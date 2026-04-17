Home / NEWS / Claudia Conte difesa dal legale nessuna rivelazione scioccante nessun reato nessun complotto o ricatto

Il caso mediatico su Claudia Conte e le azioni legali annunciate

La giornalista e conduttrice Claudia Conte, finita al centro di un intenso caso mediatico per il suo rapporto con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Il suo legale, l’avvocato Domenico Forgione del foro di Napoli, ha inviato una lettera ufficiale al direttore di Adnkronos, Davide Desario, per chiarire la posizione della sua assistita.

Nella missiva, il difensore annuncia azioni giudiziarie contro presunte diffamazioni, nega qualsiasi progetto di libro-confessione o rivelazioni scandalistiche e chiede il rispetto della privacy di Conte.

L’intervento si colloca nel pieno del dibattito mediatico e politico sviluppatosi negli ultimi giorni, in particolare sui social e su alcuni organi di stampa, dove sono circolate ipotesi su favori, ricatti, legami opachi e titoli di studio contestati.

Secondo il legale, tali ricostruzioni sarebbero prive di fondamento e lesive della reputazione professionale e personale della giornalista.

In sintesi:

La giornalista Claudia Conte rompe il silenzio solo tramite il suo avvocato.

rompe il silenzio solo tramite il suo avvocato. Annunciate azioni legali contro presunte diffamazioni su carriera, ricatti e titoli di studio.

Smentiti progetti di libri scandalistici o rivelazioni choc sul rapporto con esponenti di governo.

Rivendicato il diritto alla privacy e al rispetto del limite tra cronaca e dileggio.

La posizione di Claudia Conte tra privacy, carriera e accuse respinte

Nella lettera all’Adnkronos, l’avvocato Forgione sottolinea come Claudia Conte abbia scelto deliberatamente il silenzio, per evitare che il caso degenerasse ulteriormente in gossip.

“Non intende rilasciare né oggi né in futuro dichiarazioni o interviste sulla sua vita privata”, precisa il legale, che nega qualsiasi progetto di libro scandalistico con “improbabili rivelazioni choc su chicchessia”.

Forgione annuncia il deposito di iniziative giudiziarie contro chi, sui media tradizionali e sui social, avrebbe attribuito a Conte titoli di studio falsi, incarichi ottenuti tramite interventi illeciti di esponenti di governo o presunte intenzioni ricattatorie.

Quanto al profilo professionale, il legale afferma che l’analisi della carriera della giornalista non avrebbe fatto emergere alcun incarico riconducibile a favoritismi o sollecitazioni illecite.

Gli incarichi sarebbero distribuiti nel tempo, con committenti di aree politiche e istituzionali diverse, che avrebbero motivato la scelta di Conte sulla base dei suoi meriti.

Vengono inoltre respinte come “ridicole” le tesi di un presunto coinvolgimento in complotti politici contro il governo o di vicinanze ad ambienti criminali, ritenute del tutto prive di riscontri fattuali.

Il nodo titoli di studio e i limiti del diritto di cronaca

Uno dei punti più discussi riguarda il percorso accademico di Claudia Conte.

L’avvocato Forgione chiarisce che la sua assistita si era immatricolata presso l’Università Luiss Guido Carli, dove ha sostenuto diversi esami, salvo poi rinunciare a quel percorso e completare altrove gli studi in giurisprudenza.

Conte avrebbe conseguito una laurea magistrale a ciclo unico in diritto presso un diverso ateneo, senza mai dichiarare ufficialmente in sedi istituzionali una laurea alla Luiss.

Sul piano deontologico, il legale richiama il limite tra diritto di cronaca e dileggio, ricordando che il codice dell’Ordine dei giornalisti vieta la trasformazione di notizie in campagne denigratorie.

Il tentativo di accostare il caso Conte a precedenti scandali mediatici viene definito “del tutto infondato”, per l’assenza di analogie nei fatti e nella condotta pubblica della giornalista.

“Zero rivelazioni choc, zero illegalità, zero complotti e zero ricatti”, sintetizza Forgione, ribadendo che chi continua ad avanzare insinuazioni sarà chiamato a risponderne nelle sedi competenti.

Prospettive future tra tutela giudiziaria e impatto mediatico

La vicenda segna un nuovo caso di frizione tra esposizione mediatica, tutela della reputazione e confine tra vita privata e interesse pubblico.

Per Claudia Conte, la priorità dichiarata è tornare a lavorare in un clima di normalità, senza pressioni legate a presunti scandali o complotti.

La linea difensiva poggia su un doppio fronte: da un lato, l’azione legale contro chi avrebbe travalicato i limiti del diritto di cronaca; dall’altro, il rifiuto di alimentare il circuito del gossip con interviste o memorie personali.

L’esito delle iniziative giudiziarie annunciate dall’avvocato Forgione potrebbe diventare un riferimento per futuri casi analoghi, soprattutto in rapporto al ruolo dei social media nella costruzione di narrazioni aggressive su figure pubbliche prive di incarichi politici diretti.

FAQ

Chi è Claudia Conte e perché è al centro del caso mediatico?

Claudia Conte è una giornalista e conduttrice finita al centro di un caso mediatico per il suo rapporto con il ministro Matteo Piantedosi, tema oggi oggetto di ampio dibattito pubblico.

Cosa ha annunciato l’avvocato Domenico Forgione a tutela di Claudia Conte?

L’avvocato Forgione ha annunciato azioni legali contro media e utenti social che avrebbero diffuso accuse ritenute diffamatorie su carriera, ricatti, titoli di studio e presunti favoritismi.

Claudia Conte pubblicherà un libro con rivelazioni sul suo rapporto con il governo?

No, secondo il legale Forgione, Claudia Conte non intende pubblicare alcun libro scandalistico né rilasciare rivelazioni choc o interviste sulla propria vita privata.

Qual è la posizione ufficiale di Claudia Conte sui propri titoli di studio?

Ufficialmente, Conte ha studiato alla Luiss senza laurearsi lì, ha poi concluso un corso magistrale in giurisprudenza presso altro ateneo, senza dichiarazioni istituzionali ingannevoli sui propri titoli.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questo articolo?

Questo articolo è stato elaborato sulla base di una rielaborazione congiunta di contenuti provenienti da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrati dalla nostra Redazione.