Home / NEWS / Chiara Poggi, nuova ricostruzione dell’omicidio: svolta su aggressione in salotto, arma e orario del delitto

Nuove analisi sul delitto di Garlasco e sull’orario della morte

La nuova perizia della dottoressa Cristina Cattaneo sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, rimette in discussione l’orario della morte e, di riflesso, la posizione di Alberto Stasi. Le anticipazioni, emerse nella puntata di *Lo Stato delle Cose* su Rai3 andata in onda ieri sera, indicano uno slittamento di almeno mezz’ora in avanti del momento dell’omicidio, rispetto alla ricostruzione storica. Questo dato, se confermato, potrebbe escludere Stasi dalla scena del crimine, poiché prima delle 10 era già a casa a lavorare alla tesi. Le nuove valutazioni medico–legali suggeriscono inoltre una possibile colluttazione e un’aggressione iniziata sul divano di casa Poggi, come anticipato dal legale di Stasi, l’avvocato Antonio De Rensis.

In sintesi:

La perizia di Cattaneo sposta in avanti di almeno mezz’ora l’orario della morte.

sposta in avanti di almeno mezz’ora l’orario della morte. L’eventuale nuovo orario alleggerirebbe la posizione di Alberto Stasi .

. Nuovi dettagli indicano che l’aggressione potrebbe essere iniziata sul divano di casa Poggi.

La trasmissione di Massimo Giletti rilancia il dibattito su dinamica e tempi del delitto.

Orario del delitto e ipotesi sull’aggressione a Chiara Poggi

La perizia affidata alla dottoressa Cristina Cattaneo, esperta di medicina legale, indica che la morte di Chiara Poggi sarebbe avvenuta non nell’immediato dopo la colazione, ma almeno mezz’ora più tardi. Questo scostamento temporale, rispetto al quadro probatorio consolidato, avrebbe un impatto diretto sulla collocazione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio: secondo le ricostruzioni, prima delle 10 del mattino Stasi era già rientrato nella propria abitazione per lavorare alla tesi universitaria.

Parallelamente, si riconsidera la dinamica dell’aggressione. Nel corso di *Lo Stato delle Cose* su Rai3, l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Stasi, ha richiamato un elemento finora rimasto in secondo piano: *“Non si dice però che sul divano sono state trovate macchie di sangue. Si può ipotizzare quindi che l’aggressione sia iniziata proprio sul divano, magari il o i killer hanno colpito una prima volta Chiara lì”*. Tali tracce suggerirebbero un primo attacco in salotto, seguito da un possibile trascinamento verso l’ingresso o l’area delle scale, dove fu poi ritrovato il corpo.

Il conduttore Massimo Giletti ha sottolineato come queste nuove letture rompano con la narrazione iniziale di un’uccisione fulminea: *“Si è sempre detto che Chiara Poggi sia stata ammazzata nell’immediatezza, adesso invece secondo le indiscrezioni avrebbe lottato contro il suo aggressore difendendosi, come dimostrato dai lividi sul suo corpo. Si dice inoltre che la ragazza sia morta almeno mezz’ora dopo la sua colazione”*. La presenza di lividi e segni di difesa rafforza l’ipotesi di una colluttazione prolungata.

Le possibili ricadute future sul caso e sull’opinione pubblica

Le nuove indicazioni medico–legali sull’orario della morte di Chiara Poggi e sulla possibile aggressione iniziata sul divano riaprono, sul piano mediatico e sociale, il dibattito sul delitto di Garlasco. Pur non modificando automaticamente il quadro processuale già definito, questi elementi potrebbero alimentare richieste di approfondimenti tecnici, valutazioni su eventuali scenari alternativi e pressione dell’opinione pubblica per una rilettura complessiva del caso. L’attenzione crescente di programmi d’inchiesta e la centralità della nuova perizia di Cattaneo rischiano di trasformare nuovamente il fascicolo Garlasco in un terreno di confronto tra giurisprudenza consolidata, nuove evidenze scientifiche e percezione di giustizia da parte dei cittadini.

FAQ

Cosa cambia con la nuova perizia di Cristina Cattaneo sul caso Garlasco?

La nuova perizia indica un orario di morte posticipato di almeno mezz’ora, modificando sensibilmente la cornice temporale dell’omicidio e riaprendo il dibattito pubblico sulla ricostruzione dei fatti.

Perché l’orario della morte incide sulla posizione di Alberto Stasi?

Incide perché le ricostruzioni collocano Stasi a casa, al lavoro sulla tesi, prima delle 10. Uno slittamento dell’orario potrebbe escluderlo materialmente dalla scena del crimine.

Qual è il significato delle macchie di sangue sul divano di casa Poggi?

Le macchie di sangue sul divano suggeriscono verosimilmente un’aggressione iniziale in salotto, con un primo attacco a Chiara Poggi e successiva fase violenta in altre aree dell’abitazione.

Cosa ha evidenziato Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose su Rai3?

Giletti ha evidenziato che le nuove indiscrezioni descrivono una colluttazione, con lividi da difesa e morte non immediata dopo la colazione, ribaltando la narrativa di un delitto istantaneo.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questo sviluppo del caso?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.