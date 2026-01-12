Nicola Savino spiazza Tv Talk e accende la polemica femminista con una frase che divide il web

Reazione social alla battuta di Savino

Nicola Savino finisce nel mirino dei social dopo la risposta “Portami tua sorella” a una domanda su un presunto “pensionamento”. La frase, pronunciata durante l’ospitata a Tv Talk su Rai 3, ha scatenato un’ondata di critiche, con utenti che parlano di “battuta pessima” e “di infimo livello”, giudicandola fuori contesto e segnale di linguaggio da “boomer”.

Sui profili X e Instagram emergono commenti duri: c’è chi lo definisce “cafone” e “scroccone”, chi lo accusa di non essere all’altezza del ruolo di conduttore Rai 1, e chi chiede scuse pubbliche, pur ritenendole “di circostanza”. Alcuni messaggi estremizzano i toni: “Quell’uomo è un problema più grave dell’eccesso di immondizia”.

La contestazione si focalizza su due punti: la scelta di una battuta percepita come maschilista e il mancato allineamento agli standard attesi da un volto della tv pubblica. “Ma la battuta sulla sorella era necessaria? Bastava dire che era una promozione”, scrive un utente. Altri parlano di “vergogna” e di risposta “da paesano davanti al bar”, chiedendosi cosa ne pensino “le sue di sorelle”.

FAQ

Perché è esplosa la polemica? Per la battuta “Portami tua sorella”, ritenuta sessista e fuori luogo.

Per la battuta “Portami tua sorella”, ritenuta sessista e fuori luogo. Dove è stata pronunciata? Durante un intervento a Tv Talk su Rai 3.

Durante un intervento a Tv Talk su Rai 3. Quali sono le accuse principali? Linguaggio inadeguato per un conduttore Rai e maschilismo implicito.

Linguaggio inadeguato per un conduttore Rai e maschilismo implicito. Ci sono richieste di scuse? Sì, diversi utenti chiedono scuse pubbliche.

Sì, diversi utenti chiedono scuse pubbliche. Come hanno reagito gli utenti? Con commenti durissimi su X e Instagram, anche sopra le righe.

Con commenti durissimi su X e Instagram, anche sopra le righe. La frase era contestualizzata? È stata una risposta a una domanda sul “pensionamento”, giudicata non pertinente.

È stata una risposta a una domanda sul “pensionamento”, giudicata non pertinente. Fonte citata? Post e clip condivise su X, tra cui l’account @grande_flagello, 10 gennaio 2026.

Il contesto dell’ospitata a Tv Talk

Nicola Savino era ospite di Tv Talk su Rai 3 per commentare il suo passaggio a Viale Mazzini alla guida di “Tali e Quali”. Nel corso dell’intervista gli è stato chiesto se l’approdo in prima serata su Rai 1 fosse da leggere come promozione o come anticamera del “pensionamento”.

Alla domanda, il conduttore ha risposto con la battuta “Portami tua sorella”, strappando una risata nello studio ma scatenando subito la reazione del pubblico online. La clip dell’episodio è stata rilanciata sui social, amplificando il dibattito oltre il perimetro del programma.

La partecipazione a Tv Talk doveva introdurre il nuovo progetto televisivo e il cambio di rete, con un focus sul ruolo di Savino in prima serata. La risposta ironica, percepita da molti come fuori tema rispetto al posizionamento editoriale e al contesto istituzionale della tv pubblica, ha sovrastato ogni altro contenuto dell’intervista.

Dibattito su linguaggio e responsabilità in Rai

Il caso che coinvolge Nicola Savino riapre il confronto sul perimetro del linguaggio ammesso per i volti della Rai, tra libertà di ironia e doveri di servizio pubblico. Al centro, l’aspettativa di una comunicazione coerente con i valori della tv generalista e con le linee editoriali che impongono attenzione a inclusione e contesto.

La battuta è stata letta come scivolata lessicale che espone la rete a un rischio reputazionale. Per molti osservatori, chi guida programmi di prima serata su Rai 1 deve evitare espressioni potenzialmente sessiste, soprattutto in contesti istituzionali. La richiesta implicita è di accountability: riconoscere l’errore e riallineare toni e registri.

Per i sostenitori della difesa dell’ironia, il confine rimane la pertinenza: l’umorismo può esistere se non intacca dignità e non deraglia dal tema. Nel mezzo, la necessità di policy chiare su formazione, sensibilità linguistica e gestione delle crisi social: linee guida uniformi e interventi tempestivi riducono polarizzazioni e proteggono credibilità editoriale.

