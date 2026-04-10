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Lady Gaga e Doechii spaccano il pubblico con il nuovo duetto

Lady Gaga e Doechii spaccano il pubblico con il nuovo duetto

Lady Gaga e Doechii lanciano Runway per Il Diavolo Veste Prada 2

Chi: Lady Gaga e la rapper statunitense Doechii. Dove: il brano è stato pubblicato globalmente sulle principali piattaforme streaming. Quando: il 10 aprile 2026, a meno di tre settimane dall’uscita de Il Diavolo Veste Prada 2. Cosa: il singolo Runway, pezzo house-pop dalle forti influenze anni ’80, scritto da Lady Gaga con il contributo di Bruno Mars e prodotto da Andrew Watt, Cirkut e D’Mile. Perché: la canzone è uno dei tasselli centrali della colonna sonora del sequel, pensato per accompagnare le scene di sfilata e riportare il pubblico nell’immaginario glamour e competitivo del fashion system.

In sintesi:

  • Runway è il nuovo singolo di Lady Gaga e Doechii per Il Diavolo Veste Prada 2.
  • Il brano house-pop anni ’80 è co-scritto da Bruno Mars e prodotto da top producer.
  • I fan discutono su presenza vocale di Gaga e ruolo di Bruno Mars nella produzione.
  • Runway apre una strategia più ampia di soundtrack con ulteriori inediti di Gaga.

Runway, struttura del brano e reazioni dei fan alla collaborazione

Runway si muove su un impianto house-pop immediato: cassa in quattro, synth lucidi, basso elastico e ritornato martellante costruito per club e playlist editoriali. Le atmosfere rimandano alle ballroom culture e al voguing, linguaggio che Lady Gaga utilizza da anni per dialogare con il pubblico queer internazionale.

Sul piano autoriale, il pezzo vede la firma diretta di Lady Gaga, affiancata da Bruno Mars. Il coinvolgimento dell’artista hawaiano, già più volte accostato a Gaga in studio, ha spaccato la fanbase: una parte apprezza la continuità di collaborazione e il taglio radiofonico, altri temono una “Bruno-dipendenza” nel sound, con commenti come “Temo che Bruno sia il nuovo Bloodpop” e “Speriamo che questa sia l’ultima volta con Bruno”.

A innescare ulteriore dibattito è la ripartizione delle parti vocali: per molti Little Monster, Gaga occuperebbe uno spazio troppo ridotto rispetto a Doechii, al punto da sembrare quasi ospite del proprio singolo. Frasi ricorrenti: “Sembra sia la corista di Doechii” o “Poteva cantare un po’ di più, visto che è lei l’artista principale”. Una parte consistente del fandom, tuttavia, promuove la scelta, leggendo Runway come brano corale da colonna sonora più che come “classica” release solista.

Una colonna sonora strategica e i prossimi inediti di Lady Gaga

Al di là delle polemiche, le prime recensioni dei fan sui social sono prevalentemente positive: Runway viene percepito come un potenziale “club moment” perfetto per accompagnare le scene chiave di moda ne Il Diavolo Veste Prada 2. La struttura ripetitiva del ritornello – “I can turn a dance floor into a runway” – ne facilita l’uso in TikTok, Reels e contenuti UGC a tema passerella, chiave cruciale per la diffusione virale.

Il singolo, però, è solo l’apertura di un progetto più ampio: secondo indiscrezioni di settore, Gaga avrebbe registrato più brani per il film. Tra i titoli che circolano compaiono Shape Of A Woman, KiKi (feat Madonna), French Lessons (feat Chappell Roan) ed Energy (feat Peggy Gou). Se confermati, questi featuring disegnerebbero una colonna sonora di forte impronta femminile e queer-friendly, con un chiaro posizionamento sui target fashion, club e cultura pop globale.

Runway, intanto, si prepara a dominare dancefloor e playlist editoriali, trasformando ogni pista in una passerella immaginaria.

Impatto futuro di Runway su moda, streaming e cultura pop

Runway nasce come brano “di servizio” per un film, ma ha le caratteristiche di un potenziale long seller: sonorità house nostalgiche ma attuali, testo pensato per l’empowerment e fortissima riconoscibilità visiva (sfilata, flash, paparazzi). Se il sequel de Il Diavolo Veste Prada confermerà le attese al botteghino, il pezzo potrà consolidarsi come nuovo standard sonoro per video moda, campagne social e TikTok challenge ispirate alla ballroom culture.

Per Doechii, la collaborazione con Lady Gaga rappresenta inoltre una vetrina globale: un eventuale exploit in classifica potrebbe accelerare il suo posizionamento nel mercato mainstream europeo. Per Gaga, Runway è un tassello di un più ampio percorso di ritorno alle origini dance e al dialogo strutturato con il pubblico LGBTQIA+, in una fase in cui colonna sonora, cinema e streaming lavorano in sinergia per ridefinire il concetto di “pop star crossmediale”.

FAQ

Quando esce Il Diavolo Veste Prada 2 al cinema?

Il film esce nelle sale internazionali tra fine aprile e inizio maggio 2026, con date leggermente diverse a seconda dei territori di distribuzione.

Chi ha prodotto e scritto Runway di Lady Gaga e Doechii?

Runway è stata scritta da Lady Gaga con Bruno Mars e altri autori, mentre la produzione è firmata da Andrew Watt, Cirkut e D’Mile.

Runway farà parte anche di un album di Lady Gaga?

Attualmente Runway è annunciata come brano della colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2; non esiste conferma ufficiale d’inclusione in un album solista.

Qual è lo stile musicale di Runway di Lady Gaga e Doechii?

Runway propone una house-pop dalle forti influenze anni ’80, con richiami espliciti alla ballroom culture, al voguing e all’immaginario club-oriented.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Runway?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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