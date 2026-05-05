Home / SPETTACOLI & CINEMA / Chiara Ingrosso svela dettagli inediti nella puntata conclusiva di FarWest

FarWest, ultima puntata: inchieste su Garlasco, raffinerie e tensioni sociali

Nell’ultimo appuntamento stagionale di FarWest, in onda stasera martedì 5 maggio su Rai 3, Salvo Sottile guida un viaggio tra giustizia, geopolitica energetica e conflitto sociale.

Il programma indaga il caso Garlasco alla vigilia dell’interrogatorio di Andrea Sempio a Milano, analizzando moventi, anomalie difensive e presunte regie mediatiche.

Le telecamere si spostano poi a Milazzo, dentro una delle principali raffinerie italiane, per capire come la chiusura dello Stretto di Hormuz – ribattezzato “Stretto di Trump” dal presidente USA – stia ridisegnando prezzi dell’energia, trasporti e turismo.

In chiusura, fari sul Primo Maggio di Torino, dove l’ex centro sociale Askatasuna torna al centro delle cronache per i tentativi di rioccupazione dello stabile sgomberato.

In sintesi:

Ultima puntata di FarWest su Rai 3 , guida Salvo Sottile .

su , guida . Nuove rivelazioni sul caso Garlasco e sull’interrogatorio di Andrea Sempio .

e sull’interrogatorio di . Inchiesta esclusiva nella raffineria di Milazzo tra crisi energetica e prezzi in aumento.

tra crisi energetica e prezzi in aumento. Tensioni del Primo Maggio a Torino con l’azione degli attivisti di Askatasuna.

Nuove ombre sul caso Garlasco e sul ruolo dei media

La puntata si apre con le novità investigative sul caso Garlasco, segnato dall’attesa per l’interrogatorio del 6 maggio di Andrea Sempio.

Le indagini della Procura delineano un possibile movente legato al rifiuto di un approccio sessuale, riaprendo interrogativi su dinamiche e responsabilità.

Al centro anche la difesa di Alberto Stasi e le presunte anomalie nella costruzione del racconto pubblico sul caso, oggetto di un esposto alla Procura di Milano firmato dalla giornalista Chiara Ingrosso, ex inviata di FarWest.

La redazione ha raccolto le sue segnalazioni su presunti condizionamenti e strategie narrative attorno al processo mediatico. Salvo Sottile presenterà inoltre le registrazioni effettuate alla sua ex collaboratrice, realizzate dopo aver intuito comportamenti ritenuti incoerenti con le regole interne del programma.

Il focus mostra come la vicenda giudiziaria si sia giocata parallelamente nei tribunali e sotto i riflettori, con la formazione dell’opinione pubblica come terreno decisivo.

Energia, geopolitica e tensioni sociali: gli altri fronti aperti

La seconda inchiesta porta FarWest dentro una delle più grandi raffinerie italiane a Milazzo, cuore strategico della filiera energetica nazionale.

Qui il petrolio diventa carburante mentre la crisi internazionale e il blocco dello Stretto di Hormuz comprimono le forniture e spingono i prezzi verso l’alto.

L’Italia resiste grazie agli impianti ancora operativi, ma l’Europa sconta anni di chiusure e scarsa programmazione industriale, oggi esposta al rischio di rimanere senza capacità di raffinazione adeguata.

Sul piano globale, la chiusura del cosiddetto “Stretto di Trump” continua a condizionare l’economia mondiale: trasporti più costosi e pericolosi, catene logistiche sotto stress, e stop ai voli di lungo raggio che deviano il turismo americano verso l’Italia.

L’ultima parte della serata si concentra sul Primo Maggio di tensioni a Torino, dove attivisti legati all’ex centro sociale Askatasuna tentano l’assalto allo stabile sgomberato a dicembre.

Volti coperti, pietre negli zaini e l’obiettivo dichiarato di “riprendersi lo spazio” raccontano una città ancora attraversata da fratture profonde tra istituzioni e movimenti.

Quali scenari apre l’ultima puntata di FarWest

L’episodio conclusivo di FarWest non si limita alla cronaca ma indica alcune linee di frattura future: la gestione mediatica dei grandi processi, la vulnerabilità energetica europea e l’evoluzione dei conflitti urbani.

L’approccio investigativo di Salvo Sottile e della squadra di Rai 3 offre materiale destinato a proseguire nel dibattito pubblico, ben oltre la stagione televisiva.

Il nodo è se istituzioni, magistratura, media e territori sapranno trasformare questi dossier in riforme strutturali, dalla trasparenza dell’informazione giudiziaria alle politiche industriali e sociali necessarie a ridurre, e non solo raccontare, le tensioni.

FAQ

Quando va in onda l’ultima puntata stagionale di FarWest?

Va in onda stasera, martedì 5 maggio, in prima serata su Rai 3, con la conduzione di Salvo Sottile.

Chi è al centro delle nuove indagini sul caso Garlasco?

È protagonista l’interrogatorio di Andrea Sempio, fissato per il 6 maggio, con focus su movente e ricostruzione giudiziaria.

Perché la raffineria di Milazzo è considerata strategica?

È strategica perché rappresenta uno dei poli principali di raffinazione italiani, essenziale per garantire forniture energetiche durante la crisi internazionale.

Cosa è accaduto a Torino durante il Primo Maggio?

A Torino un gruppo di attivisti legati ad Askatasuna ha tentato di rioccupare lo stabile sgomberato, generando nuove tensioni in città.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su FarWest?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.