Home / NEWS / Francesca Fialdini ricorda l’ex compagno di classe Giacomo Bongiorni e denuncia la violenza dei giovanissimi

La morte di Giacomo Bongiorni e il richiamo di Francesca Fialdini

Chi: Giacomo Bongiorni, padre e cittadino di Massa, e la conduttrice Rai Francesca Fialdini, sua ex compagna di classe.

Cosa: la morte di Bongiorni dopo una violenta aggressione da parte di giovanissimi nel centro cittadino e il successivo appello pubblico di Fialdini.

Dove: nel centro della città apuana di Massa.

Quando: aggressione nella notte, decesso nelle ore successive; commento diffuso nella giornata di domenica 12 aprile 2026.

Perché: l’episodio riapre il dibattito su educazione emotiva, responsabilità genitoriale, prevenzione della violenza giovanile e ruolo delle istituzioni locali e nazionali.

In sintesi:

Morte di Giacomo Bongiorni dopo un’aggressione compiuta da ragazzi nel centro di Massa.

dopo un’aggressione compiuta da ragazzi nel centro di Massa. Francesca Fialdini ricorda il compagno di classe e critica il vuoto educativo.

ricorda il compagno di classe e critica il vuoto educativo. L’appello punta su educazione emotiva, responsabilità dei genitori e politiche giovanili concrete.

La comunità di Massa è chiamata a reagire unita, oltre la sola richiesta di pena.

Una tragedia che interroga famiglie, scuola e istituzioni

L’uccisione di Giacomo Bongiorni, aggredito da giovanissimi nel centro di Massa, assume un valore emblematico nella denuncia pubblica di Francesca Fialdini. La conduttrice Rai, originaria della città, lo definisce *«un mio compagno di classe»* e sottolinea il dolore raddoppiato dal fatto che la violenza arrivi da ragazzi.

Bongiorni, ricordato come padre presente e cittadino responsabile, avrebbe agito *«in quanto papà oltre che da cittadino»*. L’episodio, osserva Fialdini, mette a nudo non solo la responsabilità dei giovani aggressori, ma anche quella degli adulti intorno a loro: *«Mi chiedo ora dove siano i papà di quei ragazzi e anche dove siano gli altri cittadini»*.

Nel mirino la rimozione dell’educazione emotiva dalle priorità scolastiche e l’assenza di proposte credibili per il tempo libero: una combinazione che, secondo la conduttrice, contribuisce a generare contesti di socializzazione distorta, poveri di empatia e rispetto.

Il lutto di Massa e la necessità di una risposta collettiva

Nel suo messaggio, Francesca Fialdini si sofferma sul trauma del figlio di Giacomo Bongiorni, testimone diretto dell’aggressione: un dettaglio che trasforma il fatto di cronaca in emergenza psicologica e sociale per l’intera comunità.

La richiesta è chiara: supporto concreto alla famiglia e rifiuto della spirale vendicativa. Fialdini invita Massa a reagire *«non con la rabbia della vendetta ma con la salda convinzione che questa tragedia debba trasformare le coscienze di questa comunità ferita»*. La morte di Bongiorni diventa così il simbolo di una città *«impoverita»*, chiamata a ripensare politiche educative, presidi sociali e alleanze tra scuola, famiglie, terzo settore e amministrazioni locali.

Il saluto finale *«Ciao Giacomo! Ragazzone sorridente»* restituisce l’immagine privata della vittima e rafforza la responsabilità pubblica di impedire che episodi simili si ripetano.

FAQ

Chi era Giacomo Bongiorni e cosa è accaduto a Massa?

Giacomo Bongiorni era un padre e cittadino di Massa, morto dopo una violenta aggressione subita nel centro cittadino da giovanissimi.

Cosa ha detto Francesca Fialdini sulla morte di Giacomo Bongiorni?

Francesca Fialdini ha espresso dolore per la morte dell’ex compagno di classe e criticato il vuoto educativo che circonda i ragazzi coinvolti.

Perché si parla di educazione emotiva nelle scuole dopo questo caso?

Si parla di educazione emotiva perché l’episodio mostra come la mancanza di competenze relazionali e di gestione delle emozioni possa sfociare in violenza.

Come può reagire concretamente la comunità di Massa?

La comunità può reagire sostenendo la famiglia Bongiorni, rafforzando servizi educativi, presidi sociali per i giovani e collaborazione stabile tra scuola, famiglie e istituzioni.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.