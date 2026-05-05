Home / SPETTACOLI & CINEMA / Antonella Clerici chiarisce il caso Quirinale innescato da Claudio Bisio

Scambio di battute tra Quirinale, Bisio e Clerici sui tempi tv

Un ironico botta e risposta ha coinvolto oggi il Quirinale, l’attore Claudio Bisio e la conduttrice Antonella Clerici. Durante l’incontro al Palazzo del Quirinale con i candidati ai David di Donatello, alla vigilia della cerimonia del 6 maggio a Roma, Bisio ha scherzato sui tempi televisivi, tirando in causa la padrona di casa di “È sempre mezzogiorno”. La replica, arrivata in diretta tv dagli studi Rai, ha confermato il clima disteso tra istituzioni, cinema e televisione, evidenziando il ruolo centrale del Capo dello Stato Sergio Mattarella nella narrazione pubblica e nella gestione delle sovrapposizioni tra palinsesto istituzionale e programmazione di intrattenimento.

In sintesi:

Al Quirinale incontro di Sergio Mattarella con i candidati ai David di Donatello .

incontro di con i candidati ai . Claudio Bisio conduce l’evento e scherza sui tempi televisivi citando Antonella Clerici .

conduce l’evento e scherza sui tempi televisivi citando . La Clerici risponde in diretta, ridimensionando il luogo comune sui suoi “malumori”.

Il siparietto mostra l’intreccio tra istituzioni, cinema italiano e palinsesto Rai.

Il ruolo di Bisio al Quirinale e la replica di Antonella Clerici

Nel tradizionale appuntamento del Capo dello Stato con il cinema italiano, al Quirinale è stato affidato a Claudio Bisio il compito di fare da “conduttore” dell’incontro con i candidati ai David di Donatello, alla vigilia della cerimonia di premiazione del 6 maggio.

Bisio, spiegando perché fosse stato scelto, ha raccontato con ironia: “Mi è stato detto che mi hanno scelto per condurre perché ‘lei è simpatico, ha già condotto trasmissioni televisive e parla molto velocemente, i nomi da dire sono tantissimi e vogliamo che ci faccia chiudere in fretta’”.

Ha poi chiuso con una battuta diventata subito virale: “Perché poi c’è Antonella Clerici che si incavola se andiamo lunghi”.

Dagli studi Rai, la conduttrice di “È sempre mezzogiorno” ha risposto in diretta sorridendo: “Mi ha fatto molto ridere Bisio. Non è vero che mi incavolo, soprattutto quando c’è il Presidente Mattarella, caro Claudio”.

Ha precisato quindi il suo approccio ai tempi televisivi: “Quando ha lui la linea noi siamo assolutamente felici di prendere noi la linea e proseguire con il nostro mezzogiorno”, rivendicando la “staffetta” con le dirette dal Quirinale come un valore, non un problema.

Cosa rivela il siparietto su istituzioni, tv pubblica e spettacolo

Il breve scambio tra Claudio Bisio e Antonella Clerici evidenzia come l’agenda istituzionale del Presidente Sergio Mattarella si intrecci sempre più con la programmazione televisiva generalista.

La disponibilità della Clerici a lasciare spazio alle dirette dal Quirinale conferma il riconoscimento, da parte della tv pubblica, del ruolo centrale delle cerimonie legate al cinema d’autore e ai David di Donatello.

L’uso dell’ironia, in un contesto ufficiale come il salone delle cerimonie del “Colle”, sottolinea inoltre la volontà di rendere più accessibili e vicini al pubblico eventi tradizionalmente percepiti come formali.

Per Rai1, il siparietto rafforza l’immagine di Antonella Clerici come volto affidabile della fascia di mezzogiorno e consolida il posizionamento della rete come snodo tra informazione istituzionale, cultura cinematografica e intrattenimento leggero, in linea con le attese del pubblico e con le esigenze di copertura mediatica degli eventi al Quirinale.

FAQ

Perché Claudio Bisio era al Quirinale con Sergio Mattarella?

Era presente in qualità di conduttore dell’incontro tra il Presidente Sergio Mattarella e i candidati ai David di Donatello, tradizionale appuntamento istituzionale dedicato al cinema italiano.

Cosa ha detto Claudio Bisio su Antonella Clerici?

Ha ironizzato spiegando di essere stato scelto perché parla veloce e bisogna chiudere in fretta, aggiungendo: “Perché poi c’è Antonella Clerici che si incavola se andiamo lunghi”.

Come ha risposto Antonella Clerici alla battuta di Bisio?

Ha risposto in diretta tv dicendo che la battuta l’ha divertita e che non si arrabbia, soprattutto quando i tempi tv dipendono dal Presidente Mattarella.

Perché i David di Donatello passano dal Quirinale?

Passano dal Quirinale perché il Capo dello Stato riceve i candidati, riconoscendo ai David di Donatello un valore culturale nazionale e istituzionale per il cinema italiano.

Qual è la fonte delle informazioni su Bisio, Clerici e Quirinale?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.