il cambio orario e quando spostare correttamente le lancette

Ora legale 2026: quando cambia l’ora in Italia e cosa comporta

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, in tutta Italia scatterà il passaggio all’ora legale. Alle 02:00 le lancette dovranno essere spostate in avanti di sessanta minuti, portando gli orologi direttamente alle 03:00.

Il cambio orario, valido su tutto il territorio nazionale, garantirà più luce naturale nel tardo pomeriggio a fronte della perdita di un’ora di sonno nella notte del passaggio.

La misura resta legata a motivazioni di risparmio energetico e di efficienza, oltre che a una più ampia valorizzazione delle ore di luce in vista della stagione primaverile ed estiva.

In sintesi:

Nella notte 28-29 marzo 2026 l’ora legale entra in vigore in tutta Italia.

Alle 02:00 gli orologi si portano in avanti di un’ora, direttamente alle 03:00.

Si guadagnano ore di luce serale, ma si dorme un’ora in meno nel passaggio.

La misura punta a ridurre consumi energetici e valorizzare la luce naturale.

Come prepararsi al passaggio e perché l’ora legale resta centrale

Il cambio verso l’ora legale del 29 marzo 2026 richiederà solo pochi aggiustamenti pratici. La maggior parte dei dispositivi digitali – smartphone, tablet, computer, smart TV – aggiornerà l’orario in automatico, mentre rimarrà necessario intervenire manualmente su orologi da parete, sveglie tradizionali, forni, cruscotti delle auto e strumenti analogici.

Dal punto di vista fisiologico, l’effetto più immediato è la perdita di un’ora di sonno nella notte del passaggio, con possibile sensazione di “mini jet lag” nei giorni successivi, soprattutto al risveglio del lunedì. Per attenuare l’impatto, i cronobiologi consigliano di anticipare l’orario di addormentamento di 15-20 minuti per due o tre sere precedenti, esporsi alla luce naturale al mattino e limitare schermi luminosi in tarda serata.

L’adozione dell’ora legale continua a essere giustificata in chiave di efficienza energetica: sfruttando meglio la luce naturale nelle ore serali si riducono, seppur in misura oggi più contenuta rispetto al passato, consumo elettrico e costi in bolletta, con un contributo coerente con gli obiettivi ambientali europei.

Scenari futuri e possibili sviluppi del dibattito sul cambio d’ora

Nonostante il mantenimento del calendario tradizionale, il destino dell’ora legale resta al centro del confronto politico e scientifico in Unione europea.

Alcuni Stati membri spingono per una stabilizzazione dell’orario – legale o solare – per tutto l’anno, citando studi sul sonno e sulla salute; altri insistono sul vantaggio, soprattutto economico, del doppio cambio stagionale.

L’Italia, almeno nel breve periodo, rimane ancorata all’attuale alternanza tra ora solare e legale, valutata come compromesso tra abitudini consolidate, esigenze produttive e vincoli regolatori europei. Eventuali modifiche strutturali dipenderanno dalle decisioni congiunte di Bruxelles e dai dati aggiornati su consumi energetici, salute pubblica e impatto socio-economico.

FAQ

Quando entra in vigore l’ora legale 2026 in Italia?

L’ora legale 2026 entra in vigore nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, alle ore 02:00.

Come devo spostare le lancette per l’ora legale?

Bisogna spostare le lancette avanti di un’ora: alle 02:00 si regolano gli orologi direttamente sulle 03:00.

Quali dispositivi non si aggiornano automaticamente con l’ora legale?

Non si aggiornano automaticamente orologi analogici, sveglie tradizionali, forni, piani cottura, molti cruscotti auto e alcuni sistemi domotici vecchi.

Come ridurre i disturbi del sonno dovuti all’ora legale?

È utile anticipare il sonno di 15-20 minuti per alcuni giorni, esporsi alla luce naturale mattutina ed evitare schermi luminosi la sera.

Qual è la fonte delle informazioni su ora legale e cambio d’ora?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa, Adnkronos, Asca e Agi, rielaborate dalla nostra Redazione.