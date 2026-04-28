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Cesaroni, ascolti TV a confronto tra nuova messa in onda e stagioni passate

Cesaroni, ascolti TV a confronto tra nuova messa in onda e stagioni passate

I Cesaroni Il Ritorno, come sono andati davvero gli ascolti del 27 aprile

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La sera di lunedì 27 aprile 2026 su Canale 5 è andata in onda la terza puntata de I Cesaroni Il Ritorno, in diretta concorrenza con La Buona Stella su Rai 1.
La fiction con Claudio Amendola ha registrato 2.140.000 telespettatori e il 15,2% di share, mentre la serie con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca ha ottenuto 2.736.000 spettatori e il 17,3%.

Il calo rispetto all’esordio de I Cesaroni è netto e segna un cambio di fase per la storica serie di Canale 5, che deve fare i conti con un mercato tv più frammentato e con la parziale delusione di parte del pubblico storico.

In sintesi:

  • Terza puntata de I Cesaroni Il Ritorno al 15,2% di share e 2,14 milioni.
  • La Buona Stella su Rai 1 vince la serata con il 17,3% e 2,73 milioni.
  • Rispetto al debutto, I Cesaroni perdono 1,3 milioni di spettatori e 7 punti share.
  • I numeri delle terze puntate storiche mostrano un calo strutturale, non solo congiunturale.

Il confronto con il passato e il ruolo della total audience

Il ritorno de I Cesaroni era uno degli eventi più attesi della stagione di Canale 5: il debutto ha confermato le aspettative con 3.486.000 telespettatori e il 22,6% di share.
Già dalla seconda puntata, però, si è registrata una brusca frenata: 2.301.000 spettatori e il 16,9%. La terza emissione scende ancora, con circa 160.000 persone in meno e quasi due punti percentuali persi in due settimane.

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La total audience – che somma lineare, differita e on demand – incide poco sull’analisi: l’esordio sale solo a 3.558.000 spettatori e al 22,87% di share, la seconda puntata a 2.347.000 spettatori e al 17,12%.
L’aumento è nell’ordine di poche decine di migliaia di contatti e di uno 0,2/0,3% di share, insufficiente a cambiare il quadro editoriale. Per Mediaset il titolo resta rilevante, ma non più paragonabile ai picchi degli anni d’oro.

Il confronto con le terze puntate delle stagioni storiche mostra un declino di lungo periodo.
Prima stagione (15 settembre 2006): 5.564.000 spettatori, 26,44% di share.
Seconda stagione (15 febbraio 2008): 6.885.000 e 26,38% per “Sogno di un mattino di mezz’autunno” e 6.478.000 con il 31,28% per “Tre giorni da cani”.

Terza stagione (20 febbraio 2009), contro il Festival di Sanremo di Paolo Bonolis: 5.615.000 spettatori, 20,77% di share.
Quarta stagione (17 settembre 2010): 5.123.000 e 24,92%.
Quinta stagione (28 settembre 2012): 4.513.000 e 18,91%.
Sesta stagione (16 settembre 2014): 3.952.000 e 16,05%.
Il dato attuale – poco sopra i 2 milioni – certifica un’ulteriore fase discendente amplificata da un ecosistema televisivo profondamente cambiato.

Reazioni di Claudio Amendola e possibili sviluppi futuri

L’assenza di diversi personaggi storici e l’ingresso di nuovi volti ha diviso lo zoccolo duro dei fan. Claudio Amendola, protagonista e regista, non si è detto sorpreso.
Nel format di FanpageNon è la Tv” ha spiegato: “Io questa nuova stagione non l’ho sola fatta, ma l’ho vista e montata. Sapevamo che i cambiamenti non sarebbero stati digeriti da tutti. Avevamo previsto che una parte del pubblico potesse non essere d’accordo o non trovare le stesse cose che l’avevano portato ad essere un grande fan. È un rischio che sapevamo di correre, ma abbiamo comunque voluto cogliere l’opportunità di intraprendere questa nuova sfida”.

Amendola ha anche invitato a leggere con cautela i numeri delle fiction: “Adesso è molto difficile stabilire il successo o meno di una fiction. I numeri ultimamente sono tanto bizzarri e vanno interpretati con cautela. Bisogna attendere, il calcolo è piuttosto lungo, il total share è una cosa che non sai subito”.
La traiettoria di ascolto delle prossime puntate sarà decisiva per capire se si tratta di assestamento fisiologico o di erosione strutturale del brand.

FAQ

Quanti spettatori ha avuto I Cesaroni Il Ritorno il 27 aprile 2026?

La terza puntata de I Cesaroni Il Ritorno ha registrato 2.140.000 telespettatori, con uno share medio del 15,2% su Canale 5.

Quale programma ha vinto la gara di ascolti del 27 aprile 2026?

Ha vinto La Buona Stella su Rai 1 con 2.736.000 telespettatori e il 17,3% di share, superando I Cesaroni.

Quanto è calato I Cesaroni Il Ritorno rispetto alla prima puntata?

Rispetto all’esordio da 3.486.000 spettatori, la fiction ha perso circa 1,3 milioni di telespettatori e 7 punti di share.

La total audience cambia il giudizio sugli ascolti de I Cesaroni?

La total audience incide poco: aggiunge poche decine di migliaia di spettatori e circa 0,2/0,3% di share, senza modificare il quadro complessivo.

Quali sono le fonti dei dati sugli ascolti e delle informazioni riportate?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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