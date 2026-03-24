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Carlo III furioso, Sarah Ferguson prepara un libro rivelazione sui legami con Jeffrey Epstein

Carlo III furioso, Sarah Ferguson prepara un libro rivelazione sui legami con Jeffrey Epstein

Sarah Ferguson pronta a raccontare Epstein e Royal Family in un libro

Sarah Ferguson, ex duchessa di York, sarebbe al lavoro su un libro esplosivo che intreccia il caso Epstein e i retroscena della monarchia britannica.
Secondo indiscrezioni da fonti vicine a Buckingham Palace, il progetto nascerebbe all’estero, dove Ferguson si sarebbe rifugiata dopo l’escalation giudiziaria legata all’ex marito principe Andrea.
L’uscita del volume, attesa nei prossimi mesi se il contratto verrà firmato, rischierebbe di imbarazzare profondamente Re Carlo III e l’intera Royal Family, già provata da scandali e contenziosi mediatici.

Il libro, presentato come un racconto di “redenzione” personale e finanziaria, prometterebbe rivelazioni sul rapporto con Jeffrey Epstein, sugli anni a corte accanto a Lady Diana e su presunti comportamenti scorretti mai affrontati pubblicamente all’interno della monarchia britannica.

In sintesi:

  • Sarah Ferguson valuta un libro-confessione su Epstein e sulla Royal Family britannica.
  • Il progetto avrebbe fatto infuriare Re Carlo III, pronto a reagire legalmente.
  • Ferguson si considera capro espiatorio e punta a redenzione e stabilità economica.
  • L’ex duchessa si troverebbe ora tra Svizzera, Irlanda ed Emirati Arabi.

Un libro tra redenzione personale, denaro e rischio legale

Secondo quanto riportato da In Touch Weekly, Sarah Ferguson sarebbe “molto vicina” a firmare un contratto editoriale per un libro in cui intende “vuotare il sacco” sul sistema monarchico e sul caso Epstein.
Il volume, spiegano le fonti, servirebbe a ricostruire la sua versione dei fatti dopo la pubblicazione della mail in cui definiva il finanziere pedofilo *“un amico fraterno”*, ma anche a colmare difficoltà economiche aggravate dall’allontanamento dalla Royal Family.

Un insider citato dal settimanale sostiene che Ferguson sia disposta a raccontare *“dal trattamento subito dalla principessa Diana ai comportamenti scorretti all’interno della famiglia reale, che a suo dire non sono mai stati affrontati adeguatamente”*.
Sarebbe inoltre convinta di essere stata *“usata come capro espiatorio per anni”* e di avere ora l’occasione per una piena riabilitazione pubblica.

In questo quadro, il libro diventerebbe al tempo stesso strumento di difesa d’immagine, arma di pressione sulla monarchia e fonte di guadagni significativi in una fase di forte vulnerabilità personale e finanziaria.

La reazione di Re Carlo e il rischio di un nuovo terremoto mediatico

La prospettiva di un libro “tell all” avrebbe già raggiunto Re Carlo III, che, secondo indiscrezioni, ne sarebbe furibondo.
Il sovrano ne avrebbe discusso con il principe William e con Kate Middleton, valutando opzioni per prevenire un nuovo terremoto mediatico dopo i casi Harry-Meghan e il dossier su principe Andrea.

A differenza del passato, Carlo starebbe considerando l’ipotesi di una risposta immediata, inclusa una possibile azione legale contro Sarah Ferguson, qualora il libro contenesse elementi ritenuti diffamatori o lesivi della Corona.
Parallelamente, la posizione giudiziaria di Ferguson resta delicata: dopo aver lasciato la Royal Lodge in piena tempesta Epstein, avrebbe alternato soggiorni in Svizzera e in Irlanda, spesso in centri benessere di lusso o presso amici facoltosi.

Fonti vicine all’ex duchessa sostengono che ora si trovi negli Emirati Arabi, ospite di un ricco conoscente esperto di sicurezza: *“Non è una vacanza, è una questione di sopravvivenza. Verrà arrestata se torna nel Regno Unito. È solo questione di tempo”*, ha dichiarato un insider.

L’obiettivo di Ferguson sarebbe soprattutto evitare interrogatori formali come quelli che hanno coinvolto il principe Andrea, mentre negli Stati Uniti crescono le richieste di una sua testimonianza sul dossier Epstein. *“Se Ferguson sa qualcosa, dovrebbe testimoniare immediatamente negli Stati Uniti”*, ha dichiarato alla Bbc Sky Roberts, rappresentante del fratello di Virginia Giuffre.

FAQ

Quando potrebbe uscire il libro di Sarah Ferguson su Epstein?

Al momento non esiste una data ufficiale, ma le fonti indicano una firma “imminente” del contratto, con pubblicazione ipotizzabile entro i prossimi dodici mesi.

Perché Sarah Ferguson vuole scrivere un libro sul caso Epstein?

Lo farebbe per riabilitare la propria immagine dopo le mail su Epstein, raccontare la sua versione sui fatti e ottenere nuove risorse economiche autonome.

Che cosa teme maggiormente Re Carlo III dal libro di Sarah Ferguson?

Il sovrano teme rivelazioni sui rapporti interni alla Royal Family, su principe Andrea e possibili dettagli imbarazzanti legati al caso Epstein.

Sarah Ferguson rischia davvero interrogatori o procedimenti giudiziari?

Sì, perché negli Stati Uniti cresce la pressione per sentire la sua testimonianza sul dossier Epstein; rientri e spostamenti vengono valutati con estrema cautela.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente verificate e rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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