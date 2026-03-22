Home / NEWS / Chiara Poggi ricostruzione del delitto con martello svelato il nuovo scenario su Stasi e Sempio

Nuova consulenza riapre i dubbi sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco

L’omicidio di Chiara Poggi, 26 anni, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, viene oggi riletto alla luce della nuova consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo.

Secondo le anticipazioni diffuse dal Tg1, l’aggressione non sarebbe stato un assalto fulmineo, ma una violenza protratta, con colluttazione e difesa attiva della vittima mentre veniva colpita, probabilmente con un martello mai ritrovato.

Questa ricostruzione si riflette direttamente sulla cronologia del delitto e sulla compatibilità con la finestra temporale di 23 minuti riferita a Alberto Stasi, condannato in via definitiva e detenuto dal 2015, alimentando nuovi interrogativi giudiziari e mediatici.

In sintesi:

La consulenza di Cristina Cattaneo ipotizza un’aggressione lunga, con colluttazione e difesa attiva.

ipotizza un’aggressione lunga, con colluttazione e difesa attiva. Segni su braccia e gambe di Chiara Poggi indicano scontro fisico prolungato con l’aggressore.

indicano scontro fisico prolungato con l’aggressore. Tempi dilatati mettono in discussione la compatibilità con i 23 minuti legati ad Alberto Stasi .

. Il Dna sotto le unghie di Chiara chiama in causa Andrea Sempio, oggi indagato.

Colluttazione, arma mancante e nuovi tempi dell’aggressione a Garlasco

La nuova lettura medico-legale descrive Chiara Poggi come una vittima che reagisce e tenta di difendersi.

Sul corpo emergono lividi, escoriazioni ed ecchimosi su braccia e gambe, compatibili con una difesa attiva e con un contatto ravvicinato e ripetuto con l’aggressore.

L’arma ipotizzata resta un martello, mai isolato tra i reperti, ma nuovamente centrale: per tipologia di lesioni e dinamica dei colpi.

L’aggressione, secondo questa ricostruzione, si sarebbe sviluppata in più fasi tra piano terra e scala interna della villetta, con una sequenza temporale più ampia di quanto ritenuto in passato.

Proprio l’allungamento dei tempi incrina la compatibilità con l’intervallo di circa 23 minuti associato agli spostamenti di Alberto Stasi.

In uno scenario di lotta corpo a corpo, assume nuovo rilievo il Dna sotto le unghie di Chiara: uno dei profili è considerato compatibile con Andrea Sempio, oggi indagato per concorso in omicidio, elemento che rafforza l’ipotesi di un contatto diretto immediatamente precedente alla morte.

Gli interrogativi aperti e i possibili sviluppi investigativi futuri

Il mosaico che emerge dalla consulenza di Cristina Cattaneo non aggiunge solo dettagli tecnici, ma ribalta la percezione della scena del crimine di Garlasco.

Una vittima che combatte, un’aggressione dilatata, un’arma mai trovata e tracce genetiche significative ricostruiscono un quadro meno compatibile con l’omicidio “rapido” ipotizzato negli anni scorsi.

Questi elementi, se confermati nei prossimi passaggi giudiziari, potrebbero incidere sulla stabilità del quadro probatorio che ha portato alla condanna di Alberto Stasi e ridefinire il ruolo di Andrea Sempio, riaprendo sul piano mediatico e giudiziario uno dei casi più divisivi della cronaca nera italiana recente.

FAQ

Cosa sostiene la nuova consulenza di Cristina Cattaneo sull’omicidio di Garlasco?

La nuova consulenza sostiene che l’aggressione a Chiara Poggi fu prolungata, con colluttazione e difesa attiva, e non un attacco immediato consumato in pochi istanti.

Perché la durata dell’aggressione è rilevante per il caso Stasi?

È rilevante perché un’aggressione più lunga contrasta con la finestra temporale di circa 23 minuti riferita agli spostamenti attribuiti ad Alberto Stasi.

Che ruolo ha il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi?

Il Dna indica un contatto fisico diretto durante la colluttazione; uno dei profili risulterebbe compatibile con Andrea Sempio, oggi indagato per concorso in omicidio.

L’arma del delitto nell’omicidio di Chiara Poggi è stata identificata?

No, l’arma non è stata trovata; la consulenza ipotizza nuovamente un martello, sulla base delle lesioni riscontrate sul corpo di Chiara.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica del caso?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.