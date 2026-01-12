Ciro sconvolge sul trono: segreto con Martina, regole spezzate e colpo di scena inatteso

Rivelazione di ciro: contatti segreti con martina

Ciro Solimeno, oggi tronista, ha ammesso di aver infranto il regolamento di Uomini e Donne durante il trono di Martina De Ioannon. A fine novembre 2024 ha notato un profilo Instagram sospetto che visualizzava ogni sua storia e ha ipotizzato fosse riconducibile alla tronista. Per verificare, ha inviato un messaggio con una frase sussurrata a Martina durante un ballo in studio, ottenendo conferma: dietro l’account c’era lei.

Da quel momento sono iniziati scambi sporadici: messaggi e telefonate ogni 3-4 giorni, talvolta dopo le registrazioni. Solimeno riferisce di averle rivolto complimenti e di averle confessato un interesse nascente, pur riconoscendo subito la natura irregolare dei contatti. In una delle chiamate, Martina avrebbe ribadito che quanto stavano facendo era “sbagliatissimo”, e lui si è detto pronto ad assumersi ogni responsabilità.

La ricostruzione è stata resa pubblica in un video esclusivo su Witty TV, dove il tronista spiega che l’iniziativa iniziale è partita da lui, ma che le telefonate non partivano solo da una parte. Le comunicazioni, secondo il suo racconto, sono proseguite a intermittenza fino ai primi segnali di stop, quando la situazione è apparsa troppo rischiosa anche alla luce di altri casi recenti nel programma.

Incontri proibiti: due appuntamenti fuori dalle regole

Dopo una registrazione, Ciro Solimeno ha rivelato di essere rimasto solo in un hotel vicino agli studi Elios e di averlo comunicato a Martina De Ioannon. Da quel confronto sarebbe nato il primo incontro fuori dal set, organizzato in tarda serata e lontano dalle telecamere, in violazione del regolamento della trasmissione.

Secondo la sua versione, gli incontri sono stati due, entrambi incastonati tra una registrazione e l’altra. Martina lo avrebbe raggiunto in auto; durante quelle uscite ci sarebbero stati baci, ma senza “superare i limiti”, come precisato dal tronista nel video diffuso su Witty TV. Nel secondo appuntamento i due avrebbero preso coscienza della gravità della situazione, riconoscendo di essere andati oltre i confini consentiti dal format.

Il clima si sarebbe ulteriormente irrigidito quando è esploso il caso di Michele Longobardi, accusato di contatti con corteggiatrici tramite profili fake. Temendo conseguenze simili, Ciro e Martina avrebbero deciso di interrompere ogni interazione. Solimeno ha rimarcato di assumersi la responsabilità dell’accaduto, pur sottolineando che le iniziative non sono partite unicamente da lui.

Conseguenze e scuse: il futuro del trono in bilico

Ciro Solimeno ha presentato pubblicamente le sue scuse alla redazione di Uomini e Donne, riconoscendo la violazione delle norme del programma e rivendicando la piena responsabilità dell’iniziativa. Ha precisato che i contatti con Martina De Ioannon sono cessati quando la situazione è apparsa ingestibile, anche per il timore di ripercussioni sul percorso televisivo.

L’autodenuncia, diffusa in esclusiva su Witty TV, rimette ora in discussione la sua permanenza sul trono: la scelta finale spetta alla produzione, che in casi analoghi ha adottato misure severe. L’ammissione, arrivata durante la sua esperienza da tronista, crea un cortocircuito narrativo con possibili effetti sulla fiducia del pubblico e sulla credibilità del format.

Il precedente di Michele Longobardi ha irrigidito il clima interno, rendendo probabile una valutazione stringente. Nel frattempo, la linea difensiva di Solimeno resta centrata sulla trasparenza: assumersi l’errore, ribadire lo stop ai contatti e accettare l’eventuale decisione del programma, inclusa l’ipotesi dell’uscita anticipata dal trono.

FAQ

  • Chi ha ammesso la violazione del regolamento? Ciro Solimeno, attuale tronista.
  • Con chi ha infranto le regole? Con Martina De Ioannon, ex tronista.
  • Come sono emerse le rivelazioni? Attraverso un video esclusivo pubblicato su Witty TV.
  • Quante volte si sarebbero visti? Due incontri, organizzati tra registrazioni.
  • Ci sono stati contatti social non autorizzati? Sì, messaggi e telefonate saltuarie ogni 3-4 giorni.
  • Perché hanno interrotto i contatti? Per la gravità della situazione e dopo il caso Michele Longobardi.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Le dichiarazioni sono state diffuse da Witty TV e riprese dagli aggiornamenti social ufficiali.

