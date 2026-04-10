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Fedez e Marco Travaglio, scontro sul rifiuto all’invito Pulp Podcast

Fedez e Marco Travaglio, scontro sul rifiuto all’invito Pulp Podcast

Perché è cambiato il rapporto tra Fedez e Marco Travaglio

Il rapporto tra Fedez e Marco Travaglio, un tempo cordiale e basato su stima reciproca, si è progressivamente incrinato fino alla rottura.
Il punto di non ritorno si consuma nello studio di Muschio Selvaggio, quando un’intervista incentrata quasi esclusivamente su Selvaggia Lucarelli, penna di punta del Fatto Quotidiano, provoca la celebre battuta di Travaglio su Chiara Ferragni.

Quel botta e risposta diventa il simbolo di una metamorfosi che il direttore del Fatto individua in Federico Lucia, analizzata a distanza di un anno nella lunga conversazione con Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT, pubblicata su YouTube il 24 aprile 2025.
Da lì nascono anche le sue recenti decisioni editoriali, come il no alla partecipazione a Pulp Podcast, sullo sfondo di accuse incrociate legate a sponsor e academy.

In sintesi:

  • Travaglio racconta la trasformazione del rapporto personale e pubblico con Fedez.
  • Lo scontro a Muschio Selvaggio nasce dall’insistenza sulle domande su Selvaggia Lucarelli.
  • La battuta su Chiara Ferragni segna il punto di rottura mediatico definitivo.
  • Il direttore del Fatto oggi rifiuta inviti e critica la “nuova” identità di Federico.

Dallo feeling iniziale alla rottura dopo Muschio Selvaggio

Nel dialogo con Gianluca Gazzoli, Marco Travaglio ricostruisce una stagione in cui con Fedez esisteva un rapporto quasi amicale.
Il direttore racconta di aver seguito i concerti dell’artista, entrando nel backstage, assistendo persino alle partite di basket tra un tempo e l’altro, e di aver conosciuto tramite lui J-Ax, con cui è rimasto in ottimi rapporti.

Il clima cambia in studio a Muschio Selvaggio, quando l’intervista deraglia, concentrandosi ossessivamente su Selvaggia Lucarelli. Travaglio sottolinea di non aver mai imposto linee a nessun collaboratore: “non ho detto a Selvaggia ‘trattamelo bene’, ognuno è libero di scrivere quello che vuole”.
Di fronte all’ennesima domanda, scatta la celebre risposta su Chiara Ferragni, definita una trasformazione in Wanna Marchi, frase a cui qualcuno ha successivamente attribuito persino un ruolo nella separazione della coppia, ipotesi che il giornalista respinge con decisione.

Travaglio parla apertamente di “metamorfosi” di Federico Lucia nell’ultimo anno, criticandone l’idea di informazione del futuro: “l’informazione te la spiego io”, pur riconoscendo a Fedez un atteggiamento più misurato nell’ultima apparizione a Sanremo.

Le conseguenze future e il peso mediatico del caso

La frattura tra Marco Travaglio e Fedez va oltre il gossip e si riflette sugli equilibri tra informazione tradizionale e content creator.
Il rifiuto del direttore di partecipare a Pulp Podcast e le polemiche sugli sponsor dell’academy del Fatto Quotidiano mostrano come ogni scelta di ospitalità, alleanza o distanza diventi, oggi, un atto politico-mediatico.

Se Travaglio auspica un ritorno al “vecchio Federico”, intravisto nell’atteggiamento più sobrio a Sanremo, l’evoluzione del rapper-imprenditore – tra nuovi podcast, polemiche e vita privata esposta – continuerà a incidere sul dibattito su credibilità, ruoli e confini tra intrattenimento e giornalismo.

FAQ

Perché Marco Travaglio e Fedez si sono allontanati?

L’allontanamento nasce dallo scontro a Muschio Selvaggio, quando le domande ossessive su Selvaggia Lucarelli portarono Travaglio alla battuta su Chiara Ferragni.

Cosa ha detto Travaglio su Chiara Ferragni durante l’intervista?

Travaglio ha affermato in modo ironico che Fedez aveva trasformato la sua compagna in Wanna Marchi, frase poi molto contestata mediaticamente.

Che giudizio dà Travaglio della carriera recente di Fedez?

Travaglio parla di “metamorfosi” di Federico Lucia, criticandone l’idea di informazione ma riconoscendo un atteggiamento più maturo a Sanremo.

Perché Travaglio ha rifiutato l’invito a Pulp Podcast?

Travaglio ha rifiutato l’invito per coerenza con le sue posizioni su Fedez e sul sistema di sponsor e academy collegati.

Quali sono le fonti originali di questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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